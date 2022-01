Bad Doberan

Für Sonnabend, 8. Januar, ist ein Impftag im Gemeindehaus Reddelich (Alte Dorfstraße 2) geplant. Von 10 bis 18 Uhr impft Dr. Dorothea Bendig mit dem Impfstoff von Moderna gegen das Coronavirus, ebenso am Sonntag, 9. Januar, ab 10 Uhr. Um telefonische Anmeldung wird gebeten – täglich wischen 9 und 12 Uhr sowie 14 und 17 Uhr unter 0159/02 17 27 07. Kurzentschlossene können am Samstag auch ohne Termin zwischen 12.30 und 14 Uhr vorbeikommen.

Ebenfalls am 8. Januar findet von 9 bis 12 Uhr in der Gemeinschaftspraxis Manja Dannenberg/Stefan Zutz in Neubukow eine Sonderimpfaktion statt. Es werden sowohl Boosterimpfungen als auch Erst- und Zweitimpfungen angeboten. Für alle über 30-Jährigen wird das Vakzin von Moderna verimpft, für alle Jüngeren der Impfstoff von Biontech. Ein Termin kann auch noch kurzfristig online unter www.ihr-landarzt.de gebucht werden.

Am Sonntag, 9. Januar, bietet die Praxis von Dr. Nils Akkermann in Bad Doberan (Goethestraße 10) von 9 bis 11 Uhr freies Impfen an.

Die Bad Doberaner Gemeinschaftspraxis Decker/Baumbach/Koch bietet immer mittwochs und freitags in der Rethwischer Kirche Impfungen ohne Anmeldung an. Verimpft wird zwischen 18 und 19 Uhr das Vakzin von Moderna. Darüber hinaus gibt es auch noch unter www.chirurgiedoberan.de freie Termine, bei denen alle mRNA-Impfstoffe angeboten werden.

In der Sporthalle Ost (Schulweg 1) in Kühlungsborn ist ein mobiles Impfteam des Landkreises Rostock am Dienstag, 11. Januar von 9.30 Uhr bis 17 Uhr zu Gast. Termine können telefonisch unter 038293/823 0 zu den bekannten Öffnungszeiten des Rathauses vereinbart werden. Impfberatungen werden ausdrücklich nicht vorgenommen.

In der Freiwilligen Feuerwehr in Bastorf (Hohen Niendorfer Weg 1) wird am Freitag, 21. Januar, von 10 bis 17 Uhr mit den Vakzinen von Biontech und Moderna geimpft. Verbindliche Anmeldungen nimmt Monika Jörn unter 0152/03 13 39 01 oder 038293/13 773 entgegen.

Im Impfzentrum des Landkreises Rostock auf dem Flughafen Rostock-Laage wird Montag bis Sonnabend von 9 bis 17 Uhr geimpft. Freitags ist bis 20 Uhr geöffnet. Ab 13 Uhr wird kein Termin benötigt. Wer einen ausmachen möchte, kann diese über die Impfhotline des Landes 0385/20 27 11 15. An Samstagvormittagen werden Impfungen für Kinder ab fünf Jahren vorgenommen – mit Termin.

Von Lennart Plottke