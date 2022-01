Ostseebad Nienhagen

Drohne, Brille, Hörgeräte: Über das Jahr sammeln sich so einige Sachen in den Fundbüros der Region an. Über ein halbes Jahr lang werden die Fundsachen aufbewahrt. Vor allem Schlüssel gehen besonders oft verloren.

Im Ostseebad Nienhagen hat eine Dame ihre Armbanduhr verloren. Sie wurde am 21. August 2021 bei der Kurverwaltung abgegeben. Weiterhin warten unter anderem eine Moritz-Babyrassel, ein Renault-Autoschlüssel und eine Brille aus dem Wahllokal auf ihre Besitzer. „Falls diese Gegenstände Ihnen gehören oder Sie jemanden kennen, dem diese Fundstücke gehören, melden Sie sich bitte in der Kurverwaltung. Unser kleines ‚Fundbüro‘ bleibt auch weiterhin bestehen“, schreibt die Leiterin der Kurverwaltung Irina Kitzing auf der Homepage der Gemeinde.

„Über das ganze Jahr werden durchschnittlich 50 Fundsachen abgegeben. Davon die meisten im Sommer“, teilt sie mit. „Rucksäcke, Strandtaschen, Sporttaschen, Handtaschen, Schlüssel und Autoschlüssel sind der Hauptanteil der Dinge, die bei uns ankommen.“ Des Weiteren sind es Brillen, Bekleidung wie Schals, Tücher, Mützen sowie Smartphones und Speicherkarten, persönliche Dokumente wie Kreditkarten, Schülerausweise, Führerschein und Uhren. „Falls es irgendwelche Hinweise gibt, nutzen wir diese, um die Besitzer zu finden“, sagt Irina Kitzing. Manchmal werden die Dinge dann an sie verschickt. „Es kommt vor, dass sich die Eigentümer melden oder die Finder. Wir vermitteln die Übergabe. Denn Eigentümer und Finder hinterlassen hier generell ihre Kontaktdaten.“

Oft können die Besitzer ermittelt werden

Nicht nur die Eigentümer, „auch wir freuen uns, dass es doch noch so viel Ehrlichkeit gibt. Im Gegensatz dazu gab es aber auch schon große Enttäuschung“, erinnert sich die Leiterin. „Zum Beispiel, als ein Familienrucksack abgegeben wurde und wir sofort die Eigentümer zur Hand hatten, da diese sich kurz zuvor bei uns meldeten.“ Sie waren überglücklich, weil sich auch persönliche Dokumente, Kreditkarten und Geld im Rucksack befunden hatten. „Nur stellte sich bei der Übergabe heraus, dass die wertvollen Inhalte entfernt wurden, der Rucksack fast leer war.“ Auch das kann passieren.

Da eine Kurverwaltung schließlich kein Fundbüro ist, „geben wir etwa einmal jährlich die nicht vermittelten Fundsachen aufgelistet an das Amt Bad Doberan-Land“, so Irina Kitzing.

Im Bad Doberaner Rathaus kam sogar eine Drohne ins Lager

Im Rathaus von Bad Doberan befindet sich das Fundbüro, in dem Jörg Zimmermann den Überblick behält. „Vor allem sind es Schlüsselbunde. Doch auch Hörgeräte, zehn bis 15 Fundräder, Schmuck, und Uhren bewahren wir auf.“ Brillen eher selten, dafür kommen Anfragen dazu rein. Bei einer sogenannten Zollauktion werden wertvolle Dinge und Räder versteigert. Etwa 40 Prozent der Besitzer erhalten ihr Gut zurück. Die kleine Drohne, die in Heiligendamm gefunden wurde, konnte bisher leider nicht an den Besitzer zurückgehen, da auch die Aufnahmen kein Hinweis dazu lieferten.

Vor allem Schlüssel landen in Fundbüro von Kühlungsborn

Auch in Kühlungsborn scheinen Schlüssel gern aus Hosentaschen zu fallen, denn sie werden am häufigsten abgegeben. „Die haben wir immer ohne Ende. Um die 50 Bunde jährlich. Darunter auch Autoschlüssel“, sagt Kristina Mehlich. Sie ist als Mitarbeiterin der Stadtverwaltung für die Fundsachen zuständig. „Manchmal können wir die Fundsachen an die Besitzer geben, wenn es anhand der Schlüsselnummer nachvollziehbar ist“, sagt sie. Immer wieder kommen auch Handys ins Fundbüro. „Die Tastensperre ist zwar gut für den Besitzer bei Diebstahl, jedoch schlecht beim Herausfinden der Daten für uns.“ Finden sich keine Besitzer, führt eine Fachfirma eine Datenlöschung durch.

Finder sollen umgehend die Dinge abgeben

Mindestens ein halbes Jahr lang bleiben die Dinge im Haus. „Ganz viel wird aber abgeholt.“ Kristina Mehlich möchte Findern etwas auf den Weg geben: „Bitte bringen Sie umgehend die Fundsachen zu uns oder rufen uns an. Denn die meisten, die etwas vermissen, kommen zeitnah zu uns.“ Wenn die Dinge vier Wochen beim Finder liegen, nützt das kaum. „Die meisten Urlauber sind dann nicht mehr hier.“ Und wenn sie zu Hause einen Schlüsseldienst rufen müssen, ist das ärgerlich.

50 Euro im Amt Neubukow Salzhaff abgegeben

Fundsachen aus Rerik gehen ans Amt Neubukow Salzhaff. Schlüssel, ein Rad, Handy und sogar ein 50-Euro-Schein kamen dort ins Fundbüro. „Das mit dem Geld ist sehr löblich. So viel Ehrlichkeit“, sagt Franziska Hauck, Sachgebietsleiterin im Ordnungsamt. „Wer etwas verloren hat, sollte unbedingt die Fundbüros anrufen.“ Manches ist am Telefon klärbar. So etwa, wenn ein Schlüssel genau beschrieben werden kann anhand von Anhängern und anderem.

In den Rathäusern Kröpelin und Neubukow gibt es ebenfalls Fundbüros. Auch dort sind es vor allem Schlüsselbunde und Ausweisdokumente, die aufbewahrt werden.

Überall gilt für Finder: Möglichst schnell abgeben, damit den Besitzern unter anderem viel Arbeit bei eventuellen Neubeantragen von Dokumenten erspart bleibt.

Von Sabine Hügelland