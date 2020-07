Kühlungsborn

Frauen schaffen es auch ohne Quote. Davon ist Sarah Koller überzeugt. Die Geschäftsführerin des Hotels Polar-Stern in Kühlungsborn ist eine von wenigen Frauen, die in dem Ostseebad Führungspositionen bekleiden. „Die Frauenquote ist nicht sinnvoll“, sagt sie. „Ich glaube, dass es auch ohne Quote möglich ist, wenn Frauen sich einbringen möchten. Stellen sollten mit der- oder demjenigen besetzt werden, der die beste Qualifikation hat – unabhängig vom Geschlecht“, sagt Sarah Koller.

Der Meinung war auch Annelie Schmidt. „Vor vielen Jahren dachte ich, das kriegen wir hin, eine Quote brauchen wir nicht.“ Mittlerweile halte sie die jedoch für sinnvoll. Die ehemalige Schulleiterin sitzt für die UWG in der Kühlungsborner Stadtvertretung. Sie ist eine von nur fünf Frauen, die in dem 20-köpfigen Gremium vertreten sind.

„Frauen sollten selbstbewusster sein“

Annelie Schmidt, Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) Quelle: Rolf Barkhorn

„Wir sind in einer Männergesellschaft, das steht fest.“ Eine Quote könne sinnvoll sein, um sich durchzusetzen. „Es ist schwierig: Je weiter man nach oben kommt, desto mehr Männer gibt es“, sagt Annelie Schmidt. Dabei seien Frauen weiter unten in der Hierarchie sehr aktiv. „Wir dachten immer, wir sind gleichberechtigt und stark“, sagt Annelie Schmidt, „aber lassen uns von Männern im Beruf schon ein bisschen was diktieren. Wir könnten ein bisschen selbstbewusster auftreten.“ Auf allen drei Sitzen der UWG in der Stadtvertretung von Kühlungsborn sitzen Frauen.

Die SPD ist zweimal vertreten: Mit Corinna Hülsmann und Wolfgang Kraatz sind die Verhältnisse zwischen den Geschlechtern ausgeglichen. Das sei in der Partei schon lange so üblich, sagt die Hotelmitarbeiterin.

Wenige Bewerber für das Ehrenamt

„Bei uns macht man es so, dass auf den Wahllisten immer eine Frau und ein Mann im Wechsel aufgeführt sind“, sagt sie. Es sei eigentlich nicht das Problem, dass die SPD Frauen nicht platzieren könnte, sonder eher, welche zu finden, die es machen möchten, sagt Corinna Hülsmann. „Viele Frauen der Altersgruppe von Mitte 20 bis 40, die wir dringend brauchen, haben gesagt, dass sie sehr eingespannt sind, als ich sie angesprochen habe.“ Diese Zielgruppe fehle aber auch bei Männern. Auch Hotelchefin Sarah Koller glaubt, dass es im Ehrenamt wenige gebe, die Posten übernehmen wollten. „Da ist es dann toll, wenn es überhaupt jemand macht - unabhängig vom Geschlecht.“

Corinna Hülsmann, SPD Quelle: Rolf Barkhorn

Die Quotenregelung sei für die SPD positiv, sagt Corinna Hülsmann. „Es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn andere Parteien es auch mal ausprobieren würden.“ Das hat nun die CDU vor. Die Partei will bis 2025 bundesweit schrittweise eine verbindliche parteiinterne Frauenquote von 50 Prozent einführen. Im Dezember muss noch der Wahlparteitag endgültig darüber entscheiden. Allerdings, sagt Corinna Hülsmann: „ Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer sind es ja auch ohne Quote geworden.“

Studie sieht Ost-Länder vorn

Laut einer aktuellen Studie gibt es den höchsten Anteil an Frauen im Top-Management in ostdeutschen Bundesländern: Mecklenburg-Vorpommern belegt mit 23,4 Prozent den vorletzten Platz, hinter Thüringen und Sachsen (je 24,7 Prozent). Wissenschaftler der Zeppelin Universität in Friedrichshafen haben im März und April dieses Jahres in allen 16 Bundesländern die Daten von 69 Städten und 1469 Unternehmen auf Frauen in Positionen wie Geschäftsführung und Vorstand untersucht.

„Ich dachte, in ostdeutschen Ländern ist es etwas anders, weil Frauen hier zum Beispiel anders mit ihren Kindern umgehen“, sagt Annelie Schmidt. So kehrten einige auch schon mal nach nur einem Jahr aus dem Mutterschutz zurück. Aber die andere Gesellschaft, in der sich überwiegend Frauen um die Kinder kümmerten, scheine sich eher durchzusetzen.

„Ich selbst wurde noch nie diskriminiert“, sagt Sarah Koller. „Ich hatte noch keine Situation, in der mir gesagt wurde, weil du eine Frau bist, darfst du es nicht machen.“ Aber es gebe durchaus Frauen, die die Notwendigkeit einer Quote sehen.

Bund will Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern

Erstmals in der Geschichte des Landes hat die Bundesregierung am 8. Juli eine nationale Gleichstellungsstrategie beschlossen, auf die sich alle Ministerien gemeinsam verständigt haben. So soll zum Beispiel die Ganztagsbetreuung in den Grundschulen ausgebaut werden, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern – auch mit dem Ziel, zu einer gleichmäßigeren Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit zwischen den Geschlechtern zu kommen.

„Aus meiner Sicht ist es wichtiger, die Gehälter der Frauen denen der Männer anzugleichen, statt auf einer Frauenquote zu bestehen“, sagt Sarah Koller. Im Hotel Polar-Stern gebe es keine Quote. „Bei uns zählt der Wille zum Job und die Freude an der Arbeit“, sagt die Geschäftsführerin.

