Wittenbeck

Nach dem Tauwetter der vergangenen Tage können Petrijünger im Landkreis Rostock wieder ihre Ruten auswerfen und auf Fischfang gehen. Unter dem Schirm des Landesanglerverbandes (LAV) kann das Hobby auf Gewässern mit einer Fläche von 50 000 Hektar ausgeübt werden.

Gäste erhalten die Angelberechtigungen des Verbands bei den Vorständen in den Vereinen oder in Angelzubehörgeschäften. So haben etwa Wolfgang und Jonas Schoknecht in Wittenbeck die LAV-Tages- oder Wochen-Gast-Karten vorrätig. Das Geschäft ist von 8 bis 14 Uhr besetzt.

Ostsee-Angelkarten sind ein paar Kilometer weiter in Rerik zu haben – aktuell nur mit telefonischer Bestellung und Übergabe vor dem Laden Am Parkplatz 8b, der von Montag bis Sonnabend zwischen 10 und 12 Uhr geöffnet ist. Telefonnummer: 038 296/78 333.

Von Lennart Plottke