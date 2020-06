Für Seebad-Status: Börgerende entwirft Tourismuskonzept

Börgerende

Um ihre natur-, kultur- und gesundheitstouristischen Potenziale künftig stärker als bisher auszuschöpfen, hat die Gemeinde Börgerende-Rethwisch jetzt zusammen mit dem Amt Bad Doberan-Land ein Tourismuskonzept entwickelt. „Das gab es hier in dieser Form bislang nicht“, sagt Alexandra Schwarz, Leiterin des Ordnungsamtes. „Wir haben versucht, in möglichst kurzer Zeit ein Aktionsprogramm zu erstellen, das vielen Akteuren im Ort gerecht wird und ein abgestimmtes Handeln möglich macht.“

Eines der Hauptziele sei hierbei nach wie vor, in naher Zukunft den Status als „Staatlich anerkanntes Seebad“ zu erlangen, macht Bürgermeister Horst Hagemeister (parteilos) deutlich: „Ein Tourismuskonzept ist Voraussetzung, damit sich das Ministerium überhaupt mit dieser Frage befasst.“ Als Kernpunkte werden in dem Papier unter anderem mehr Gäste, mehr Übernachtungen, mehr Umsätze sowie gesicherte Arbeitsplätze im und durch den Tourismus genannt.

Kritik: Konzept nur bedingt praktikabel

Formulierungen, die unter anderem bei Gemeindevertreter Norbert Person auf Unverständnis stoßen: „Wenn das Konzept mit Blick auf den Seebad-Status seinen Zweck erfüllt, ist das in Ordnung – für uns selbst ist das aber nur bedingt nutzbar.“ Denn „mehr Gäste“ wolle im Ort eigentlich niemand: „Wir haben uns doch alle gegen noch mehr Ferienwohnungen ausgesprochen.“ Deshalb sollte man diese Punkte im Rahmen der geplanten Gesamtkonzeption für die Gemeindeentwicklung „später noch mal anfassen“, meint Person.

„Wir wollen die Touristen, die ohnehin schon da sind, besser betreuen.“ Horst Hagemeister, Bürgermeister Börgerende-Rethwisch Quelle: privat

Es gehe nicht darum, noch mehr Urlauber in den Ort zu holen, stellt Horst Hagemeister klar: „Wir wollen vielmehr die Touristen, die ohnehin schon da sind, besser betreuen.“ Dabei müsse insbesondere die Infrastruktur ausgebaut werden: „Gerade in der Nebensaison gibt es einfach zu wenig Angebote – es fehlen insgesamt Alternativen bei schlechtem Wetter.“

Ob Sport- und Freizeitcenter, Kino oder Mehrzweckhalle – „wir brauchen mehr als Minigolf oder Reiten“, betont Hagemeister: „Dabei ist es wichtig, die ,negativen Begleiterscheinungen’ für die Einwohner so gering wie möglich zu halten.“ Konkret habe er dabei unter anderem einmal mehr den Ausbau der im Sommer überlasteten Kreuzung Doberaner Straße/Schulstraße im Blick: „Es geht nicht nur um die Touristen – auch die Lebensqualität der Einheimischen soll sich verbessern.“

Urlauber sollen über Kurabgabe an Kosten beteiligt werden

Auch dieses Vorhaben sei mit einem Seebad-Status leichter umsetzbar, ist Börgerendes Bürgermeister überzeugt: „Denn dann kassieren wir eine Kurabgabe – unsere Nachbarn wie etwa das Ostseebad Nienhagen machen uns doch vor, wie es funktioniert.“ Bislang müsse die Gemeinde für kaputte Straßen oder auch Müll am Strand selbst aufkommen, erklärt Hagemeister: „Unsere Gemeindearbeiter wissen manchmal gar nicht mehr, wie sie all die Arbeit überhaupt noch schaffen sollen.“ Künftig sollen sich an diesen anfallenden Kosten und Aufwendungen auch die Urlauber beteiligen: „Damit könnte dann auch ein bewachter Strand finanziert werden.“

Die Seebad-Pläne für die Gemeinde Börgerende-Rethwisch liegen seit Jahren in der Schublade. Im August 2012 hatte sich die Gemeindevertretung letztmalig positiv positioniert – doch viel getan hat sich hier bislang nicht. Für einen positiven Bescheid müssen nach Paragraph 3 des Kurortgesetzes MV einige Auflagen erfüllt sein – der Ort braucht neben bestimmten klimatischen Bedingungen unter anderem eine Arztpraxis, Strandpromenaden, vom Straßenverkehr ungestörte Parkanlagen, Strand- oder Landschaftswege sowie Möglichkeiten für Spiel und Sport.

„Solange es die Ostsee gibt, werden wir bei uns immer Gäste haben“, macht Horst Hagemeister deutlich. „Es geht jetzt darum, den Tourismus mehr zu fördern, die bestehenden Kapazitäten besser auszulasten und in ausgewählten Bereichen neue Angebote zu schaffen.“

Von Lennart Plottke