Kühlungsborn

Strand, Meer, Ausblick: Der Rundgang um das Naturschutzgebiete Riedensee zwischen Kühlungsborn und Bastorf ist sechs Kilometer lang, führt an Strand und Feld entlang und bietet dank Aussichtsplattformen und Anhöhen abwechslungsreiche Blicke auf das Naturschutzgebiet.

Wer mit dem Auto anreist, kann auf dem Parkplatz am Ende der Waldstraße sein Fahrzeug abstellen. Er ist gebührenpflichtig. Zu Fuß geht es dann etwa 0,8 Kilometer zum Startpunkt des Rundweges. Wichtig ist hier das passende Schuhwerk: Ein guter Teil der Strecke führt am Strand entlang, ein anderer Abschnitt verläuft auf Asphalt. Am besten auch nicht den sonnigsten Tag für die Wanderung wählen: Es gibt kaum Schattenplätze. Wer eines besitzt, sollte ein Fernglas einpacken.

Erstes Teilstück am Strand entlang

Vom Parkplatz den Radweg in westliche Richtung nach Bastorf folgen, der Bastorfer Leuchtturm Buk grüßt linker Hand von Weitem. Wenn der Radweg links abbiegt, weiter geradeaus auf dem Plattenweg bis zum Schild laufen, das über das Naturschutzgebiet informiert.

Immer wieder ist der Bastorfer Leuchtturm auf dem Rundweg um den Riedensee zu sehen. Quelle: Anja Levien

Der Wanderer erfährt, dass der Riedensee 21,5 Hektar groß ist. Er ist in der Eiszeit entstanden, zunächst als einfache Senke, die sich später mit Meerwasser füllte. Heute wird der etwa einen Meter tiefe See durch Grundwasser gespeist. Er ist durch einen Strandwall von der Ostsee getrennt. Das macht ihn so einzigartig: Er verfügt noch über eine natürliche Öffnung zur Ostsee, durch die bei Hochwasserereignissen immer mal wieder Salzwasser in den Riedensee einläuft.

„Dort, wo salziges Wasser von der Ostsee in den Riedensee strömt, bringt es Sand mit und lagert ihn ab. Dadurch verlängert es den Strand, der dann als „Sandfächer“ bis in den Riedensee hineinreicht. Diese Stellen sind die wertvollsten und empfindlichsten Flecken des Naturschutzgebietes, denn in den offenen Sandflächen sind seltene Tiere zu Hause“, informiert der Naturschutzbund Mittleres Mecklenburg auf seiner Homepage zum Riedensee.

Der Wanderer biegt am Schild rechts ab und begibt sich auf dem sechs Kilometer Rundweg. Die ersten knapp drei Kilometer führen am Strand lang. Wer mit dem Fahrrad anreist, kann hier am Aufgang sein Zweirad abstellen und anschließen.

Lebensraum für Stranddiestel und Sandregenbogenpfeifer

Am Strandaufgang links gehen. Nach wenigen Meter informiert die erste Info-Tafel über den Lebensraum Riedensee, in dem unter anderem die Stranddistel und der Sandregenbogenpfeifer zu Hause sind. Zu sehen gibt es noch nicht viel. Weiter geht es am Strand entlang, der immer leerer wird, je weiter westlich es geht.

Zur Galerie Eine Wanderung um den Riedensee ist sechs Kilometer lang. Sie führt am Strand entlang, an Feldern vorbei und immer mit gutem Blick auf Ostsee, Naturschutzgebiet und den Bastorfer Leuchtturm.

Auf der einen Seite der Bastorfer Leuchtturm, auf der anderen die Ostsee. Hier kann sich der Blick entfalten, die Weite genossen werden. Die Aussichtsplattform erreicht man nach 800 Metern. Hier hat man einen tollen Blick auf den Riedensee, das Schilf und die Felder. Eine Tafel informiert über den Sandlaufkäfer, der in den Dünen und am Ufer des Sees seinen Lebensraum hat.

Weiter geht es am Strand entlang bis zur nächsten Plattform, die vom Startpunkt aus nach etwa 1,4 Kilometer erreicht ist. Wenn man Glück hat, ruhen sich hier gerade Schwäne, Enten oder Haubentaucher aus.

Weiter geht es am Strand entlang bis zum Strandparkplatz Kägsdorf. Hier gibt es mehrere überdachte Sitzgelegenheit für eine Pause.

Für den Rundweg der asphaltierten Straße bis nach Kägsdorf folgen. An der Kreuzung Zum Strand/ Dorfstraße nach links Zum Rieden abbiegen. Dieser Straße folgen. An der Kreuzung Zum Rieden/ Kägsdorfer Landweg, an der sich ein Hinweisschild mit Wanderrouten befindet, weiter geradeaus auf der Straße Zum Rieden bleiben. Das Naturschutzgebiet liegt linker Hand. Von der Anhöhe, die man langsam hinunterwandert, hat man einen tollen Blick auf den See und die dahinterliegende Ostsee.

Den Bastorfer Leuchtturm im Rücken immer weiter der Rechtskurve folgen – bis zum Hinweisschild, dass der abbiegende Weg zum Leuchtturm hochführt. Hier nimmt man den schmalen befestigten Weg auf der gegenüberliegenden Seite. Er führt direkt zum Ausgangspunkt und zurück zum Parkplatz.

