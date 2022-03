Für die Ukraine: Spendenaktionen in Bad Doberan und Kühlungsborn

Bad Doberan/Kühlungsborn

Die Stadt Bad Doberan startet zusammen mit dem Doberaner FC eine Spendenaktion zugunsten der Ukraine. Auch in Kühlungsborn sind zwei Spendenaktionen geplant.

„13 451 Einwohner leben in Bad Doberan und wir haben das große Ziel, mindestens 13 451 Euro für die aus der Ukraine geflüchteten Menschen, insbesondere für die Kinder, zu sammeln“, sagt Jochen Arenz. „Wir möchten hier in der Region helfen und den geflüchteten Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, einen Hauch Alltag schenken, um die Trennung von Familie, Freunden und Heimat ein ganz kleines bisschen leichter und erträglicher zu machen.“ Wer spenden möchte, könne das über die Internetseite https://www.99funken.de/bad-doberan-hilft tun. Die Spenden würden dann transparent vom Sozialausschuss verteilt.

Benefiz-Konzert in Kühlungsborn

In Kühlungsborn findet auf dem Schulhof des Schulzentrums ein Benefiz-Konzert statt. Um 18 Uhr spielen unter dem Motto „music for peace“ die Schülerinnen und Schüler des Orchesters und der Band des Schulzentrums verschiedene Titel. „Der Krieg Russlands gegen die Ukraine erschüttert auch unser Leben, unser Denken und Handeln. In der Schule sind wir mit den Schülern und Lehrern immer wieder in Gedanken bei den Menschen, die durch die Kriegssituation in der Ukraine in Todesangst sind“, sagt Musiklehrer Christian Paplowski. „Auch wir wollen etwas zur Hilfe in dieser Notlage tun.“

Alle seien eingeladen, der Musik zuzuhören. „Damit wollen wir ein Zeichen für den Frieden setzen.“ Dabei wird um Spenden gebeten, die an das Aktionsbündnis „Rostock hilft“ übergeben werden sollen. Das Bündnis unterstützt direkt Flüchtlinge in den Nachbarländern oder aber Flüchtlinge, die bereits in der Region angekommen sind. Durch den Verkauf von Kuchen, Schmalzbrot und Getränken werden ebenfalls Spendengelder gesammelt.

Müllsammelaktion am 2. April

Die Müllsammelaktion am 2. April in Kühlungsborn kommt ebenfalls den Flüchtlingen aus der Ukraine zugute. Die Stadt Ostseebad Kühlungsborn und die Tourismus GmbH rufen gemeinsam dazu auf, ab 10 Uhr den Ort auf Vordermann zu bringen. Für jeden gesammelten großen Müllsack werden zehn Euro an die Caritas Flüchtlingshilfe für die Ukraine gespendet. Mitmachen kann jeder. Die Müllsäcke werden an acht Stellen gesammelt, unter anderem am Hafenhaus, Haus des Gastes, der Villa Baltic oder am Parkplatz Grüner Weg.

Von Anja Levien