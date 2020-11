Für Gewerbegebiet und Sportplatz: Parkentin prüft Schallschutz

Parkentin

Auf ihrer Sitzung am 9. November wollen die Gemeindevertreter von Bartenshagen-Parkentin im Reetgebäude „Alte Schule“ unter anderem ein Schallschutz-Gutachten in Auftrag geben. Hierbei soll eine mögliche Lärmbelästigung für das Wohngebiet am Stegekampring durch die geplante Erweiterung des Gewerbegebietes gegenüber untersucht werden.

Um sich für die Zukunft wettbewerbsfähig aufzustellen, will die Gemeinde ihren Flächennutzungsplan weiterentwickeln. „Es hat dazu bereits eine Einwohnerversammlung sowie mehrere Gespräche mit dem Landkreis gegeben“, sagt Bürgermeister Tobias Priem. Dabei haben sich besonders zwei Bereiche herauskristallisiert, die unter den Einwohnern für Gesprächsstoff sorgen könnten.

Anzeige

Neues Gewerbe an der Bartenshäger Straße

Neben neuem Wohnraum möchte die Gemeinde auch neues Gewerbe ansiedeln. „Gegenüber dem Stegekampring haben wir die Möglichkeit, das bereits vorhandene Gewerbegebiet zu erweitern“, erklärt Priem. Voraussetzung: Eine Erschließung des Areals ist möglich: „Dabei gibt es vor allem wegen des Lärmschutzes Bedenken.“ Das bestätigt auch Anwohner Peter Schreiner: „Bei Gewerbegebiet denkt man doch gerade in unserem Ort vor allem an die Abfall-Sortieranlage – sowas wollen wir hier in unmittelbarer Nähe auf keinen Fall haben.“

Zum anderen plant die Gemeinde den Bau eines Sportplatzes in Nachbarschaft zum Wohngebiet am Wiesengrund. Auch hier soll ein möglicher Lärmkonflikt geprüft werden. „Die Rückmeldungen von der Schule und auch vom Sportverein waren sehr positiv“, betont Priem. „Wir könnten an diesem Standort die sport­lichen Aktivitäten bündeln – vor allem der Schulsport würde von dieser Maßnahme ­profitieren, denn der findet bislang ausschließlich in der Halle statt.“

Daneben steht auf der Sitzung ab 19 Uhr auch die Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten für die Grundschule auf der Tagesordnung.

Gemeindevertretung: 9. November, 19 Uhr, Reetgebäude „Alte Schule“, Parkentin

Von Lennart Plottke