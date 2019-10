„Fridays for future“ bis Verein: Es gibt viele Arten des Engagements

Güstrow

Das Bewusstsein, sich ehrenamtlich zu engagieren, sei ausgeprägter als früher, sagt Jan Holze, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied der Stiftung für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement in Mecklenburg-Vorpommern. Im Interview verrät der 38-Jährige aber auch, dass sich junge Menschen immer seltener auf langfristige Ämter einlassen.

Was bedeutet Ehrenamt für Sie?

Sich ehrenamtlich zu engagieren, bedeutet für mich, sich freiwillig, mit einem Beitrag zum Gemeinwohl in die Gemeinschaft einzubringen – unentgeltlich und aus der Überzeugung heraus, dass das sinnvoll ist.

Wieso machten Sie „ Ehrenamt“ zu Ihrem Beruf?

Ich war bereits mit 14 Jahren im Sportverein in Neubrandenburg als Jugendsprecher aktiv. Später engagierte ich mich ehrenamtlich im Sport auf Bundes- und Europaebene und dachte darüber nach, das zu meinem Beruf zu machen. Die sich bietende Gelegenheit zum Aufbau einer Stiftung zur Unterstützung des Ehrenamtes in MV nahm ich 2015 im Alter von 34 Jahren wahr, da mich das unheimlich reizte.

Welche Aufgaben hat die Stiftung?

Sie ist jederzeit Kompetenzzentrum für ehrenamtlich Engagierte, die nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen oder wer sie bei ihren Anliegen unterstützt. Wir beraten zu juristischen Fragen, bieten Weiterbildungen an, organisieren Austauschveranstaltungen und fördern bei Bedarf mit finanziellen Mitteln.

Wie entstand die Stiftung und wie viele Mitarbeiter beschäftigt sie?

Die Stiftung wurde 2015 vom Land MV gegründet. Anfangs gab es kritische Stimmen, die hinterfragten, was diese Gründung bezwecke. Mein Eindruck ist, dass wir mittlerweile die Kritiker von der Sinnhaftigkeit überzeugten. Die Stiftung unterstützte bis dato 2200 ehrenamtlich getragene Vorhaben in mehr als 1300 verschiedenen Vereinen und Institutionen. Die sonstigen, vielen ehrenamtlich Tätigen in MV sind darin noch nicht berücksichtigt. Acht Mitarbeiter, unter anderem ein Justiziar, kümmern sich darum, die Unterstützungsleistungen zu organisieren. Inzwischen haben wir eine Bundesfreiwilligendienstleistende im Team.

Serie Ehrenamt In einer Serie geht die Lokalredaktion Bad Doberan dem Ehrenamt im Landkreis Rostock nach. Wo bekommen Ehrenamtler Unterstützung für ihre Arbeit, was können sie an finanzieller Hilfe beantragen, wer engagiert sich wo im Landkreis Rostock ehrenamtlich und warum? Wie gründet man einen Verein oder löst ihn auf? Wer profitiert vom Ehrenamt? Die nächste Folge erscheint am 16. Oktober.

Welche Zukunftsperspektiven hat die Stiftung für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement?

Unsere Intention ist, weiterhin Ansprechpartner und Dienstleister für sämtliche Engagierte, insbesondere auch der „kleinen“ Ehrenamtler im Land zu sein. Mit „kleinen“ Ehrenamtler meine ich diejenigen, die sich als Einzelperson bzw. in kleinen Gruppen engagieren. Die nicht abklingende Aufmerksamkeit, die die Stiftung erregt, ist erkennbar an monatlich ca. 25 Prozent neuen, auf uns zukommenden Vereinen.

Wir unterstützen die Engagierten zum Beispiel auch bei rechtlicher Beratung im Umgang mit Vereinsrecht, insbesondere im Gemeinnützigkeits- oder Vereinsregisterrecht. Hinzu kommen von uns organisierte bedarfsgerechte Fortbildungen, bei denen das gewählte Thema für die Engagierten vor Ort einen Mehrwert bringt. Ob Fortbildung, der Umgang mit digitalen Medien, Vereinsrecht oder was es auch sein möge, bestimmen die Engagierten selbst. Wir unterstützen mit Expertise und Förderung.

Wie unterstützen sie junges Ehrenamt?

Laut Freiwilligensurvey der Bundesregierung sind wir mit einer Engagementquote von 43 Prozent in MV unter den ostdeutschen Bundesländern führend, sowohl bezüglich des generellen als auch des jugendlichen Engagements. Wir befinden uns aber auf der anderen Seite in ländlichen Regionen, wo die Wege weiter sind. Hier ist die Herausforderung für junge Menschen mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowieso größer als in den Städten. Das hinzukommende Ehrenamt macht die Herausforderung größer. Wir stellen fest, dass Jugendliche sachorientierte und auf die eigenen Interessen zugeschnittene Ziele in den Vordergrund stellen, Beispiele dafür sind: Klima, Naturschutz, Tierschutz.

Und diese Ziele verfolgen sie in Vereinen?

Der Bedarf an „Geselligkeit“ ist nicht mehr so ausgeprägt wie früher, als die Generationenfolge automatisch eingehalten wurde. Der Opa, der Vater und somit auch der Sohn waren Mitglieder desselben Vereins. Heute engagieren sich Jugendliche eher kurzfristig. Sie lassen sich seltener auf langfristige Ämter ein. Das Bewusstsein, sich zu engagieren, ist gegenüber früher stärker ausgeprägt und die Zahl der freiwillig Tätigen steigt.

Der Begriff Ehrenamt stammt aus den traditionellen Vereinsstrukturen mit Mitgliederversammlung, Schatzmeister, etc. Wir haben jedoch viele Initiativen ohne derartige rechtliche Strukturen, siehe „Fridays for future“. Das ist eine Gruppe von Jugendlichen, die ein gemeinsames Ziel verfolgt und nach gemeinsamen Aktivitäten sucht. Wir möchten uns breit aufstellen, um alle Engagementformen zu unterstützen, gerade um auch jungen Menschen einen Zugang zu denselben zu ermöglichen.

Was ist ein zukünftiges Ziel der Ehrenamtsstiftung:

Uns ist wichtig, Formate zu schaffen, bei denen die Engagierten ihre Anlegen direkt an die politisch Verantwortlichen adressieren können. Wer weiß besser, wo der „Schuh drückt“ als die Engagierten, und wer kann besser für entsprechende Rahmenbedingungen sorgen als die Verantwortlichen in der Politik. Die Ehrenamtsstiftung fungiert als Bindeglied für die Belange der jeweils anderen Seite. Daran werden wir auch zukünftig arbeiten.

