Bad Doberan

Der Bauzaun am Spielplatz neben der Kita „Uns Windroos“ ist weg – und damit können die Kinder diesen Teil der Spielplatzroute in Bad Doberan wieder nutzen. Die Stadt hat kräftig investiert: „Für alle Spielplätze haben wir in diesem Jahr 152 000 Euro ausgegeben“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz. „Für den an der Thünenstraße 57 000 Euro, der an der Bussardstraße hat 50 000 Euro gekostet.“ Außerdem sei am Erlengrund noch etwas entstanden, hier und da wurden Geräte erneuert oder aufgefüllt. „Wir haben unsere Spielplätze einmal richtig schön gemacht“, sagt der Bürgermeister.

Einige davon liegen in einem Umkreis von knapp drei Kilometern, sind also als Stationen sowohl für einen Spaziergang als auch für eine Fahrradtour gut geeignet. Auf den Wegen dazwischen werden große Straßen möglichst vermieden, damit auch Verkehrsanfänger gefahrlos dabei sein können.

Anzeige

In den vergangenen Jahren komplett neu gebaut wurden die Spielplätze in den Wohngebieten Kammerhof und Ostseewohnpark. Damit gibt es in Bad Doberan nun die Möglichkeit, auf einer knapp drei Kilometer langen Strecke fünf Spielplätze zu testen. Zuletzt entstanden ist der

1. Spielplatz Ostseewohnpark

Regengeschützt buddeln können Kinder auf dem Spielplatz im Ostseewohnpark. Quelle: Cora Meyer

Er liegt am Ende des Heidenweges in Richtung Kühlungsborn. Die Geräte sind aus Mikrofaser, die Farbe erinnert an Holz. Der Kletterturm mit Rutsche und Sand-Seilzug wirkt dadurch einladender. Außerdem gibt es eine Torwand aus Kletternetz, eine Balancierstrecke und eine kleine überdachte Sandkiste, die jedoch eher für jüngere Kinder gedacht ist. Für sie gibt es neben der Sitzbrett- auch eine Babyschaukel. Am Rande des Spielplatzes laden Bänke zum Picknicken oder Verweilen ein. Es gibt allerdings keine Fahrradständer und auch (noch) keine schattenspendenden Bäume. Die müssen erst noch heranwachsen. Jetzt im Herbst spielt das keine große Rolle, im Sommer kann es sehr heiß werden.

Über den Sandweg entlang des Lärmschutzwalls gelangt man zum Kreisverkehr am Biesenbrower Weg. Ein Stück weiter rechts die Straße hinauf liegt der

2. Spielplatz Biesenbrower Weg 12

Der Spielplatz am Biesenbrower Weg ist sehr weitläufig. Quelle: Cora Meyer

Auch er ist ganz neu. Die Geräte sind aus rot lackiertem Metall. Es gibt ein kleines Stehkarussell, eine Wippe, eine Nestschaukel und einen Kletterturm mit zwei Rutschen: Einer für kleinere und einer für größere Kinder. Für die Größeren gibt es dafür keine Brettschaukel. Dafür aber ein Trampolin und ein Klettergerüst. Im Sommer hat die Stadt nebenan zwei Kleinfeldtore zum Bolzen aufgestellt. Auch hier gibt es die Möglichkeit, zu rasten. Die Bäume hatten auch am Biesenbrower Weg noch keine Zeit, so hoch zu werden, dass sie einen Schatten werfen.

Anschließend führt der Sandweg wieder Richtung Lärmschutzwall und zum Wohngebiet Kammerhof. Durch die Straße Nettelbruch, eine verkehrsberuhigte Zone, biegen Sie in die Straße An den Wiesen ab. Dabei queren Sie die Straße An den Salzwiesen. Schräg gegenüber geht es An den Wiesen weiter und mündet in einen kleinen Sandweg. An dessen Ende liegt links der

3. Spielplatz Bussardstraße

Auf dem Spielplatz an der Bussardstraße gibt es erst seit einigen Monaten einen Kletterturm und eine Schaukel. Quelle: Cora Meyer

Er erlebte Anfang September so etwas wie eine zweite Geburt. Die Planer hatten beim Bau eine Rutsche und eine Schaukel vergessen – sehr zum Leidwesen der Kinder in der Umgebung. Sie mussten sich mit einem Kletterwürfel, Wipptieren, Turnstangen und Wipptieren begnügen. Inzwischen hat die Stadt eine Doppelschaukel und einen Rutschturm aufstellen lassen. Außer auf dem Spielplatz toben auch viele Kinder auf dem angrenzenden Wall und in der Grünanlage nebenan. Für ganz Mutige gibt es auch einen Kletterbaum. Fahrradständer sind hier allerdings auch Fehlanzeige.

Folgen Sie dem Sandweg zwischen den Mehrfamilienhäusern hindurch Richtung Bussardstraße. Rechts neben der im Bau befindlichen Wohnanlage führt ein Weg durch die Grünanlage, der an der Thünenstraße endet. Halten Sie sich links auf dem Fußweg. Gegenüber der Christlichen Münsterschule ist die Zufahrt zum Parkplatz der Kindertagesstätte „Uns Windroos“. Derzeit ist sie auch an der großen Baustelle zu erkennen, aber trotzdem passierbar. Neben der Zufahrt liegt der

Noch viel mehr Freizeittipps für MV Mecklenburg-Vorpommern ist ein Land zum Entdecken. Sie suchen Inspiration für Ihren nächsten Ausflug? Egal ob Spaziergänge, Radtouren oder Spielplatz-Rallys: Die OSTSEE-ZEITUNG sammelt die besten Freizeittipps für alle Aktiven im Land – für Einheimische und Urlauber – für Familien mit Kindern oder auch nur für Erwachsene. Schauen Sie einfach auf www.ostsee-zeitung.de/freizeittipps vorbei. Hier finden Sie Vorschläge untergliedert nach Regionen zwischen Grevesmühlen und Usedom.

4. Spielplatz Thünenstraße 47

Bisher ist das Ambiente noch nicht besonders einladend. In der ganzen Straße wird gebaut, überall stehen Bauzäune und das Gras auf dem Spielplatz selbst ist noch nicht wieder nachgewachsen. Der Platz wird trotzdem schon kräftig genutzt. Hier ist fast alles neu. Bis auf eine Wipp-Ente und die massive Tischtennisplatte wurden die alten Holzgeräte komplett gegen neue ausgetauscht. Hier stehen ein Karussell, eine Wippe, ein Kletterturm mit Rutsche und eine Schaukel. Ein kleines Stück entfernt, vor der Kita, gibt es einen Fahrradständer.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

Und weiter geht’s: Fahren Sie an der Kita und am Zaun des Außengeländes vorbei. Am Ende biegen Sie links ab. Sie kommen auf die Seestraße und fahren links bergab zur Nienhäger Chaussee. Nach dem Kreisel biegen Sie in die Beethovenstraße ab (2. Ausfahrt). Vor dem Stadt- und Bädermuseum biegen Sie links ab. Vor der Straßensperrung führt dann auf der rechten Seite ein gepflasterter Weg zum

Lesen Sie auch

5. Spielplatz Kornhaus

Klettern und Balancieren üben können Kinder auf dem Spielplatz am Kornhaus. Quelle: Anja Levien

Er ist seit Jahren einer der beliebtesten der Stadt. Es gibt eine umlaufenden Balancier- und Kletterstrecke aus verschiedenen Materialien. Integriert sind ein Rutschturm und zwei Schaukeln. Für Kleinkinder ist der Platz weniger geeignet. Am Rande sind Fahrradständer und Bänke, Bäume spenden im Sommer Schatten. Direkt nebenan gibt es das Kornhaus-Café, das derzeit allerdings wegen Corona geschlossen ist.

Die Spielplätze auf der Route sind nur eine Auswahl. Abseits davon gibt es in Bad Doberan noch weitere. Ein neuer Spielplatz ist im neuen Wohngebiet am Thünenhof in Planung. Die künftigen Anwohner haben sich auf einer Versammlung geeinigt, dass er nach dem Thema Feuerwehr gestaltet werden soll – passend zum direkt gegenüberliegenden Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr.

Von Cora Meyer