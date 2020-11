Rethwisch/Bad Doberan

Die Universität Rostock hat kürzlich eine Pilotstudie zur Friedhofskultur in Norddeutschland durchgeführt. Darin wurde festgestellt, dass diese Kultur in einem tiefgreifenden Wandel begriffen ist. Auch auf den Friedhöfen in Bad Doberan und Rethwisch sieht man starke Veränderungen.

Der Friedhof in Rethwisch

Es ist ein schöner, klassischer alter Dorfkirchhof: der Rethwischer Friedhof. Die Kirchengemeinde Rethwisch verwaltet ihn für die Gemeinde Börgerende-Rethwisch. Auf dem schon 1312 urkundlich erwähnten Friedhof gibt es einen Bestand an wunderschönen, teils uralten Bäumen. Pastorin Ulrike Dietrich erklärt, dass in diesem Jahr zum ersten Mal der gesamte Baumbestand erfasst und bewertet wurde. Das Ergebnis war eine lange Liste von erforderlichen Pflegemaßnahmen, eine 200 Jahre alte Rosskastanie musste aus Sicherheitsgründen schon diesen Sommer gefällt werden.

Kirchenältester Hans Lüssow kümmert sich seit rund 15 Jahren ehrenamtlich um die Belange des Rethwischer Friedhofs. Er meint: „ Friedhöfe sagen ja auch viel über die Kultur der Menschen an einem Ort aus.“ Auch Zeugen der Geschichte des Ortes sieht man auf dem Friedhof, zum Beispiel die Mühlsteine, die auf den Gräbern zweier Müller als Grabsteine liegen.

Bestattungswünsche haben sich verändert

Die Bestattungswünsche haben sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert, hat Lüssow festgestellt. Viele ältere Menschen, die schon zu Lebzeiten über ihre Bestattung nachdenken, wollten ihren Nachkommen nicht zur Last fallen. Damit sie denen nicht die Pflicht hinterlassen, womöglich jahrzehntelang die Bepflanzung auf einem Grab pflegen zu müssen, wünschen sie sich Bestattungsformen, bei denen das nicht nötig ist.

Neben Seebestattung oder der letzten Ruhe in einem Friedwald sind das auf dem Friedhof Urnen-Gemeinschaftsgräber oder Rasengrabplätze. Bei den rund 500 Gräbern auf dem Rethwischer Friedhof ruhen inzwischen schon weit über 100 Urnen in Gemeinschaftsbereichen oder einzeln. Es gibt auch schon rund ein halbes Dutzend Rasen-Grabplätze, die nicht bepflanzt werden und damit einfach zu pflegen sind. Tendenz bei diesen beiden Bestattungsformen: stark steigend. „Generell möchten immer mehr Menschen naturnah bestattet werden“, hat Lüssow beobachtet. Dem kommt die Gemeinde auch mit dem Angebot von Plätzen unter einem Baum auf dem Friedhof entgegen.

Trotz aller dieser Möglichkeiten ist eines aber auf dem Friedhof nicht möglich: sich anonym bestatten zu lassen. Mindestens durch eine Plakette soll das persönliche Gedenken immer noch möglich sein. Lüssow gibt auch zu bedenken, dass man bei allen Überlegungen zur Grabpflege einen wichtigen Punkt nicht vergessen darf: „Wenn die Hinterbliebenen keinen festen Ort mehr zum Trauern haben, dann ist das nicht gut.“

Der Doberaner Friedhof

Seit über 180 Jahren ist der Doberaner Friedhof am Stadtrand angesiedelt. „Früher, in den Siebziger Jahren, da war hier alles voll, da war kaum noch ein Grab zu bekommen“, kann sich Sven Jantzen an seine Kindheitszeit erinnern. Er verwaltet seit rund zehn Jahren den Friedhof der Münstergemeinde und erklärt, dass das heutzutage ganz anders ist: „Viele Flächen, die früher voll belegt waren, sind inzwischen freigezogen und stehen leer“. Das liegt teilweise an den damals sehr langen Grabruhezeiten von 60 bis 90 Jahren. Heute sind das nur noch 20 Jahre bei Urnengräbern, und 25 Jahre bei klassischen Grabplätzen. Doch hauptsächlich wird, wie auch in Rethwisch und vielen anderen Friedhöfen, durch die geänderten Bestattungsformen immer mehr Platz frei. Jantzen schätzt: „Von zehn Beerdigungen ist vielleicht noch eine klassische Grabbestattung dabei.“

Friedhof Bad Doberan Der erste Bestattungsort in Bad Doberan ist der auf der Nordseite des Münsters angelegte Mönchsfriedhof. Er wurde 1186 angelegt und war den Klosterbewohnern, Freunden des Klosters und im Kloster verstorbenen Pilgern vorbehalten. Um 1795, als das Klosterareal zum englischen Garten umgestaltet wurde, hat man auch einen neuen Friedhof an der Klostermauer zum Buchenberg hin angelegt. Dieser Friedhof wurde offiziell 1838 geschlossen, aber noch bis 1869 wegen einzelner bestehender Beerdigungsrechte genutzt. Im Zuge der allgemein in Mecklenburg im 19. Jahrhundert zu beobachtenden Verlegung der Kirchhöfe vom Ortszentrum an den Ortsrand wurde auch der neue Doberaner Friedhof 1838 am Kellerswald an der Westseite des Ortes angelegt und eingeweiht. In den Jahren 1876, 1921 und 1946 wurde der Friedhof jeweils großflächig erweitert. Die unter Denkmalschutz stehende Friedhofskapelle wurde im Jahre 1938 durch den Doberaner Baumeister Lutz Elbrecht erbaut. Heute befinden sich rund 4500 Grabstellen auf dem etwa 52000 qm großen Friedhof.

„Es ist schon viel an Friedhofskultur verloren gegangen“

„Es ist schon viel an Friedhofskultur verloren gegangen“, bedauert der Friedhofsverwalter. Er kann sich aus seiner Kinderzeit noch erinnern: „Früher, da hat der Spaziergang mit der ganzen Familie, von Enkeln bis Großeltern, auf den Friedhof dazugehört.“ Heutzutage sei außer an Tagen wie dem Totensonntag oft wenig los, manchmal wohnen Angehörige ja auch weit weg. Doch auch Jantzen hat die Beobachtung gemacht, dass Hinterbliebene es oft schnell bedauern, wenn ein fester Ort zum Trauern fehlt, wie zum Beispiel nach Seebestattungen.

Trauernde haben auf dem Doberaner Friedhof am Urnengemeinschaftsgrab kleine Engel und andere Figuren zwischen die Steine gelegt. Quelle: Henrietta Hartl

Bei den Urnengemeinschaftsgräbern am Rand des Friedhofs ruhen die inzwischen weit über 100 Urnen gemeinsam in der Erde zwischen kleinen Natursteinhügeln. Steinstelen daneben nennen Namen und Daten der hier Bestatteten, Blumensträuße neben den Stelen dienen dem gemeinschaftlichen Gedenken. Trauernde haben viele kleine Engel und andere Figuren zwischen den Steinen der kleinen Hügel platziert. Im Sommer, so berichtet Jantzen, kommen in diese friedliche, grüne Ecke auch manchmal Angehörige und gedenken hier bei Kaffee und Kuchen ihrer Verstorbenen. Trotz aller modernern Bestattungsformen – der Friedhof als besinnlicher Ort des Gedenkens ist immer noch wichtig für viele.

