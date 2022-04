Kühlungsborn

Wer es morgens nicht eilig hat und ein gemütliches Frühstück außerhalb der eigenen vier Wände genießen möchte, wird in Kühlungsborn in verschiedenen Cafés, Restaurants und Bäckereien fündig.

Dort kann zusammen mit Freunden oder Familie die erste Mahlzeit des Tages genossen werden. Egal ob am Rande der Stadt oder mit Blick aufs Meer. So gibt es beispielsweise bei der Alten Büdnerei am Doberaner Landweg 8 neben Kaffee und Kuchen auch die Möglichkeit, am Morgen zu frühstücken. Das Frühstücksbuffet kostet 15 Euro pro Person und muss im Voraus angemeldet werden.

Café Röntgen

In den Cafés des Kaffeehauses Röntgen gibt es ebenfalls vielfältige Frühstücksangebote. Und das den ganzen Tag. Das Kaffeehaus Kühlungsborn Ost in der Strandstraße 30a hat Montag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Ab Ostern soll es auch wieder im kürzlich neu eröffneten Café Meeresblick in der Ostseeallee 45 in Kühlungsborn West Frühstück geben. Dort ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Die Besucherinnen und Besucher haben laut der Karte eine Auswahl von zehn verschiedenen Frühstücken. Darunter das „Partnerfrühstück“ für zwei Personen. Dazu gehören vier Brötchen, Butter, vier Sorten Wurst, Käse, Kräuterquark, Honig, Nutella, selbst produzierte Konfitüre sowie Naturjoghurt mit Obst und Kräuter-Rührei. Das Ganze kostet dann 19,90 Euro.

Auch ein „Sektfrühstück“ für 15,50 Euro gibt es in den Cafés der Kette. Dazu gehören ein Glas Sekt 0,1 Liter oder frisch gepresster Orangensaft, zudem Brot oder zwei Brötchen mit Butter, Sahnemeerrettich, Räucherlachs, luftgetrockneter Schinken mit Melone, Kräuter-Rührei, Honig und Röntgens Hauskonfitüre.

Zu den Angeboten gehören außerdem auch ein vegetarisches, französisches oder amerikanisches Frühstück. Für die Kleinen gibt es das Juniorfrühstück für 6,50 Euro. Dieses beinhaltet Cornflakes mit Milch, drei Pancakes, Nutella und Smarties.

Backstübchen Kühlungsborn

Für einen guten Start in den Tag bietet auch das Backstübchen Kühlungsborn in der Reriker Str. 35A vier unterschiedliche Frühstücksvarianten ab 6.30 Uhr an. Für Langschläfer gibt es dieses auch bis Ladenschluss um 12 Uhr. Eine zweite Filiale gibt es in der Ostseeallee 36/37. Das Ostsee Backstübchen hat dort von April bis November von 7.30 bis 18 Uhr geöffnet.

Auf der Karte gibt es die Wahl zwischen vier verschiedenen Frühstücken. Das kleine Frühstück für vier Euro mit einem Filterkaffee, einem Brötchen nach Wahl und dazu Wurst oder Käse und Marmelade oder Honig. Bei dem süßen Frühstück gibt es stattdessen ein Croissant, Milchhörnchen oder Rosinenbrötchen mit Marmelade oder Honig. Es kostet ebenfalls vier Euro.

Das „Deluxe Frühstück“ für 6,90 Euro beinhaltet einen Kaffee, zwei Brötchen, Wurst und Käse, Marmelade oder Honig und Ei in verschiedenen Variationen.

Bäckerei Junge

Auch in den Filialen der Stadtbäckerei Junge gibt es verschiedene Frühstücksangebote. In Kühlungsborn gibt es davon insgesamt fünf. Diese befinden sich in der Hafenstraße 8, Strandstraße 40, Reriker Straße 12 sowie Unter den Kolonnaden 5 und Zur Seebrücke 2. Überall haben Gäste die Wahl zwischen unterschiedlichen Frühstücksmenüs.

So gibt es das herzhafte Frühstück für 6,19 Euro, das süße Frühstück für 5,15 Euro oder das veggie Frühstück für 7,85 Euro. Dazu gehören jeweils zwei Brötchen und vier verschiedene Aufstriche. Zu jedem Menü gibt es einen Filterkaffe, Tee oder ein anderes Getränk nach Wahl dazu. Frühstückt man zu zweit, bietet sich das „Frühstück für zwei“ für 18,30 Euro an. Das beinhaltet insgesamt fünf Brötchen plus Lachs und weitere Aufstriche sowie ein Getränk.

Restaurant feels EssBar

Das Frühstück im Restaurant „feels EssBar“ am Anglersteig 2 gibt es täglich von 8 bis 12 Uhr. Dort gibt es unter anderem das „Beach Club Frühstück für Genießer“ für 16,80 Euro mit Räucherlachs, Serrano-Schinken, Wurst, Käse, selbst gemachtem Kräuterquark, Butter, Gemüsesticks, frischem Obst, Tomate und Mozzarella, selbst gekochter Marmelade, einem gekochtes Ei, einem Orangensaft, zwei frischen Bäckerbrötchen oder Landbrot aus Kühlungsborn.

Das „Vital Frühstück“ wirbt mit vielen Vitaminen. Es kostet 15,80 Euro. Dabei sind frisch geschnittenes Obst, dreierlei Müsli mit Milch, frischer Naturjoghurt mit Trauben, Tomate und Mozzarella, selbst gemachter Kräuterquark, ein Orangensaft, ein frisches Bäckerbrötchen oder Landbrot aus Kühlungsborn.

Das „Segler Frühstück“ gibt es für Sportler und Nichtsportler für 10,50 Euro. Dazu gehören zwei halbe belegte Brötchen, nach Wahl pikant mit Käse oder herzhaft mit Wurst oder süß, selbst gekochte Marmelade, Honig oder Nutella, frisches Obst und Gemüse, ein gekochtes Ei und ein Orangensaft.

Das „Angler Frühstück“ gibt es auch To Go in der Kühltasche für’s Boot. Es kostet 11,50 Euro und beinhaltet ein doppeltes Rührei (4 Eier) mit viel Speck, Tomate und Kräutern, ein Brötchen mit Butter und einen Pott Kaffee. Wer ein Feels-Angelboot gemietet hat, spart im Übrigen zwei Euro.

Zusätzlich gibt es auch verschiedene Eierspeisen oder ein zweites Frühstück.

Wilhelms Bistro

In Wilhelms Bistro gibt es täglich von 7 bis 11 Uhr ein Frühstücksangebot. Es befindet sich im Neptun Hotel in der Strandstraße 37. Dort gibt es kein klassisches Büffet, die Gäste haben aber mit einer Karte zum Ankreuzen die Auswahl zwischen verschiedenen Speisen von Brötchen mit Wurst und Käse bis hin zum Rührei und Joghurt. Auch Nachbestellen ist möglich. Das Ganze kostet 17 Euro für Erwachsene und 7,50 Euro für Kinder.

Bäckerei Kühl

Bei der Bäckerei Kühl in der Strandstraße 35 gibt es zwar aktuell kein richtiges Frühstücksangebot. Wer dort die erste Mahlzeit des Tages einnehmen möchte, kann dies aber dennoch tun und sich sein Frühstück zusammenstellen. Dort gibt es halbe und ganze belegte Brötchen ab 2 Euro. Ein belegtes Panini liegt preislich bei über vier Euro. Auch Aufstriche wie Nutella, Marmelade und Co können dort bestellt werden. Geöffnet ist dort Montag bis Samstag von 7 bis 18 Uhr und Sonntag von 7 bis 17 Uhr.

Tillmann Hahn’s Gasthaus und Feinkost-Bistro

In Tillmann Hahn’s Gasthaus und Feinkost-Bistro in der Villa Astoria gibt es nicht nur für Hotelgäste Frühstück, sondern auch Gäste außer Haus können sich dort für 14 Euro pro Person am Buffet bedienen. Es wird allerdings empfohlen, sich vorher anzumelden, da die Kapazität nach den Hotelgästen bemessen wird. Von 8 bis 11 Uhr kann dort dann geschlemmt werden.

Frühstück im Europa Hotel

Im Europa Hotel in der Ostseeallee 8 können ebenfalls Gäste von außerhalb beim Frühstücksbuffet zugreifen. Das „Grand Buffet“ hat Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 11 Uhr und Samstag und Sonntag bis 12 Uhr geöffnet. Das Ganze kostet 25 Euro pro Person. Eine vorherige Anmeldung ist nötig.

Restaurant Kiek in

Das Restaurant „Kiek In“ beim Hotel Travel Charme bietet ebenfalls Frühstück an. Dort muss man sich auch vorher anmelden. Die besten Chancen auf einen Platz hat man allerdings in der Woche. Am Wochenende ist dort meistens ausgebucht. Das Buffetfrühstück gibt es von 7 bis 11 Uhr und es kostet 25 Euro pro Person.

Einige weitere Hotels und Restaurants im Ostseebad bieten derzeit kein Frühstück für Gäste von außerhalb an, beziehungsweise voraussichtlich erst wieder im Laufe der Saison. Dazu gehören unter anderem das Ostsee Brauhaus AG Hotel und das Café Walter.

Von Gina Henning