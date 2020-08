Freundlicher Kühlungsborner empfängt Hotelgäste

Kühlungsborn

Toralf Balbon arbeitet seit knapp 19 Jahren im Travel Charme Ostseehotel Kühlungsborn. Damit ist er dann auch fast seit dem Bestehen des Hauses dabei. Er ist einer der freundlichen Mitarbeiter am Empfang und hat mit vielen Aufgabenbereichen zu tun. Genau das ist es auch, was Toralf Balbon an seinem Beruf schätzt.

Gelernter Elektriker ist vielseitig einsetzbar

Dem 54-Jährigen hilft es sehr, dass er gelernter Elektriker ist, denn so ist er noch weit mehr einsetzbar. Die Arbeit mit vielen so unterschiedlichen Menschen in einem Hotel, das erfüllt ihn. Die Gäste zu empfangen, sie auch zu verabschieden, die Geschäftspost erledigen, Transfer, das sind nur einige seiner Aufgaben.

Anzeige

Es wird nie langweilig, weil jeder Tag anders ist. Toralf Balbon ist gebürtiger Kühlungsborner und auch in der Stadt geboren. Der zweifache Vater hat zwei Enkelkinder und hält sich mit Sport fit.

Von Sabine Hügelland