Heiligendamm

Ende Februar ist Schluss: Dann muss Franz Norbert Kröger mit seiner Galerie aus der Orangerie in Heiligendamm ausziehen. Ihm wurde der Mietvertrag gekündigt. Nach Angaben des Galeristen werde die Boutique künftig die Räumlichkeiten nutzen, die bereits nebenan vertreten ist. Das Unternehmen war für die OZ nicht zu erreichen.

„Ich bin sehr traurig“, sagt Franz Norbert Kröger. Seit sechs Jahren verkaufte und präsentierte er Kunst in Heiligendamm. Auf den 450 Quadratmetern an der Kühlungsborner Straße waren etwa 200 Arbeiten zu sehen. Bestimmt 100o hat er seinen Angaben zufolge noch im Lager. Jetzt ist Franz Norbert Kröger auf der Suche nach neuen Räumen. „So etwas Luxuriöses finde ich nie wieder“, sagt er. „Das ist undenkbar.“

In der kommenden Woche räumt er die Galerie, die Künstler holen ihre Bilder ab. Seine Bilder lagert Franz Norbert Kröger ein. „Bei mir zu Hause, bei Freunden und Bekannten, in der Garage - ich weiß so schnell gar nicht, wohin damit.“ Anfang November habe er erfahren, dass er aus der Orangerie ausziehen muss. „Niemals hätte ich damit gerechnet“, sagt der Galerist, der auch die Kunsthalle in Kühlungsborn leitet. Es sei traurig und enttäuscht, dass gerade in Corona-Zeiten die Kultur leiden müsse. „Und es ist bitter, dass die Künstler Schaden nehmen. Einigen ist die Existenz weggebrochen, weil sie nun keinen Ort mehr haben, wo sie ihre Werke verkaufen können.“ Er glaubt, dass es viele kleine und mittlere Unternehmen, die mit Kultur zu tun haben, nach Corona schwer haben werden, wieder auf die Füße zu kommen. Davon seien nicht nur Künstler, sondern beispielsweise auch Rahmenbauer und Messetechniker betroffen.

Die Künstler hätten mit Unverständnis auf die Schließung reagiert. „Sie haben ja auch erlebt, wie begeistert das Publikum war“, sagt Franz Norbert Kröger. „Es waren sechs tolle Jahre mit wunderbaren Ausstellungseröffnungen, Gästen und Besuchern.“ In der Galerie waren unter anderem Bilder von Udo Lindenberg und Armin Müller-Stahl, aber auch Werke von anderen Künstlern aus aller Welt zu sehen. Im hinteren Bereich gab es bis zu dreimal im Jahr wechselnde Ausstellungen. Auch deshalb seien Patienten der Median-Klinik und auch Gäste des benachbarten Grand Hotels regelmäßig vorbeigekommen, um sich die Bilder und Skulpturen anzusehen. Von dessen ehemaligem Direktor Tim Hansen war einst die Initiative für die Galerie ausgegangen. Die Orangerie gehört zum Hotel. „Er fand es toll, was wir in der Kunsthalle machen“, sagt Franz Norbert Kröger. Anfangs habe er aus dem Hotel auch noch Unterstützung bei Veranstaltungen erhalten. Das sei jedoch mit der Zeit immer weniger geworden.

Franz Norbert Kröger will weitermachen mit der Galerie – zunächst mit temporären Aktionen. Denkbar seien zum Beispiel Pop-Up-Projekte. Außerdem baut er den Online-Shop qualitativ und quantitativ aus. Trotzdem sucht der Kunst- und Kulturwissenschaftler nach neuen Räumen in Kühlungsborn oder den umliegenden Ostseebädern. Die müssten dann allerdings nicht mehr so groß sein wie die in Heiligendamm.

Kontakt: info@galerie-orangerie-heiligendamm.de

Von Cora Meyer