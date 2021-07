Neubukow

„Ich gehe mit Django grundsätzlich angeleint“, sagt eine Neubukowerin, die hier nicht namentlich erwähnt werden möchte, aber die aktuelle Novellierung der Hundeverordnung ihrer Stadt ausdrücklich begrüßt: „Ich bin sehr für Leinenpflicht, weil man nie weiß, wie ein Hund reagiert – bei unserem ist es ja genauso“, sagt sie und schaut auf ihren Jack Russel, der seit acht Jahren zur Familie gehört: „Man weiß es vorher nicht – man denkt immer, es ist alles okay und dann nachher ist es plötzlich passiert.“

Stadtvertreter beschlossen Novelle einstimmig

Während ihrer öffentlichen Sitzung am 29. Juni hatten die Volksvertreter einstimmig die „Verordnung der Stadt Neubukow über das Führen von Hunden“, die ursprünglich vom 30. Juni 2008 stammt, mit einem veränderten zweiten Abschnitt des Paragrafen 1 beschlossen.

Darin heißt es jetzt: „Außerhalb des befriedeten Besitztums sind Hunde im Stadtgebiet und in den Ortsteilen an der Leine zu führen.“ Vorher hatte es einige Ausnahmen gegeben. Über die Änderung sei lange in den zuständigen Ausschüssen diskutiert worden, hatte der stellvertretende Bürgermeister Frank Marienberg bei der Vorstellung des Beschlussvorschlags gesagt.

Ärger über Hundekot in der Gegend

Stadtvertreter Michael Harms – Besitzer des Settermischlings Romy aus einem Tierheim – war an diesen Diskussionen nicht beteiligt. Er findet diese Neuregelung besser, als wenn die Leute ihre Hunde frei herumlaufen lassen könnten und dabei auch den Kot ihrer Tiere aus den Augen verlieren würden. „Es ist für mich in Ordnung, die erste Hundesatzung stammte ja auch ein bisschen aus meiner Feder – ich find’ es in Ordnung.“

Auch die Friseurmeisterin Ellen Giese hat ihren „Bootsmann“ immer angeleint, wenn sie mit ihm rausgeht, wie sie sagt. Schlimmer finde sie aber, dass es so viele Leute gibt, auch in Neubukow, die keine Steuern für ihren Hund zahlen, aber den Kot überall liegen lassen würden: „Ein Hund muss vielleicht zwei oder dreimal am Tag kacken – das alles rumliegen zu lassen, zeigt, was das für eine Schweinerei ist. Die Leute müssten dafür Strafe zahlen.“

Michael Harms mit Frau und Hund. Quelle: Thomas Hoppe

Frank Marienberg hatte vor der Stadtvertretung daran erinnert, dass für solche Ordnungswidrigkeiten bis zu 5000 Euro Buße fällig werden könnten.

Von Thomas Hoppe