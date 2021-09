Greifswald/Heiligendamm

Rund 14 Jahre nach dem G8-Gipfel in Heiligendamm hat das Oberverwaltungsgericht Greifswald einen Kampfflugeinsatz gegen Gipfelgegner als rechtswidrig erklärt und damit eine frühere Entscheidung revidiert. Ein Bundeswehr-Kampfflugzeug hatte am 5. Juni 2007 und damit einen Tag vor Beginn des Gipfeltreffens der acht führenden Industrienationen ein Protestcamp bei Reddelich im Tiefflug überflogen. Das Camp bot bis zu 5000 Gipfelgegnern Unterkunft.

Überflug in 114 Meter Höhe

Dem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes von Mittwoch zufolge stellte dieser Überflug eines Tornado-Flugzeugs einen rechtswidrigen Eingriff in die Versammlungsfreiheit dar. Bei dem Einsatz des Bundeswehr-Kampfflugzeugs, der einen Tag vor dem Beginn des G8-Gipfels in Heiligendamm im Wege der Amtshilfe für die Landespolizei erfolgte, hatte das Flugzeug das Camp in nur 150 und 114 Meter überflogen, um Kameraaufnahmen zu machen.

Die Bilder, die an die Landespolizei weitergereicht wurden, haben laut Gericht keine Identifizierung einzelner Personen ermöglicht. Zwei Gipfelgegner hatten gegen den Kampfflugeinsatz geklagt.

Früheres Urteil aufgehoben

Das Bundesverwaltungsgericht hatte vor vier Jahren ein Urteil des OVG aufgehoben und die Entscheidung an die Greifswalder Richter zurückverwiesen. Der Überflug hatte in Hinblick auf die extreme Lärmentfaltung, den angsteinflößenden Anblick und die Überraschungswirkung im Kontext der Vorbereitung der Demonstrationen gegen den G8-Gipfel eine einschüchternde Wirkung auf die Betroffenen, so die Leipziger Richter.

