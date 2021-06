Kühlungsborn

Da wird das Riesenrad fast zur Nebensache: Auf dem Baltic Platz neben seinem Fahrgeschäft hat Patrick Greier eine Außengastronomie aufgebaut: das „Ambiente & Meer“. Dort gibt es nicht nur unterschiedliche Speisen und Getränke, sondern der Unternehmer will auch Unterhaltung bieten.

In der vergangenen Woche hat Patrick Greier eröffnet – und ist bisher zufrieden. „Wir bekommen jeden Tag Lob“, sagt er. Auch viele Einheimische seien bereits Stammkunden geworden. „Das freut uns sehr.“ Das „Ambiente & Meer“ besteht aus sechs Verkaufsständen. Passend zum Riesenrad gibt es an einem Schokofrüchte, Zuckerwatte und Crêpes. Dann wird es ausgefallener. „Flammlachs“ heißt die norwegische Spezialität, bei der Lachs auf Holzplatten gespannt und am offenen Feuer gegart wird. „Das ist unsere Spezialität“, sagt Patrick Greier.

Aus Siebenbürgen stammt der Baumstriezel, den die Besucher hier ebenfalls probieren können. Es handelt sich dabei um einen Hefeteig mit karamellisiertem Zucker. An weiteren Ständen gibt es verschiedene Flammkuchen und Currywurst und Pommes. „Alles, was wir anbieten, wollten wir lecker und hochwertig anbieten“, sagt Patrick Greier. „Das kann man nicht, wenn man so viel macht.“ Deshalb habe er sich auf eine kleine Auswahl erfahrener Gastronomiebetriebe beschränkt, mit denen er zusammenarbeitet.

Einrichtung wurde speziell angefertigt

Die Möbel hat der Unternehmer, der inzwischen mit seiner Familie in Kühlungsborn wohnt, eigens für den Baltic Platz anfertigen lassen. Sie bestehen aus Paletten. Auch die Kissen sind Sonderanfertigungen, genauso wie die Sonnenschirme. „Es sind eigentlich Regenschirme“, sagt Patrick Greier. Sie halten Windgeschwindigkeiten von über 100 km/h aus. Bei Regen könnte man sich hier auch unterstellen. Die Palmen und die Weinfässer, mit denen das „Ambiente & Meer“ dekoriert ist, hat er aus Spanien geholt.

In kleinen weißen Pagodenzelten auf dem Baltic Platz in Kühlungsborn sind die Verkaufsstände untergebracht. Quelle: Cora Meyer

Im Zentrum des kleinen Dorfes aus weißen Zelten steht ein umgebauter Überseecontainer für den Ausschank von Getränken, an der Decke der überdachten Terrasse hängt ein englisches Ruderboot. Bereits im vergangenen Jahr hat Patrick Greier begonnen, ein Konzept für eine Außengastronomie auf dem Baltic Platz zu entwickeln, Anfang dieses Jahres dann mit Nachdruck – auf eigenes Risiko, denn die Erlaubnis von der Stadt, dass er tatsächlich loslegen darf, sei erst ein paar Monate später gekommen.

Musik und Fußball-EM live

Neben Speisen und Getränken wird es an der Promenade auch jeden Tag Live-Musik geben – sobald die Pandemie es zulässt. „Wir werden hier kein Schlagzeug haben“, sagt Patrick Greier. Stattdessen soll nachmittags ein Sänger auftreten, der vor allem Musik für ein älteres Publikum macht. Abends und am Wochenende legen DJs aus Kühlungsborn und Umgebung Loungemusik auf. „Wenn Tanzen wieder erlaubt ist, werden wir das ab dem Sommer aber natürlich machen“, sagt der Unternehmer.

Zum „Ambiente & Meer“ gehört eine Bühne mit großer LED Wand. Außerdem hat Patrick Greier 14 Großbildfernseher geordert. Darauf will er die Fußball-Europameisterschaft vom 11. Juni bis zum 11. Juli zeigen. „Wir übertragen jedes Spiel.“ Die könnten die Gäste auf den etwa 200 Sitzplätzen dann genauso verfolgen wie die Passanten auf der Promenade.

Riesenrad wird etwas kleiner

Das 60 Meter hohe Riesenrad wird demnächst abgebaut. Allerdings müssen die Kühlungsborner und ihre Gäste nur kurz auf das Fahrgeschäft verzichten. Denn Patrick Greier hat ein neues Riesenrad bauen lassen – extra für Kühlungsborn. Es ist unten etwas schlanker und nimmt nicht ganz so viel Raum auf dem Baltic Platz ein. Außerdem ist es etwas kleiner, nämlich „nur“ 50 Meter im Durchmesser, und hat einen leiseren Antrieb. Die Gondeln bieten Platz für sechs bis acht Personen und sind geschlossen und rundum verglast. „So ähnlich wie bei einem Skilift“, sagt Patrick Greier. Sie sind beheizt und klimatisiert. „Das ist wichtig, weil das ,Mein Rad 2’ bis in den Herbst hinein stehenbleiben soll“, sagt der Betreiber. Das Riesenrad ist täglich von 12 bis 22 Uhr geöffnet, das „Ambiente & Meer“ öffnet um 11 Uhr.

Das große Riesenrad darf wieder auf die gewohnte Tour über die Jahrmärkte gehen. Die erste Station ist der Dom in Hamburg, der wegen sinkender Inzidenzzahlen stattfinden kann. Dort ist Familie Greier seit 36 Jahren vertreten. In Kühlungsborn fangen sie gerade erst an. Aber: „Wo wir sind, da bleiben wir auch“, sagt Patrick Greier.

Kritik an der Größe

Mit der Außengastronomie auf dem Baltic Platz allerdings ist am 31. Oktober Schluss. Bis dahin gilt die Genehmigung der Stadt. Das stellte Bürgermeister Rüdiger Kozian auch auf der Stadtvertretersitzung noch einmal klar. Dort war das „Ambiente & Meer“ am Donnerstag ebenfalls Thema. Viele Menschen störten sich daran, dass es Aussehe, wie auf einem Jahrmarkt, sagte Stadtvertreterin Iris Eichler (Linke). Bürgermeister Rüdiger Kozian hielt dagegen: Die Stadt hatte eine Ausschreibung für zusätzliche Gastronomiestände ausgelobt und Konzepte eingefordert, „die hochwertig sind.“

Das Problem scheine eher zu sein, dass die Bauten auf dem Baltic Platz so umfänglich seien. Anne-Kathleen Jacob (Kühlungsborner Liste) verglich sie mit den übrigen Gastronomieständen an der Seebrücke oder im Hafen, die wesentlich kleiner seien. Manch einer könne das als ungerecht empfinden, sagte sie. Das Aussehen der Stände hänge mit den eingereichten Konzepten zusammen, die sehr unterschiedlich gewesen seien, sagte der Bürgermeister.

Von Cora Meyer