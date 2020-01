Freundeskreis Ehm Welk: „Das Haus fehlt uns“

Bad Doberan

Das Ehm Welk-Haus in der Dammchaussee in Bad Doberan ist seit einem Jahr geschlossen. Seitdem muss der Freundeskreis Ehm Welk sich nach Alternativen für Lesungen und Projekte umsehen. Die 18 Mitglieder sind aber optimistisch, ins Ehm Welk-Haus zurückzukehren. Dieses soll saniert werden, die Bauarbeiten längst im Gange sein. Doch die Stadt findet keine Firmen für die Arbeiten, mittlerweile ist der Ausbau zur Kultur- und Begegnungsstätte zum dritten Mal ausgeschrieben.

Seit Oktober finden die Lesungen und Gespräche, die der Verein Freundeskreis Ehm Welk organisiert, im Besucherzentrum im Marstall statt. „Eine Übergangslösung“, sagt Vereinsvorsitzende Ulla Golombek, „ein Kompromiss“, sagt Vereinsgeschäftsführerin Monika Schneider. Die Frauen sind dennoch dankbar, dass sie im Marstall untergekommen sind.

„Wir wollen aus dem Gedächtnis der Besucher nicht verschwinden“, nennt Ulla Golombek einen Grund, warum der Freundeskreis auch während der Schließung des Hauses Veranstaltungen organisiert. „Wir wollen die Angebotssparte Lesung weiter aufrechterhalten“, sagt Schneider, denn diese werde in Bad Doberan sonst nicht viel bedient.

Suche nach Räumen in Bad Doberan nicht einfach

Am 2. Februar 2019 war das Ehm Welk-Haus zuletzt für die Öffentlichkeit geöffnet.Zahlreiche Besucher kamen, um einen Blick in das Arbeitszimmer des Autors der „Heiden von Kummerow“ und „Gerechten von Kummerow“ zu werfen. Seitdem wurde es leer geräumt, haben Denkmalpfleger Proben genommen. Eigentümer des Hauses ist die Stadt. Der Freundeskreis Ehm Welk hat es mit Leben gefüllt. „Wir sind aber nicht der Betreiber“, sagt Monika Schneider.

Der Arbeitsplatz von Ehm Welk in seinem Arbeitszimmer, zuletzt war er im Februar 2019 für die Öffentlichkeit zu besichtigen. Quelle: Anja Levien

Für den Verein sei es gar nicht so einfach gewesen, Räume für Veranstaltungen zu finden. „Entweder ist der Raum zu groß, zu klein oder es entstehen zu viele Kosten“, erläutert Monika Schneider. Denn der Verein agiert ehrenamtlich, die Veranstaltung sind dank Förderungen durch die Ehrenamtsstiftung MV und die Stadt möglich. Das Kornhaus sei ausgebucht, der Hengstenstall, in dem die Lesungen zu Beginn stattfanden, wird jetzt saniert. Im Besucherzentrum sei es sehr unkompliziert. 15 bis 25 Gäste besuchten die Veranstaltungen, für die der Freundeskreis noch Stühle in den Marstall geschafft hat.

Verein organisierte 20 Veranstaltungen

Dennoch: „Das Haus fehlt uns“, sagt Ulla Golombek. Monika Schneider ergänzt: „Wir merken, dass der Veranstaltungsplan eingeschränkt ist.“ Nicht alles konnte realisiert werden. Vor allem für die Kinder- und Jugendarbeit fehle der Projektraum, der sich im ersten Geschoss des Hauses befand. Auch die Jubiläen im vergangenen Jahr wurden nicht weiter bedacht. 1979 war das Ehm Welk-Haus als Haus für die Öffentlichkeit geöffnet worden, der Freundeskreis Ehm Welk bestand 2019 seit 25 Jahren.

Dennoch hat der Verein im vergangenen Jahr 20 Veranstaltungen organisiert, an der Frauen- und Familienwoche, am Wasserfest Aquanostra teilgenommen. „Wir bemühen uns, die Vielfalt aufrechtzuerhalten.“ So habe zum Beispiel zum Bauhaus-Jubiläum Dr. Wolf Karge einen Vortrag über die Werkbundidee gehalten, die Bestandteil der konzeptionellen Ausrichtung der Fachschule für Angewandte Kunst Heiligendamm war.

Vorlesewettbewerb im Kornhaus

Nächste Veranstaltung ist am Freitag der Kreisausscheid des Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels für Schüler der 6. Klassen im Kornhaus. Für Februar sind ein plattdeutscher Nachmittag mit Peter Hahn sowie ein Vortrag über Hilfsprojekte geplant.

Veranstaltungen 31. Januar, Vorlesewettbewerb, Kreisausscheid, Kornhaus Bad Doberan, Klosterhof 1, 15 Uhr 13. Februar, plattdeutscher Nachmittag mit Hans-Peter Hahn, Besucherzentrum im Marstall, 16 Uhr, Eintritt fünf Euro 27. Februar, Hilfsprojekte auf verschiedenen Kontinenten, Eindrück und Erlebnisse, Besucherzentrum im Marstall, 19.30 Uhr, Eintritt fünf Euro.

Trotz fehlendem Projektraum soll die Kinder- und Jugendarbeit weitergehen. „Wir wollen unbedingt beibehalten, Kinder an Literatur und das Schreiben heranzubringen“, sagt Ulla Golombek. Unterstützung bekommen sie von der PS-Lotterie der Ostseesparkasse, die 2019 Geld für diesen Zweck gespendet hat.

Derzeit gibt es eine Kooperation mit Grundschülern aus Neubukow. Heidi Greßmann vom Freundeskreis Ehm Welk erzähle den Schülern etwas über Ehm Welk, ein Besuch in Bad Doberan sei geplant, so Schneider.

Das Ehm Welk-Haus in Bad Doberan Quelle: Anja Levien

Wie es mit dem Ehm Welk-Haus weitergeht, entscheidet sich am heutigen Dienstag. Dann findet laut Bürgermeister Jochen Arenz die Submission statt. Heißt, die Stadt schaut, welche Angebote für die Sanierung eingegangen sind und ob Aufträge vergeben werden könnten.

Informationen zum Freundeskreis und den Veranstaltungen unter www.ehm-welk-haus.de

