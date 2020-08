Bad Doberan

Warum wollen Sie Landrat bleiben?

Meine Arbeit erfüllt mich mit Stolz und Freude – das Geheimrezept für Erfolg. In jedem Beruf. Als Landrat kann ich mich intensiv für meine Heimat engagieren und die Entwicklung gemeinsam mit vielen Menschen gestalten. Ich habe ein gutes Team an meiner Seite, dessen Teil ich weiterhin sein möchte. Der Landkreis hat sich auch durch das Wirken der Kreisverwaltung in den zurückliegenden Jahren positiv entwickelt, das soll so fortgeführt werden.

Anzeige

Wo sehen Sie die größten Probleme, wo würden Sie zuerst anpacken?

Weitere OZ+ Artikel

Die gute Entwicklung des Kreises hat natürlich soziale Folgen. Insbesondere berufstätige Eltern brauchen für ihre Kinder qualifizierte Betreuung und moderne Schulen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das hat uns gerade der Lockdown ab 16. März deutlich vor Augen geführt. Ältere Menschen und Pflegebedürftige brauchen Lebensqualität – auch auf dem Dorf. Das Leben auf dem Lande muss für Berufstätige auch ohne Auto gut möglich sein. Heißt: Verbesserung des Nahverkehrsangebotes und mehr Möglichkeiten für Homeoffice durch Breitbandausbau. Das sind genau meine Themen. Ja, das wird Geld kosten, ist aber alternativlos. In Strukturen zu investieren, zahlt sich aus. Von Rücklagen auf kommunalen Konten wird kein Kind schlau oder gut betreut.

Wie wollen Sie die Zusammenarbeit mit Rostock in der Regiopole Rostock gestalten?

Getragen von gegenseitigem Verständnis für die aktuellen Herausforderungen. Die Hansestadt kann kaum Angebote für Eigenheimstandorte machen, die Nachbargemeinden schon. Hier sollten wir gemeinsam im Sinne der Wirtschaft agieren. In Kürze ergeht die Baugenehmigung für Logistikunternehmen in Dummerstorf. Damit sind 1000 Arbeitsplätze verbunden. Das bedeutet Zuzug – früher oder später. Hansestadt und Landkreis sollten projektbezogen zusammenarbeiten – zum Beispiel zur Etablierung der Wasserstoffregion. Des Weiteren gibt es Überlegungen zu einer gemeinsamen Zulassungsstelle am Standort Rostock-Südstadt. Ein positives Signal ist die Zusammenarbeit der Wirtschaftsausschüsse von Kreistag und Bürgerschaft.

Welchen Handlungsbedarf sehen Sie beim Nahverkehr im Landkreis Rostock?Von besonderer Bedeutung ist die gemeinsame Nahverkehrsplanung, um das ÖPNV-Angebot und somit die Verkehrsströme zwischen Hansestadt und Landkreis zu optimieren. Wir haben wertvolle Hinweise aus Rostock und dem Landkreis im Rahmen der Bürgerbeteiligung erhalten. Einzelne Anregungen setzen wir als Landkreis bereits jetzt um, zum Beispiel den Citybus Bad Doberan. Aktuell planen wir auch ein Projektmodell mit wasserstoffbetriebenen Bussen zusammen mit Apex aus Laage.

Bildung, Wirtschaft, Tourismus, Soziales: Wo setzen Sie Ihren Schwerpunkt für den Landkreis Rostock?

Die Lebensqualität im Kreis hängt mit davon ab, dass wir Kita-Plätze, gute Schulen, Hortbetreuung und eine entsprechend leistungsfähige Sozialverwaltung haben. Die Jugendhilfeplanung ist dafür sehr wichtig. Ebenso die Neuorganisation der Beratungslandschaft für alle Generationen. Ich werde dem Kreistag vorschlagen, hier mehr zu investieren. Mit der Pflegesozialplanung haben wir gut vorgelegt. Gute Lebensbedingungen für alle Generationen.

Von Doris Deutsch