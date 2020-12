Kühlungsborn

Keine Veranstaltungen, keine Cafés, wenige Kontakte: Wann, wenn nicht jetzt, ist an den Wochenenden mal Zeit, die Natur in der Region zu erkunden. Manchen sind der Strandspaziergang in Heiligendamm oder der im Gespensterwald noch zu belebt. Für sie gibt es auch Naturparadiese, wo die Chancen, auf andere Spaziergänger zu treffen, geringer sind. Wir stellen drei vor:

Moor und Meer am Riedensee

Das Schutzgebiet grenzt unmittelbar an Kühlungsborn und erstreckt sich entlang der Küste bis nach Bastorf. Weil es natürliche Strandseen an der Ostsee kaum noch gibt, wurde der Riedensee 1993 als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Heute umfasst das 110 Hektar große Schutzgebiet außerdem die angrenzenden Dünen und Salzwiesen sowie die küstennahe Ostsee.

Das Naturschutzgebiet wurde in die Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung aufgenommen und zählt zu den europäischen Schutzgebieten mit internationalem Rang. Vögel und Insekten, die hier leben, gibt es europaweit nur noch selten. So kommen etwa der heutzutage seltene Sandregenpfeifer und die Tangfliege vor. Insgesamt wurden bisher 102 Pflanzen- und 171 Tierarten gezählt.

Der Nabu bietet regelmäßige Führungen durch das Gebiet an, die wegen des Coronavirus derzeit allerdings ausfallen müssen. Interessierte können den Riedensee auf den ausgewiesenen Wegen aber auch allein erkunden.

Einen kostenpflichtigen Parkplatz gibt es in Kägsdorf. Von dort ist es nur ein kurzer Weg zum Strand. Ansonsten kann man das Gebiet aber auch von Kühlungsborn kommend über die Waldstraße mit dem Fahrrad erkunden.

Vogelparadies Conventer Niederung

In der Conventer Niederung brüten vieöle Quelle: Manfred Sander

Auf zwei Rädern ist auch die beste Art, die Conventer Niederung zu erkunden. Das 224 Hektar große Naturschutzgebiet Conventer See liegt zwischen Heiligendamm und Börgerende. Schon die Mönche des nahe gelegenen Zisterzienserklosters in Doberan sollen ihn im 13. Jahrhundert für den Fischfang genutzt haben. Er ist etwa einen Quadratkilometer groß. Die größte Tiefe beträgt je nach Wasserstand 1,7 bis zwei Meter. Von der Landseite wird das Gewässer durch mehrere kleine Bäche gespeist.

Die Conventer Niederung ist eines der wichtigsten Wasservögelbrut- und -rastgebiete an der Ostseeküste. Hier brütet der Höckerschwan in großer Zahl. Weitere Brutvögel sind Haubentaucher, Rohrdommel, Graugans, Rohrweihe, Teich- und Schilfrohrsänger, Rohr- und Schlagschwirl, Beutel- und Bartmeise. Auch Fischotter kommen in der Conventer Niederung vor.

Öffentliche Straßen gibt es nicht, nur schmale Radwege aus Sand. Wer mit dem Auto anreist, muss es an der Seedeichstraße in Heiligendamm, am besten nahe der Jemnitzschleuse, stehen lassen. Spaziergänger oder Radfahrer können den Weg durch den Wald neben der Randstraße am Wohngebiet Kammerhof nehmen oder vom Radweg an der L 12 in Richtung Börgerende abbiegen.

Halbinsel Wustrow von Natur erobert

Die Halbinsel Wustrow ist nur auf geführten Touren zugänglich. Quelle: Frank Söllner

Zu einem weiteren Naturparadies ist derzeit der Zutritt verwehrt – wegen des Coronavirus. Die Halbinsel Wustrow ist für Besucher gesperrt. Einst erprobten die Nationalsozialisten hier Flugzeugwaffen. Später übernahm die Rote Armee den Stützpunkt, ehe die Grenzbrigade Küste der NVA hier einzog. Mit der Wende verschwand das Militär und machte den Platz frei für die Natur. 88 Vogelarten haben sich auf dem 10 Quadratkilometer großen Areal angesiedelt, darunter Seeadler. Auch Wildschweine, Füchse, Marderhunde und Rehe streifen durchs Gelände. Rinder und Schafe grasen hinter den Ruinen der Gebäude.

Das ist ein Naturschutzgebiet Naturschutzgebiete sind rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete. Ihr Ziel ist es Lebensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten zu erhalten, zu entwickeln oder wieder herzustellen. Aber auch aus wissenschaftlichen oder landeskundlichen Gründen oder einfach wegen ihrer hervorragenden Schönheit werden Areale als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Es ist verboten, hier etwas kaputt zu machen, zu verändern oder Tiere und Pflanzen zu stören.

Heute ist die Halbinsel in Privatbesitz und kann nur noch auf einer geführten Wanderung oder einer Planwagenfahrt besucht werden. Diese fallen derzeit jedoch aus.

Auch das Salzhaff bei Rerik ist für Natur- und Tierfreunde einen Besuch wert. Vonseiten der EU gab es Bestrebungen, die Wismarer Bucht und das Salzhaff als Naturschutzgebiet auszuweisen. Doch das würde große Einschränkungen für Wassersportler bedeuten. Deshalb einigten diese sich mit dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt auf freiwillige Regeln.

