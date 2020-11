Bad Doberan

Wegen mehrerer Corona-Fälle ist am Wochenende für mehr als 300 Kinder im Landkreis Rostock Quarantäne angeordnet worden. In der Bargeshäger Kita „Storchennest“ wurde den Kreis-Angaben zufolge ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet, was die Quarantäne von 76 Kindern und neun Erziehern bis zum 10. November nach sich zieht. Kindergarten, Hort und Schule in Mühl Rosin bei Güstrow sind wegen eines Covid-19-Falls eines Kindes geschlossen worden.

Nach einem Corona-Fall an der Warnowschule müssen auch in Papendorf 104 Schüler sowie alle 47 Lehrer und Beschäftigte des Regionalschulteils bis zum 11. November in Quarantäne. An den beiden landesweiten Ferientagen am Montag und Dienstag sollen die Lehrer getestet werden. Dann soll das Schulamt Rostock den Präsenzunterricht für die verbliebenen Schüler des Regionalschulteils organisieren.

Corona-Einschränkungen seit Sonnabend

Weil die Fallzahlen sowohl im Landkreis als auch in der Hansestadt weiter steigen, sich aber nach wie vor zu viele Menschen nicht an die Regeln halten wollen, hatte das Landratsamt bereits ab Sonnabend die Corona-Einschränkungen verschärft. So galt schon am Wochenende in der gesamten Region ab 1 Uhr eine Sperrstunde für Restaurants, Bars und Kneipen.

Nachdem im Landkreis Rostock die steigende Zahl von Corona-Fällen vor allem auf drei Ausbrüche an Gymnasien in Bützow und Güstrow sowie eine Geburtstagsparty in der Kreisstadt zurückzuführen waren, gäbe es nun auch neue Cluster in Bad Doberan, Kühlungsborn, Liebingshof und Kröpelin, sagte Sprecher Michael Fengler. Betroffen seien eine Arztpraxis, ein Pflegedienst, eine Einrichtung für Menschen mit Behinderungen und ein Pflegeheim: „Allein wegen der zurückliegenden Sars-CoV-2-Ausbrüche in Schulen in Güstrow, Bernitt und Kühlungsborn sowie einer Kita in Güstrow sind rund 1000 Menschen in Quarantäne.“ Auch in der Hansestadt Rostock wurden weitere Fälle aus Schulen gemeldet.

Sperrstunde zwischen 1 Uhr und 6 Uhr

In der gesamten Region gilt seit Sonnabend eine erweiterte Maskenpflicht – zum Beispiel auf den Wochenmärkten im Landkreis, aber auch in den Rostocker Einkaufszentren wie dem Rostocker Hof, dem KTC, dem Warnow-Park oder dem Doberaner Hof. Zwischen 1 Uhr und 6 Uhr gilt eine Sperrstunde – in dieser Zeit dürfen auch Geschäfte, „Spätis“ oder Tankstellen keinen Alkohol mehr verkaufen.

Auch strengere Kontaktbeschränkungen treten in Kraft: Private Zusammenkünfte dürfen nur bis zu 10 Personen umfassen; einerlei, ob in der privaten Häuslichkeit oder an anderen Orten. Auch bei Veranstaltungen dürfen in geschlossenen Räumen unter Auflagen maximal 200 Personen dabei sein, unter freiem Himmel maximal 500.

Von Lennart Plottke