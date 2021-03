Rethwisch

Die seit Jahren andauernde Debatte um eine Erweiterung der Conventer Schule in Rethwisch – Horst Hagemeister hat jetzt genug davon. „Ich habe keine Lust mehr auf das ständige Tauziehen“, macht der Bürgermeister von Börgerende-Rethwisch deutlich. „Vor allem nicht auf dem Rücken der Kinder.“ An der Amtsschule lernen aktuell 486 Schüler, 23 Klassen können derzeit lediglich auf 21 Räume zurückgreifen – aus diesem Grund wird schon der benachbarte Hort für Unterrichtsstunden genutzt.

Immer wieder wurde zwischen den drei „schulschickenden“ Gemeinden Admannshagen-Bargeshagen, Ostseebad Nienhagen und eben Börgerende-Rethwisch über mögliche Vergrößerungen diskutiert. Ob Aufstockung des Hortes, Verbindung einzelner Gebäudeteile für mehr Raum oder eine Container-Lösung – auf einen gemeinsamen Nenner kamen die Protagonisten bislang nicht. Auch bei einem angedachten Neubau auf dem benachbarten Bauhof-Gelände konnten sich die Gemeinden mit Blick auf die Kosten nicht auf einen Verteilerschlüssel einigen.

„Deshalb schlage ich vor, dass Börgerende-Rethwisch diesen Erweiterungsbau jetzt selbst in die Hand nimmt, finanziert und die Räume anschließend an das Amt beziehungsweise die Gemeinden Admannshagen-Bargeshagen und Nienhagen vermietet werden“, erklärt Horst Hagemeister. „Unsere Unkosten werden durch diese Mieteinnahmen refinanziert.“

„Ich habe keine Lust mehr auf das ständige Tauziehen – vor allem nicht auf dem Rücken der Kinder.“ Horst Hagemeister, Bürgermeister Börgerende-Rethwisch Quelle: privat

Erweiterung mit acht neuen Klassenräumen

Nach Hagemeisters Vorstellungen sollte die Schule um etwa acht Klassenräume mit Nebenräumen erweitert werden – auf einer Fläche von rund 2100 Quadratmetern. Die Kosten für diesen Erweiterungsbau werden auf rund 4,8 Millionen Euro geschätzt. „Die Maßnahme könnte nach dem Umzug des Bauhofes und dem Erhalt von Fördermitteln in den Jahren 2022/2023 umgesetzt werden“, ist Hagemeister überzeugt.

Um diese Fördermittel zu beantragen, muss die Gemeindevertretung zunächst ein Planungsbüro mit ins Boot holen. „Die AIB Bauplanung Nord GmbH aus Rostock hat auf dem Schulcampus bereits diverse Maßnahmen begleitet und kann uns ein kostengünstiges Angebot für entsprechende Planungsleistungen unterbreiten“, ist Hagemeister überzeugt. Ob sie die hierfür veranschlagten 35 000 Euro freigeben wollen, können die Abgeordneten auf ihrer Sitzung am 8. April entscheiden. „Es geht in erster Linie um einen Grundsatzbeschluss, ob das hier vorgeschlagene Projekt überhaupt von einer Mehrheit gewollt ist“, stellt Horst Hagemeister klar. „Ich bin da aber ganz zuversichtlich.“

„Gut, dass Börgerende-Rethwisch das in die Hand nimmt – dann brauchen wir in den drei Gemeinden nicht mehr rumzueiern.“ Uwe Kahl (CDU), Bürgermeister Ostseebad Nienhagen Quelle: Sabine Hügelland

Und auch die Nachbargemeinden senden positive Signale. „Ich finde es gut, dass Börgerende-Rethwisch das jetzt in die Hand nimmt“, sagt etwa Nienhagens Bürgermeister Uwe Kahl (CDU). „Dann brauchen wir in den drei Gemeinden endlich nicht mehr rumzueiern.“ Der angedachte Standort für den Erweiterungsbau sei ideal, meint Kahl: „Direkt neben der Schule ist der Hort, dazu sind die Turnhalle und die Kita auch schon im Besitz der Gemeinde Börgerende-Rethwisch – und bei der geplanten Verlegung des Bauhofes braucht man uns in dieser Konstellation dann nicht mehr zu fragen.“

Bauhof könnte an den Mühlenweg ziehen

Der Rethwischer Bauhof würde an den Mühlenweg neben die Ralf Müller GmbH umziehen, sagt Horst Hagemeister: „Da gibt es ein geeignetes Grundstück – damit reißen wir die einzelnen Schulgebäude nicht auseinander und hätten an der Schulstraße einen großen Campus.“

Der Rethwischer Bauhof könnte auf ein freies Grundstück am Mühlenweg umziehen. Quelle: Lennart Plottke

Sie sehe in dem Vorhaben zumindest eine Möglichkeit, das akute Platzproblem relativ schnell zu lösen, meint auch Anke Symanzik. „Unsere Gemeinde ist per se nicht abgeneigt“, sagt die Vorsitzende des Schulausschusses im Amt Bad Doberan-Land, die in Admannshagen-Bargeshagen zudem als Gemeindevertreterin aktiv ist. „Auch wenn es noch ein paar offene Fragen gibt.“ So müsse etwa frühzeitig geklärt werden, wie hoch letztlich die zu zahlende Miete sei: „Darüber hinaus sollte die Schule natürlich an den Neubau-Plänen beteiligt werden – für die Schüler und Lehrer muss es ja in erster Linie passen.“

Bedarf für mindestens zehn Jahre gedeckt

In diesem Zusammenhang habe sie als Schulausschuss-Vorsitzende bereits erste Gespräche mit dem möglichen Planungsbüro und auch mit der Schulleitung geführt, so Symanzik: „Da wurde schon gute Vorarbeit geleistet – wir sollten gemeinsam eine Lösung finden, die die Bedürfnisse nicht nur kurzfristig, sondern für die kommenden zehn Jahre erfüllt.“

„Die Schule sollte an den Neubau-Plänen beteiligt werden – für die Schüler und Lehrer muss es ja in erster Linie passen.“ Anke Symanzik, Vorsitzende Schulausschuss Amt Bad Doberan-Land Quelle: Lennart Plottke

Das sieht auch Horst Hagemeister ähnlich. „Wir bauen sicher so, dass der Platzbedarf für einen längeren Zeitraum abgesichert ist“, betont Rethwischs Bürgermeister. Ob neuer Hort oder Buswendeschleife an der Schulstraße – „mit Blick auf die Entwicklung des Schulstandortes hat sich Börgerende-Rethwisch in der Vergangenheit sehr eingebracht“, sagt Anke Symanzik. „Eine Woche nach der Sitzung der Gemeindevertreter treffen wir uns auch im Schulausschuss – da sollten wir auf jeden Fall über den angedachten Neubau reden und zu Entscheidungen kommen. Wir dürfen nicht noch mehr Zeit verlieren.“

Von Lennart Plottke