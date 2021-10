Kühlungsborn

Tausende Urlauber haben an der Ostseeküste in diesem Sommer ihren Urlaub verbracht. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts war Kühlungsborn, damals noch Arendsee und Brunshaupten, ein beliebtes Reiseziel. Aufgrund der ständig steigenden Zahlen der Gäste wurde die landesherrlich bestätigte Gesundheits-Polizei-Ordnung des Großherzoglichen Amtes Doberan für die beiden Ostseebäder Arendsee und Brunshaupten am 22. November 1906 öffentlich bekannt gegeben. Sie enthielt wichtige Vorgaben für die Einhaltung von hygienischen Standards. Diese galt auch in anderen Ostseebädern wie Nienhagen oder Heiligendamm.

Der erste Teil dieser Verordnung legte mit Nachdruck in den ausgewiesenen Badevierteln die Beseitigung der Hausabwässer fest und verfügte, dass alle neuerbauten Häuser, die zur Aufnahme von Badegästen bestimmt waren, an die öffentliche Sielleitung angeschlossen werden. Dazu zählten Villen, Pensionen, Gasthäuser sowie öffentliche Gebäude. Damit war die Verwendung von nicht wasserdichten Gruben (Schwind- oder Schlinggruben) im Badebereich verboten.

Unter dem Begriff Hausabwässer verstand man damals Regen und auch Küchen-, Wasch- und Badewasser. Für die Beseitigung von Abwässern aus Abort- und Klosettanlagen sowie Pissoirs und Viehställen galten besondere Vorschriften.

Grundstücke mit Klärgruben ausrüsten

Sämtliche Grundstücke, auf denen sich Gast- und Schankwirtschaften, Fremdenpensionen und größere Logierhäuser sowie Schlachtereien oder Wäschereien befanden, waren mit Klärgruben auszurüsten, um die Hausabwässer bereits auf ihre Ableitung in die öffentliche Sielleitung vorzubereiten.

Toilette etwa zehn Mal am Tag benutzt

Zuständig für die Überwachung dieser Anlagen war das Großherzoglich Mecklenburg-Schwerinsche Institut für öffentliche Gesundheitspflege. Für die Abwasserbeseitigung in Heiligendamm entwarf David Grove, Königlicher Hofingenieur aus Berlin, 1905 ein Sammelbassin für den Zulauf der Abortgruben mit einer Koksfilteranlage, einer sich anschließenden Überlaufgrube und den Abfluss in einen Graben. Aus einem Schreiben vom 5. Februar 1912 wird ersichtlich, dass an diese Kanalisation 90 Toiletten angeschlossen waren, von denen jede in der Hauptsaison täglich etwa zehnmal benutzt würden, so dass 8000 bis 9000 Liter Wasser an einem Tage durch die Leitung fließen müssten.

Die Zeichnung zweier Klärgruben in der Gemeinde Brundshaupten. Quelle: Archiv Landkreis Rostock

Für die Badebezirke in Brunshaupten (Neue Reihe und nördlich der Eisenbahn gelegene Gebäude) und Arendsee (nördlich der Dorfstraße und der Bahnlinie nach Brunshaupten) sowie Nienhagen galten besondere hygienische Vorschriften. Hier mussten alle tierischen Exkremente in wasserdichten Dunggruben gesammelt werden, die mit einem festen Deckel zu verschließen waren. In der Zeit vom 1. Mai bis 1. Oktober wurde sogar wegen der Temperaturschwankungen und Gerüche eine Abdeckung mit Rasenplatten gefordert.

Pro sechs Personen ein Abort

Für das Sammeln menschlicher Exkremente durften zunächst lediglich wasserdichte Behälter, meist Tonnen, verwendet werden, die auf einer wasserdichten Unterlage zu stehen hatten und in regelmäßigen Zeitabständen entleert werden mussten. Auf jedem Grundstück musste für je sechs Personen ein Abort im Hause vorhanden sein.

Eine Abschwemmung von Exkrementen durch Spülklosettanlagen bedurfte der medizinalpolizeilichen Genehmigung. Das Großherzogliche Amt berechnete im Jahr 1907 bei der Anlage von Spültoiletten einen Grubeninhalt von einem Kubikmeter pro Person und forderte im gleichen Jahr eine Erfassung der bereits vorhandenen Anlagen. Insgesamt bestanden davon 23 in Brunshaupten, vor allem für die Hotels im Bülowweg.

Für Heiligendamm galt die Verordnung des Großherzoglichen Amtes Doberan ebenfalls. Quelle: Archiv Stadt Bad Doberan

Am 24. Oktober 1907 schreibt der „Ostsee-Bote“: „Ein ganz besonderer Vorzug der Kanalisation in Brunshaupten wird es sein, daß das Wasser des Baches durch fast alle Röhren geleitet werden kann, um sie gründlich zu spülen. Es dürfte eine Neuerung sein, um die uns mancher Ort beneiden wird.“ Die Gesundheitspolizei kontrollierte diese Anlagen mit besonderer Sorgfalt, weil ein vermehrter Spülwasserzufluss die Klärgruben schneller füllte, die Kosten für die Leerung sich damit erhöhten und deshalb die Verlockung groß war, sie auf unstatthaftem oder bedenklichem Wege zu umgehen.

Nicht selten hatten solche verwerflichen Vorhaben und bedenklichen Einrichtungen von illegalen Grubenabläufen in der Vergangenheit das Wasser naheliegender Brunnen verdorben und somit Gesundheitsgefahren herbeigeführt.

Die Auflagen für die Trinkwassernutzung aus den Brunnen und die Abwasserbeseitigung waren besonders streng. Den Bau von Spülabortgruben mit Überlauf, kontinuierlicher Klärung und Desinfektion boten deutschlandweit eine Vielzahl von Unternehmen an wie die Allgemeine Städtereinigungs-Gesellschaft Wiesen oder Zenker & Co Quabis Breslau. In den Seebädern übernahmen jedoch einheimische Handwerksbetriebe den Bau solcher Klärgruben und den Anschluss an die örtliche Sielleitung.

1908 wurde Kanalisation in Brunshaupten fertig

Die Kosten hierfür lagen je nach Größe der wasserdichten Klärgruben zwischen etwa 340 und 400 Mark. Gleichzeitig entwickelte die Industrie Abfuhrwagen, deren Sauger in wenigen Minuten eine Grube leeren konnten. Die gleichen Fahrzeuge konnten auch als Straßensprengwagen oder Wasserzubringer für Feuerlöscher genutzt werden konnten. Der Ostsee-Bote meldete am 21. Januar 1908 die Fertigstellung der Kanalisationsleitung in Brunshaupten und schrieb zehn Tage später: „ Bei den Kanalisationsarbeiten ist man jetzt damit beschäftigt, die Hausanschlüsse herzustellen. Alles andere dürfte vollendet sein. Es wird nicht allzu viele Ostseebäder geben, die wie Brunshaupten und Arendsee im ganzen Badeviertel Kanalisation haben.“

Die Entleerung der Kläranlagen war mindestens zweimal im Jahr vorzunehmen, jedoch nicht während der Badezeit vom 1. Mai bis 1. Oktober. Erwies sich in diesem Zeitraum eine Entleerung als notwendig, so war die Erlaubnis des Großherzoglichen Amtes erforderlich, und die Abfuhr durfte nur von Mitternacht bis morgens 6 Uhr stattfinden.

Auf die Einhaltung derartiger Hygienemaßnahmen in den Ostseebädern des Großherzogtums Mecklenburg-Schwerin legten sowohl die zuständigen Ämter als auch ihre Badeverwaltungen großen Wert. Die Gesundheit der Badegäste und der gute Ruf der Kurorte standen auf dem Spiel.

Die Satzung, betreffend die Sielleitung in Nienhagen, bestätigte das Großherzogliche Amt Doberan am 30. Juni 1914. Sie galt ebenfalls für das Badeviertel und alle außerhalb dieses Viertels liegenden, zur Aufnahme von Gästen bestimmte und geeignete Grundstücke.

Von Jürgen Jahncke