Neubukow

Gemütlich maximal 100 Kilometer für den guten Zweck radeln – das möchte der Fotograf Michael Mundt, der seinen Sohn Lewin mit dabeihaben wird. Jetzt sucht er weitere Mitstreiter, die mit ihnen am 24. April in die Pedale treten.

Geld geht an Malteser und DRK

„Wir möchten durch unser schönes Land fahren. Die erradelten Erlöse werden geteilt und gehen zu 50 Prozent an das Malteser Hilfswerk Bad Doberan“, sagt er. Dafür werden Ausstattungen für Wohnungen und Spielsachen erworben, die den Kindern ukrainischer Flüchtlinge in Kägsdorf zugutekommen sollen. Die anderen 50 Prozent erhält das Deutsche Rote Kreuz Bad Doberan. Angedacht ist, davon Schulsachen für die Kinder und Schreibwaren für die erwachsenen Flüchtlinge zu kaufen.

Zwischeneinstieg ist auch möglich

Die Tour geht von Neubukow über Kröpelin, Bad Doberan, Rostock, Warnemünde, Nienhagen, Heiligendamm bis nach Rerik. Wem das zu viel wird, der kann auch mittendrin zusteigen, wie zum Beispiel in Bad Doberan, Rostock oder anderswo. Helfer werden an bestimmten Stationen platziert. „Das Ziel ist Rerik und dort natürlich ein Gruppenfoto“, so Michael Mundt.

„Mit einer Spende von mindestens 20 Euro und fünf Euro Verpflegung bekommen Teilnehmer eine Startnummer für dieses Event“, sagt er. „Wir sind alle keine Profis, aber wir lieben es, mit dem Rad zu fahren.“ Begonnen wird am Sonntag um 8 Uhr auf dem Marktplatz in Neubukow.

Auch Unternehmen können sich mit ihren Mitarbeitern beteiligen – für eine Spende von mindestens 50 Euro plus fünf Euro Verpflegungsgeld.

Idee kam von der Freien Schule Rerik

Die Idee zur Aktion kam von der Freien Schule Rerik. „Dort gibt es einen sozialen Tag“, erklärt Mundt, dessen Sohn diese Schule besucht. So kam das Projekt Radfahren ins Gespräch. „Und wir fahren für die Schule.“ Schon 2021 machte Michael Mundt mit. „Weit über 2000 Euro kamen im letzten Jahr zusammen.“ Diesmal hofft er auf mehr. Bei Fragen und Anmeldung: Tel. 0173 / 6082 542. Oder: mundt-michael@web.de.

Von Sabine Hügelland