Hier dürfen Kühlungsborner Künstler ihr Können zeigen

Sie sind Angestellte, Unternehmer, Rentner oder Ingenieure. Am Samstag waren 32 Männer und Frauen aus Kühlungsborn und Umgebung vor allem eines: Künstler. Sie stellen ihre Bilder im Rahmen der Ausstellung „Freizeitkunst“ in der Kunsthalle aus. Mit dabei ist auch Gerda Hartmann. Sie malt sei 35 Jahren und hat ihre Werke schon mehrmals ausgestellt, unter anderem im Bad Doberaner Rathaus. „Aber die Kunsthalle ist etwas besonderes für mich, denn wer darf denn schon mal in einer Kunsthalle ausstellen?“

170 Bilder wurden eingereicht

In den nächsten fünf Wochen hängen dort 170 Werke von Menschen, deren Hobby die Kunst ist. Sie kommen aus Kühlungsborn, Wittenbeck und Bastorf. Alle waren einem Aufruf von Kunsthallen-Chef Franz Norbert Kröger gefolgt und hatten ihre Bilder eingereicht. „Ich bin mit der Resonanz sehr zufrieden“, sagt er. „Ich hatte schon Angst, dass nicht alle Bilder in die Kunsthalle hineinpassen.“ Zu sehen sind dort unter anderem Ölbilder, Aquarelle, Collagen, aber auch Fotografien und Gedichte. „Viele sind von der Ästhetik her wie von Profis“, sagt der Kunsthallen-Chef. Marco Körk aus Kröpelin stellt drei Bleistiftzeichnungen aus, auf denen Kinder zu sehen sind. „Kinder sind unsere Zukunft“, sagt er, deshalb habe er sich dafür entschieden. „Für mich ist es eine große Ehre, dass ich mitmachen darf.“

„Hochprofessionelle Laienarbeiten“

Einige Bilder in der Ausstellung sind halbprofessionell, andere ganz naiv –hochprofessionelle Laienarbeiten, fasst es Franz Norbert Kröger zusammen. „Wirklich professionell ist ein Künstler erst, wenn er von seiner Kunst leben muss“, sagt Franz Norbert Kröger. Das ist bei Andreas Lübbert nicht der Fall. Er ist Bauingenieur, Hobbyfotograf und bildet am liebsten Landschaften ab. „Wichtig ist das Licht“, sagt er. Er habe deshalb immer das Wetter im Blick. „Und wenn es gut aussieht, setze ich mich ins Auto und fahre los. Manchmal ist das Licht dann aber schon wieder weg, wenn ich ankomme.“ Für die Schau in der Kunsthalle hat er sich für maritime Motive entschieden: Vereiste Dalben mit Meerblick, tosende Wellen und einen Weg in den Dünen. Die Verbindung zur See spielt auch bei der Auswahl von Gerda Hartmann eine Rolle. Sie malte unter anderem Steine im Wasser und eine Frau, die in der Brandung liegt. Die Rentnerin möchte mit den anderen Ausstellern ins Gespräch kommen. „Austausch zwischen Künstlern ist wichtig“, sagt sie. Schließlich habe jeder seinen eigenen Blick. Vom Blick anderer hat sich auch Angela Waltereit leiten lassen. Sie ist seit vielen Jahren in einem Malkreis und verwendet am liebsten Aquarellfarben. „Es war gar nicht so einfach, die richtigen Bilder für die Ausstellung zu finden“, sagt die ehemalige Kunstlehrerin. Schließlich durfte jeder Hobbykünstler höchstens drei Werke beitragen. „Bei der Auswahl haben mir Freundinnen geholfen.“ Die Wahl fiel auf einen Blumenstrauß, ein Segelschiff und Felsbrocken im Meer.

Ausstellung für Freizeit-Fotografen geplant

Franz Norbert Kröger nennt die Ausstellung die „wichtigste des Jahres“. „Dadurch kommen auch Leute her, die sonst noch nie einen Fuß in die Kunsthalle gesetzt haben“, sagt Franz Norbert Kröger. Dafür hat er sich vom Erfolg ähnlicher Ausstellungen, wie beispielsweise „ Rostock kreativ“ in der dortigen Kunsthalle, inspirieren lassen. „Ich dachte mir, das machst du hier auch mal.“ Und er macht es weiter: Mindestens alle vier Jahre soll es eine Ausstellung mit Freizeitkunst in der Kunsthalle Kühlungsborn geben. Demnächst möchte Franz Norbert Kröger noch eine ähnliche Schau machen – ausschließlich mit Fotografien. „Das Thema soll die Entwicklung Kühlungsborns in den letzten 30 Jahren sein.“

Von Cora Meyer