Im Februar hatte sich Ingo Anderbrügge selbst ein Bild von den Gegebenheiten vor Ort gemacht – jetzt kommt der frühere Schalke-Star mit seiner „Fußballfabrik“ tatsächlich an die Ostseeküste. „Wir bieten zwischen dem 5. Juli und 13. August in den Ortschaften Rethwisch, Elmenhorst und Nienhagen im Zwei-Wochen-Rhythmus jeweils fünftägige Fußballcamps an“, erklärt Camp-Leiter Uli Turowski. „Dabei sind alle fußballbegeisterten Mädchen und Jungen im Alter von fünf bis 15 Jahren willkommen – egal ob Mitglied, aus einem anderen Verein oder Fußballanfänger.“

Der Startschuss fällt am 5. Juli in Rethwisch. „Die Trainingseinheiten finden auf dem Kunstrasenplatz an der Schulstraße statt“, sagt Mitinitiator Klaus Bergmann, der seit Wochen mit den Vorbereitungen beschäftigt ist. „In Elmenhorst steigt das Camp ab dem 19. Juli auf dem LSG-Rasenplatz am Schulweg, in Nienhagen wurde der Bolzplatz an der Feuerwehr gerade durch das Amt Bad Doberan-Land hergerichtet, damit es hier ab dem 2. August losgehen kann.“

Dribbling, Passspiel, Torschuss werden trainiert

In den Einheiten, die täglich von 9.45 bis 13 Uhr stattfinden, werden Dribbling, Passspiel, Torschuss und Spielformen trainiert. „Wir haben hier nur geschultes Personal“, macht Bergmann deutlich. „Fast alle Trainer haben die B-Lizenz.“ Daneben soll es nach dem Konzept „Training-Lernen-Leben“ aber auch um die Themen Ernährung, Teamgeist, Spielregeln, Fair Play, Mobbing oder soziale Medien gehen.

„Das wird den drei Gemeinden perspektivisch ganz viel bringen.“ Klaus Bergmann, Mitinitiator Ostseecamp Quelle: privat

In der Kursgebühr von 140 Euro sind neben fünf Trainingseinheiten und den Workshops auch ein Trikot und Ball, eine Trinkflasche, die Getränkeversorgung, eine Teilnehmerurkunde samt Pokalen sowie das gemeinsame Abschlussgrillen am Freitag enthalten.

Kurze Wege, Mix aus Kunstrasen- und Bolzplätzen

„Mit Blick auf die Anmeldungen in Elmenhorst kracht es schon richtig“, freut sich Klaus Bergmann. „Auch für Rethwisch läuft es gut – Nienhagen müssen wir noch ein bisschen ankurbeln, weil Anfang August in einigen Bundesländern die Ferien bereits vorbei sind.“

Die Voraussetzungen für ein „Ostseecamp“ seien optimal, meint Bergmann: „Die Gemeinden liegen direkt nebeneinander, es gibt für alle kurze Wege, wir haben einen guten Mix aus Kunstrasen- und Bolzplätzen.“

Zum Abschluss des Camps veranstalten Ingo Anderbrügge (r.) und Uli Turowski standesgemäße Siegerehrungen. Quelle: Andreas Behr

Gerade in der Hauptsaison könne man die Workshops bestens als „Urlaubscamp“ vermarkten, sagt auch Ingo Anderbrügge: „Die Eltern genießen ein paar freie Stunden, während der Nachwuchs aus ganz Deutschland unter professioneller Betreuung Fußball spielt.“ Und genau hier liege ein Hauptaugenmerk, erklärt Klaus Bergmann: „Wir wollen die Urlauber mit diesem Angebot auch in den kommenden Jahren an unsere Region binden – das wird den drei Gemeinden perspektivisch ganz viel bringen.“

Anmeldung und Infos: www.fussballfabrik.com

Von Lennart Plottke