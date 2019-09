Fundus-Chef Jagdfeld: „Auf Wustrow entsteht kein zweites Heiligendamm“

Rerik

1998 hat Anno August Jagdfeld (72) die Halbinsel Wustrow gekauft. Für 12,5 Millionen D-Mark. Seitdem versucht Jagdfeld, auf Wustrow eine touristische Bebauung zu realisieren. Seit 21 Jahren vergeblich. Jetzt bringt er mit neuen Plänen wieder Schwung in das Projekt.

Herr Jagdfeld, 1998 haben Sie die Halbinsel Wustrow gekauft. Seitdem passiert nichts. Wie geht es weiter?

Anno August Jagdfeld: In der Tat. Seit 16 Jahren konnten wir unsere Projektentwicklungsarbeit nicht machen. In den vergangenen zwei Jahren haben wir uns erneut sowohl mit der Stadtvertretung, als auch mit dem Meinungsspektrum Reriker Bürger ausgetauscht. Es gibt bei solchen Projekten immer Befürworter, Gegner und Unentschlossene. Wir sind gerade dabei, ein detailliertes Memorandum zu erstellen, das allen Bereichen gerecht wird: Der Verkehrsproblematik, der Infrastruktur, dem Naturschutz, den Bedürfnissen, als auch den Ängsten der Menschen in Rerik.

Warum haben Sie sich das eigentlich angetan damals mit Wustrow?

Wustrow und Heiligendamm wollte keiner machen. Wir waren die Einzigen, die es anpacken und bezahlen konnten. Ich hätte das nicht gemacht, wenn mich Helmut Kohl und Theo Waigel nach dem Wiederaufbau des Adlon nicht darum gebeten hätten. Die Wiedervereinigung war teuer, man brauchte mutige Unternehmer.

Ihr Memorandum geht an die Stadtvertreter?

Ja, aber auch an alle anderen Einwohner von Rerik.

Was genau steht da drin?

Sie werden Verständnis haben, dass ich die Inhalte erst der Stadt und den Menschen hier vorlegen möchte. Das wollen wir im November tun.

Aber Sie müssen sich nach 21 Jahren schon die Frage gefallen lassen, ob Sie überhaupt bauen wollen. Bei den aktuell niedrigen Zinsen stellt sich die Frage: Wenn nicht jetzt, wann dann?

Es geht nicht ums Nicht-Bauen-Wollen sondern um das Bauen-Können, wenn man uns denn ließe. Jeder weiß, dass die Stadt Rerik vor 16 Jahren die Zufahrt zur Halbinsel gesperrt hat und wir deshalb nicht bauen durften. Natürlich wollen wir bauen. Die niedrigen Zinsen spielen da eine untergeordnete Rolle.

Welches Volumen planen Sie? 1998 war mal von 90 Millionen Mark die Rede.

Das wird sich im Bereich von mehreren hundert Millionen Euro bewegen. Wir wollen Qualität errichten, wie es das neue Tourismuskonzept des Landes vorsieht.

Und wie wollen Sie das finanzieren? In Rerik geht das Gerücht, Sie seien pleite und die Halbinsel sei beliehen.

Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung aber nicht auf seine eigenen Fakten. Wustrow ist nicht beliehen, sondern zu 100 Prozent mit Mitteln der Familie Jagdfeld finanziert.

In welcher Größenordnung wollen Sie bauen? Die Befürchtung der Menschen ist, dass dort mehr als 2500 Urlauber untergebracht werden sollen.

Wir haben niemals Massentourismus geplant. Ganz im Gegenteil. Darüber hinaus haben wir unsere ursprünglichen Planungen drastisch reduziert und auf einen Golfplatz und eine ostseeseitige Marina verzichtet. Allein dadurch entfallen täglich 400 Autofahrten auf die und von der Halbinsel. Wir haben vor, dieses Juwel, mit einem würdigen Plan zu veredeln. Also ländliche, kleinteilige und nachhaltige Bebauung. Häuser und Eigentumswohnungen für Erstwohnsitze, Zweitwohnsitze und Urlauber und ein kleines Hotel. Das würde eine tägliche Belastung von 1000 Autos bedeuten. Das kann Rerik vertragen. Wir wollen uns dort an dem berühmtesten Architekten des Landes, Heinrich Tessenow, orientieren, nach dessen Plänen die Alte Gartenstadt auf Wustrow errichtet wurde. Ich persönlich würde ja auch gern das alte Gutshaus wieder dort aufbauen lassen.

Berühren Ihre Pläne den Naturschutz?

Nein! Wir planen nur die Bebauung der vorderen 100 Hektar. Die 900 Hektar Naturschutzgebiet bleiben unberührt. Im übrigen: Die halboffene Landschaft mit ihren Salzwiesen, die so schützenswert ist, weil sie seltenen Vogelarten Lebensraum gibt, existiert ja kaum noch. Durch die immense gebietsfremde Verbuschung haben sich Tierarten angesiedelt, die den Vögeln den Garaus machen. Die Wahrheit ist: Jagdfeld ist Naturschützer! Wir kämpfen für Natur, Tierschutz, Trinkwasserschutz, artgerechte Tierhaltung. Ich war schon immer ein Grüner. Schon bevor es die Grünen gab!

Wie wollen Sie das Verkehrsproblem lösen?

Daran bin ich ja selbst schuld, weil ich der Stadt 2002 die Fläche für den Haffparkplatz auf dem Wustrower Hals geschenkt haben. Die Verkehrsgutachten kommen zu dem Schluss, dass der Haffparkplatz und die anderen Parkplätze auf dem Hals, die wir der Stadt zur unentgeltlichen Nutzung seit 2002 überlassen haben, wegmüssen. Wir würden die Fläche gern renaturieren lassen. Damit wäre das Verkehrsproblem gelöst, da der tagestouristische Verkehr wegfallen würde. Übrigens: Rerik hat schon zwei – mit öffentlichen Mitteln geförderte Außenparkplätze, die bestens für Tagestouristen geeignet sind.

Wie wollen Sie während der Bauphase den Bauverkehr abwickeln. In Rerik geht das Gerücht, Sie planen eine Pontonlösung über das Salzhaff.

Das ist für mich neu. Das ist Unsinn, da über das Haff ja Fahrgastschiffe, Segler, Bootsfahrer fahren. Das funktioniert nicht. Die Stadt hatte sich 2002 in einem notariell beglaubigten Vertrag verpflichtet, uns mit Baufahrzeugen fahren zu lassen. Das Bauvolumen, das wir planen, ist deutlich kleiner als das, was in Rerik an Wohnungen in den letzten 30 Jahren entstanden ist. Aber die Belästigung wird viel kleiner sein, weil man im Ort den Baulärm nicht hört. Außerdem verzichten wir auf Verkehr am Wochenende, in der Hochsaison und zu allen tourismusrelevanten Zeiten.

Wann könnte es losgehen?

Aus unserer Sicht könnten in vier bis fünf Jahren auf Wustrow die ersten Häuser stehen.

