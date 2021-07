Bad Doberan/ Neubukow

Auf Schnitzeljagd können sich Kinder und Jugendliche in Bad Doberan, Neubukow und Kühlungsborn begeben. Die Jugendclubs und Kirchengemeinden haben sich Rätsel ausgedacht.

Annalena Freese und Michelle-Marie Nickel vom Internationalen Bund (IB), der den Jugendclub in Bad Doberan betreibt, haben sich ein Detektiv-Spiel überlegt, bei dem am Ende eine Überraschungstüte zu finden ist. Dabei müssen die Kinder und Jugendlichen einer Spur von QR-Codes folgen und Rätsel lösen.

Dafür brauchen Sie ein Handy mit vollem Akku. Eine App, mit der man QR-Codes scannen kann, und ein Notziblock und Stift. Los geht es am Büro des IB in Bad Doberan, Am Markt 11. Hier findet sich der erste QR-Code und das erste Rätsel. Wer nicht weiterkommt, kann sich Tipps von den beiden Frauen holen. Sie sind mobil unter 015142650391 (Annalena Freese) oder 016097260552 (Michelle-Marie Nickel) zu erreichen. Die Schnitzeljagd geht bis 31. Juli.

Rätseltour durchs Klostergelände

Auch die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde in Bad Doberan hat sich ein Rätsel überlegt. „Mit Hilfe einer Schatzkarte und der 15 Strophen des Liedes „Geh aus mein Herz und suche Freud“ können an 15 Stationen innerhalb der Klostermauern Hinweise gefunden werden, die zum Aufspüren des Schatzes nötig sind“, erläutert Gemeindepädagogin Anne Jax. Die Schatzkarte gibt es zum Download auf der Homepage der Kirchengemeinde oder ausgedruckt und kostenlos an der Kasse des Münsters. „Dieses spielerische Kennenlernen eines alten Kirchenliedes anhand des Klostergeländes in Doberan richtet sich vor allem An Schulkinder und ihre Eltern, kann aber sicher auch Erwachsenen manche neuen Einblicke ermöglichen.“

Die Erfahrungen während der Suche können an die Kirchengemeinde per Brief oder Mail gesendet werden. Sie sollen Grundlage für den Gottesdienst und eine Ausstellung am 22. August werden. Dann endet die Schatzsuche.

Schnitzeljagd durch Neubukow

In Neubukow bietet der Jugendtreff „Heizhaus“ unter Initiative des Vereins Perspektive für Kinder und Jugendliche Neubukow eine Schnitzeljagd durch die Schliemannstadt an. Dafür wird ein Handy und die App Actionbound benötigt. Hier unter Bound Neubukow eingeben und die Schnitzeljagd laden. Diese dauert etwa eine Stunde.

Jeden Sonnabend Ratespaß in Kühlungsborn

Ab 3. Juli lädt die evangelische Kirchengemeinde Kühlungsborn bis Ende August immer sonnabends zur digitalen Schnitzeljagd ein. Sie dauert von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Treffpunkt ist die Pfarrscheune, Schlossstraße 19.

Von Anja Levien