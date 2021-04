Hohenfelde

Nach der illegalen Feier in der Kiesgrube bei Hohenfelde nahe Bad Doberan bittet das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock um Unterstützung. Jugendliche, die an der Feier am 2. April teilgenommen haben, mögen sich bitte umgehend beim Gesundheitsamt melden, ebenso Jugendliche, die seit dem 2. April Kontakt mit Gästen der Feier hatten. „Bei der Feier und in ihrem Umfeld sind zwischenzeitlich fünf Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden, darunter auch die besonders ansteckende britische Variante“, sagte am späten Donnerstagabend Landkreis-Sprecher Michael Fengler der OZ.

Es sei sehr wichtig, die Infektionsketten jetzt schnellstmöglich zu unterbrechen. Mitwirkung, Mithilfe und Ehrlichkeit bei den Ermittlungen des Gesundheitsamtes seien dafür besonders wichtig. „Die Infektionsketten wirken sich bereits bis in den Betrieb von drei Schulen in Bad Doberan aus“, informierte der Kreissprecher weiter.

Wichtig zu wissen: Der Landkreis Rostock hat eine Allgemeinverfügung gegen sämtliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Feier in der Kiesgrube erlassen. Fengler: „Jeder und jede, der daran teilgenommen hat, ist unter Quarantäne gestellt und muss zuhause bleiben.“ Verstöße könnten empfindlich bestraft werden.

Von Detlef Lübcke