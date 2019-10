Auszeichnung für Reriker Schüler

Rerik

Das Projekt „Verantwortung“ der Freien Schule Rerik (FSR) konnte punkten: Die FSR erhielt von der Ehrenamtsstiftung im Rahmen des Ehrenamtspreises MV einen der beiden Sonderpreise „Engagement macht Schule“ für ihre Umsetzung des Themas „Lernen durch Engagement im Unterricht“. Der zweite Sonderpreis ging an die Förderschule Jan-Amos Komensky in Barth. Beide Schulen werden von der Landesvertretung MV zu einer Zwei-Tages-Klassenreise nach Berlin eingeladen und dort unter anderem auch einen Besuch im Bundesrat und Austausch miteinander in der Landesvertretung MV erleben.

Schüler gestalten Unterricht für Jüngere

Im ausgezeichneten Projekt „Verantwortung“ der FSR können die Schüler der 9. Klasse den Schulalltag mitgestalten und so hautnah erleben, wie Demokratie funktioniert. Die Lehrinhalte eines Unterrichts bereiten sie im Team vor und führen sie eigenständig durch. Seit 2013 unterrichten die neunten Klassen im Rahmen dieses Projektes wöchentlich für um die zwei Stunden fünfte und sechste Klassen.

"Die Schüler meistern auch Konflikte, nutzen Kritik positiv für sich und lernen, sich auch durchzusetzen." Detlef Lankowski, Leiter des Projektes Quelle: Sabine Hügelland

„Es geht darum, dass die Schüler Eigenverantwortung übernehmen, um Selbstständigkeit zu erlernen und damit ihre soziale Kompetenz zu stärken“, sagt die Schulsozialpädagogin Stephanie Riedel. „Dazu gehört es auch, Konflikte zu meistern, Kritik positiv für sich zu nutzen und zu lernen, sich auch durchsetzen zu können“, sagt Detlef Lankowski, der das Projekt leitet. Gleichzeitig gilt es auch, sich gegenseitig mit Respekt zu begegnen, auf Augenhöhe zu sein, ohne dabei Überlegenheit auszustrahlen.

Arbeit in vier Gruppen

„Jedes Jahr gibt dann am Ende eines Schuljahres die neunte Klasse das Projekt an die kommende Neunte ab“, sagt Stephanie Riedel. „Im Laufe der Jahre kam viel Unterrichtsmaterial zusammen, so dass die Schüler inzwischen davon profitieren.“ Dennoch bringen sie weiterhin viele neue und kreative eigene Ideen mit ein. „Wir haben ein Kino-Plakat entworfen, sind dabei, eine Rezension über einen Film, den wir uns ansahen, zu schreiben und wir durchleuchten das Thema „Film“ im Allgemeinen. Also: Wie entsteht überhaupt ein Film“, sagt Johanna Lönnies, die in der Kino-Arbeitsgemeinschaft (AG) der FSR tätig ist.

Schulsozialpädagogin Stephanie Riedel: „Es geht darum, dass die Schüler Eigenverantwortung übernehmen um Selbständigkeit zu erlernen und damit ihre soziale Kompetenz zu stärken.“ Quelle: Sabine Hügelland

„Im Projekt ,Verantwortung’ arbeiten jeweils sechs Schüler in insgesamt vier AGs“, so Stephanie Riedel. Zwei unterrichten, zwei beobachten und zwei bereiten vor. „Wenn ich sehe, wie sich die jüngeren Schüler freuen, uns zu sehen, macht alles gleich noch mehr Spaß“, sagt die bald 15-jährige Johanna Lönnies.

Projekt bringt soziale Kompetenz

„An unserer Schule steht sowieso die soziale Kompetenz an oberste Stelle. So unterrichten wir in der FSR zusätzlich auch jahrgangsübergreifend mit zwei Klassen“, sagt die Sozialpädagogin Stephanie Riedel. „Außerdem haben wir eine Kooperation mit der Grundschule für unser Ganztagsangebot.“ Die beiden 15-Jährigen Anna Elisa Lasner und Jasmin Graf gehören der Grundschul-AG an: „Wir machen kreative Sachen mit den Schülern, wie Gesellschaftsspiele, Legowettbewerb, und gehen auch auf ihre Wünsche ein“, so Anna Elisa Lasner. „Es ist schön, wenn sie kommen und grüßen, wenn sie uns sehen“, sagte sie. „Und ja, etwas mehr Selbstbewusstsein bringt die Arbeit mit sich. Stetig werden wir an der Schule im Allgemeinen darin gefördert.“ Weitere Angebote sind die Kreativ- und Koch-AG. „Dieser Jahrgang ist durchweg sehr gut vorbereitet, das muss man sagen“, sagt Stephanie Riedel.

Die Ehrenamtsstiftung MV verlieh erst zum zweiten Mal den „Engagementpreis MV“ an ehrenamtliche Initiativen von Vereinen, die sich in besonderer Weise für die Gemeinschaft einsetzen und andere damit inspirieren und motivieren. Dotiert ist er mit insgesamt 15 000 Euro. Aus 127 Bewerbungen wählte die Fach-Jury sechs Preisträger aus, den siebenten bestimmte das Publikum in einer Online-Abstimmung.

