Bad Doberan

Wölfe im Natur- und Umweltpark Güstrow beobachten oder eine Ausstellung besuchen – lange war das nicht möglich. Obwohl seit 8. März Museen, Galerien, Zoos, Botanische Gärten und Gedenkstätten in Mecklenburg-Vorpommern wieder öffnen, nutzen nicht alle Kultur- und Freizeiteinrichtungen zwischen Kühlungsborn, Bad Doberan und Güstrow die Gelegenheit.

Ein Grund: Weil der Landkreis Rostock bei einer Inzidenz von über 50 liegt, gilt die vorherige Terminbuchung. Und bei vielen Institutionsleiter herrscht Unsicherheit, weil niemand weiß, wie lange geöffnet werden darf und ob eine dritte Corona-Welle wieder Schließungen abverlangt. Dennoch ist an Freizeitaktivitäten schon einiges möglich.

Sommerrodelbahn kann besucht werden

Die beliebte Bad Doberaner Sommerrodelbahn kann ebenfalls nach Terminbuchung genutzt werden. Unter Telefon 038203/407401 nimmt das Sommerrodelbahn-Team die Anmeldungen entgegen. Geboten werden Rodelspaß für die ganze Familie, Spielplatz, Shuffleboard, Fußballbillard, Außerhausverkauf von Getränken, Eis und kleinen Speisen.

Museum-Atelierhaus „Rösler-Kröhnke“ wieder offen

Ihr Museum Atelierhaus „Rösler-Kröhnke“ öffnet Anka Kröhnke am 19. März. Es ist dann wieder regulär freitags, sonnabends und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. „Lieber ist mir eine telefonische Voranmeldung unter 03 82 93/15 339. Aber ich habe sehr viel Platz, und wenn nicht zu viele auf einmal kommen, ginge das auch mal ohne“, sagt sie. Im Atelierhaus ist bis Ende Mai die Werkschau zum 80. Geburtstag von Anka Kröhnke mit um die 100 Exponaten zu sehen.

Natur- und Umweltpark Güstrow ohne Voranmeldung besuchbar

Ohne Anmeldung kommen Gäste dagegen in den Natur- und Umweltpark in Güstrow hinein. „Hier ist alles weitläufig und die Öffnung wurde schon gut angenommen, trotz des schlechten Wetters“, verriet die Prokuristin Marianne Tuscher. Fünf Spielplätze locken dort neben den Tieren und weiteren Aktivitäten für Kinder. „Gerade die Besucher mit Jahreskarten nutzen das jetzt. Wir sind zufrieden mit dem Start.“

Kühlungsborner Kunsthalle bis mindestens 22. März zu

Der Kühlungsborner Kunsthallen-Direktor Franz Norbert Kröger hofft, am 22. März wieder öffnen zu können. Auf jeden Fall zu Ostern. Bis dahin bleibt die derzeitige auf den Zeitgeist treffende Ausstellung „Was nun?“ – das Beste aus Corona-Zeiten“ für die Besucher geschlossen. Da er seine eigene Galerie in Heiligendamm kürzlich wegen Mietvertragskündigung schließen musste, eröffnet er zu Ostern eine neue für Zeitgenössische Kunst in der Kühlungsborner Dünenstraße. Zu sehen sind dort unter anderem Arbeiten von Frank Beuster aus Perleberg, Jens-Christian Wittig aus Weimar und dem in den USA lebenden Digitalkünstler Till Nowak.

Das Heimatmuseum in Rerik bleibt bis mindestens nächster Woche weiterhin geschlossen. Quelle: Sabine Hügelland

Heimatmuseum Rerik ab 25. März offen

Das mit interessanten Exponaten angefüllte Heimatmuseum Rerik bleibt bis zum 25. März geschlossen. Wie der Leiter der Kurverwaltung Mathias Druse mitteilte, wäre es vorher ein zu großer Verwaltungsaufwand, denn es muss ebenfalls die Ausstellung des Künstlerehepaares Christo und Jeanne-Claude in der benachbarten Kösterschün öffnen. „Was ist, wenn wir nach wenigen Tagen wieder schließen müssen“, so Druse. „Wir wollten die Entwicklung abwarten, damit wir nicht wieder alles stornieren und absagen müssen.“ Derzeit bereite man aber einen digitalen Buchungskalender vor, über den Interessierte Termine für die Christo-Ausstellung vereinbaren können. Das werde dann auch telefonisch machbar sein, sagt Mathias Druse. Im Obergeschoss des Museums hängen zurzeit Malereien von Marlies Stern mit dem Titel „In der Natur verweilen“. Telefonische Anmeldung im Museum unter 0175/4363403. In der Kösterschün: 038296/78429.

Ostrockmuseum ab kommender Woche offen

In der kommenden Woche öffnet das Ostrockmuseum in Kröpelin wieder. Dem angeschlossen ist die Stadtbibliothek. „Auch bei uns gilt es eine Terminvergabe zu vereinbaren“, sagte der Bürgermeister der Stadt Kröpelin, Thomas Gutteck. Anmeldung unter Telefon 038292/682.

Stadt- und Bädermuseum erst im April offen

Das Bad Doberaner Stadt- und Bädermuseum öffnet ab dem 1. April immer am Donnerstag und Sonnabend von 11 bis 15 Uhr für seine Besucher. Dafür ist jedoch ein Termin erforderlich, der ab dem 22. März über die Internetseite oder per Telefon unter 038203/6 20 26 vereinbart werden kann. „Unter Beachtung des aktuellen Infektionsgeschehens behalten wir uns auch kurzfristige Änderungen vor“, sagt Leiterin Lisa Riess. Zu sehen gibt es „Auf ins Abenteuerland – gemeinsam durch die 90er“. Die interessante Zeitreise in die 90er, mit einem Ausflug Anfang des Jahrhunderts bis zur DDR-Zeit, verbleibt noch bis Mitte Mai. Es schließt sich eine Ausstellung zum Klosterjubiläum an.

Von Sabine Hügelland