Von der Ostsee an die Nordsee: Seit Mittwoch ist eine Lok der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH in Borkum. Am Sonnabend, 14. September, wird sie erstmals offiziell zwischen Bahnhof und Hafen fahren. Am Donnerstag gab es schon mal eine Probefahrt, um Bremswege und Strecke kennenzulernen.