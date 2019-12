Fusionsgemeinde Carinerland steht finanziell gut da  

Carinerland

Die Gemeindevertreter von Carinerland haben auf ihrer jüngsten Sitzung die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 beschlossen. Zur Sorge besteht in finanzieller Hinsicht für die Kommune, die weder Kreditschulden noch andere Verbindlichkeiten zu tilgen hat, generell kein Anlass. Im Gegenteil! „Für die Rücklage, die in den vergangenen Jahren durch Haushaltsüberschüsse gebildet werden konnte, muss die Gemeinde jetzt Strafzinsen zahlen“, bemerkte Thomas Jenjahn, der 2. Stellvertretende Bürgermeister von Carinerland. Er leitete die Sitzung, weil sich Bürgermeisterin Heike Chrzan-Schmidt und ihre erste Stellvertreterin, Heike Dassow, krank gemeldet hatten.

Budget von 1,8 Millionen Euro

Dass die 1200-Seelen-Gemeinde finanziell gut da steht, wird dann auch mit dem beschlossenen Budget deutlich. So plant Carinerland im Ergebnishaushalt mit rund 1,8 Millionen Euro an Ausgaben und da die Einnahmen etwas höher ausfallen, kann zum Jahresende erneut von einem Überschuss ausgegangen werden. Beziffert ist dieser im Haushaltsplan mit 31800 Euro. Aber er wird vermutlich wesentlich höher ausfallen, denn eine nicht unbedeutende Einnahme taucht im Zahlenwerk noch gar nicht auf.

Mit der Kommunalwahl Ende Mai dieses Jahres trat formell die Fusion der Altgemeinde Kirch Mulsow mit Carinerland in Kraft. Das Land Mecklenburg-Vorpommern belohnt den Zusammenschluss zur neuen Großgemeinde mit einer sogenannten „Hochzeitsprämie“ von 400 000 Euro. „Das Geld wird zum Jahresende dem Gemeindekonto gut geschrieben werden, deshalb ist es im Plan noch nicht berücksichtigt“, erläuterte Thomas Jenjahn. Und im Vorbericht der Haushaltssatzung heißt es, dass diese Einnahme im Haushalt „nicht darstellbar“ sei.

Haushaltsplan als Testballon

Jenjahn machte auch deutlich, dass die Budgetplanung für das Jahr 2020 in einigen Positionen durch die Praxis eingeholt werden könnte. „Dieser Haushalt ist unser erster gemeinsamer Haushalt nach der Fusion und daher erstmal ein Testballon. Wir wachsen ja gerade erst zusammen. Erst im Laufe des neuen Jahres werden wir die reellen Zahlen auf dem Tisch haben. Wir werden ganz sicher nicht um einen Nachtragshaushalt herumkommen“, meinte der stellvertretende Bürgermeister.

Die Gemeindefusion spielte bei der Erstellung des Satzungsentwurfes eine übergerodnete Rolle. Es kam nicht nur darauf an, die Ausgaben und Einnahmen beider ehemaligen Gemeinden sinnvoll zusammenzuführen. Auch Unterschiede bei Steuern und Gebühren mussten angeglichen werden. So gilt jetzt im gesamten Gemeindegebiet einheitlich die Regelung für die Hundesteuer, die bisher schon in Carinerland angewandt wurde. Hundehalter haben somit für das erste Tier 15 Euro, den zweiten Hund 100 Euro und den dritten Hund 150 Euro zu zahlen. In Kirch Mulsow war die Gebühr für den ersten Hund vorher doppelt so hoch. Dafür gilt nun auch in den Orten der Altgemeinde Carinerland die Zweitwohnsitzsteuer. Eine solche Abgabe für Nutzer von Zweitwohnungen hatte Kirch Mulsow ein Jahr vorher eingeführt. Die Höhe der Steuer ist nicht pauschal festgelegt, sie orientiert sich an der Nettokaltmeite des betreffenden Objektes.

Gewerbesteuer könnte geringer ausfallen

Wie in den Jahren zuvor will Carinerland auch künftig vom Ertrag der Windkraftanlagen im Gemeindegebiet profitieren. Das findet sich in der Kalkulation der Gewerbesteuer wieder, die mit 380 000 Euro veranschlagt ist. Allerdings warnte Jenjahn: „Die Kalkulation der Gewerbesteuer in dieser Höhe, die auf Vorjahreswerten beruht, ist auch ein Stück weit riskant“, und erklärte, dass der Jahresertrag des Windparkbetreibers für das ablaufende Jahr geringer ausfallen könnte. Einige Anlagen wurden abgebaut und durch neue ersetzt. Durch das Repowering werde zukünftig zwar mehr Leistung erreicht als bisher. Der Umbau habe jedoch zu monatelangen Ausfällen geführt. „Es kann also sein, dass wir einen Teil der bereits eingenommenen Gewerbesteuer zurückerstatten müssen. Aber dann haben wir ja noch die Hochzeitsprämie als Reserve“, so Thomas Jenjahn.

Als eine der wichtigsten Investitionen im neuen Jahr bezeichnete Gemeindevertreter Eckhard Meyer die Fortsetzung der bereits in diesem Jahr begonnenen Sanierung der Dorfteiche. Als nächstes Gewässer soll der Dorfteich in Neu Karin von einer Fachfirma entschlammt werden. Diese Maßnahme ist nicht nur für das Biotop und seinen Fischbestand wichtig. Für die Feuerwehr dient der Teich zudem als Löschwasserdepot.

Da die Gemeinde auch 2020 einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen kann, ist sie in der Lage auch sogenannte freiwillige Leistungen zu planen. Unter dieser Rubrik schlagen die Aufwendungen mit 105 000 Euro zu Buche, der gemeindliche Anteil wird mit 75 300 Euro kalkuliert. So sind für die Heimat- und Traditionspflege, worunter die Dorffeste fallen, 34 400 Euro eingeplant. Einen großen Anteil nehmen auch die Dorfgemeinschaftshäuser ein. 46 700 Euro sind dafür vorgesehen. 8300 Euro sind für die Spielplätze eingestellt, für die Kinder- und Jugendarbeit sind nochmal 2000 Euro vorgesehen und die Feuerwehr bekommt einen Zuschuss von 500 Euro.

