Frauen- und Familienwoche Bad Doberan: Die besten Veranstaltungen mit Kindern

Bad Doberan

Die Frauen- und Familienwoche in Bad Doberan findet vom 6. bis 15 März statt. Die Auftaktveranstaltung ist am Freitag, 6. März, um 10 Uhr im Kornhaus.

Insbesondere für Familien mit Kindern gibt es viele gute Angebote. Wir haben eine Auswahl mit Empfehlungen zusammengestellt.

Sonnabend, 7. März 2020

Am Sonnabend, 7. März, wird durch das Quellental von Althof nach Glashagen und wieder zurück gepilgert. Los geht es um 10 Uhr, Mittag gibt es im Café des Künstlerpaares Jung. Anmeldung erforderlich Tel. 038203/915 273 oder 201. Treffpunkt ist an der Klosterruine in Althof

Sonntag, 8. März 2020 (Frauentag)

Zwar nicht für Kinder, aber für Mamas (und natürlich alle anderen Frauen) ist die Frauenkrambörse am Sonntag, 8. März, von 17 bis 21 Uhr im Gemeindezentrum in der Klosterstraße 1b. Bei Kerzenschein und Musik kann in Ruhe gestöbert oder selbst verkauft werden. Dazu gibt es Fingerfood und alkoholfreie Cocktails. Stand anmelden unter: 0176/ 22 20 00 98

Montag, 9. März 2020

Kindertheater für alle ab vier Jahren gibt es am Montag, 9. März, um 16.30 Uhr im Kornhaus im Klosterhof 2. Das Figurentheater Winter zeigt das Stück „Kim im Wilden Westen“. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Dienstag, 10. März 2020

Eine Krabbelgruppe mit Bewerbungsberatung nach für den Wiedereinstieg in den Beruf nach einer familienbedingten Pause gibt es am Dienstag, 10. März, von 10 bis 12 Uhr in Rathaussaal.

Ebenfalls am Dienstag von 15.30-17 Uhr findet ein offenes Kinderliedersingen für Kinder und Erwachsene im Gemeindezentrum in der Klosterstraße 1b statt. Mit musikalischer Unterstützung der Münsterküken und Kantor Bönner und Gemeindepädagogin Anne Jax werden Liedtexte spielerisch eingeübt und gesungen.

Sonnabend,14. März 2020

Bastelspaß im Grünen für die ganze Familie wird am Sonnabend, 14. März, von 9 bis 12.30 Uhr geboten. Am Forstamt bad Doberan kann unter fachkundiger Anleitung ein Fledermaus- oder Vogelnistkasten gebaut werden. Pro Stück kostet das ein Euro. Zum Mittag gibt es Wildbratwurst vom Grill. Anmeldungen erwünscht unter 038203 / 2 26 30 oder baddoberan@lfoa-mv.de.

Am gleichen Tag um 15 Uhr gibt es ein offenes Singen für Jugendliche und Erwachsene unter Anleitung von Kantor Bönner im Gemeindezentrum, Klosterstraße 1b.

Von OZ