Bad Doberan

Nach dem Insolvenzantrag des Doberaner Rennvereins von 1822 und dem Beschluss der Vereinsauflösung im vergangenen Jahr könnte die Tradition der Pferderennen in Bad Doberan jetzt doch fortgesetzt werden. Auf der ältesten Galopprennbahn auf dem europäischen Kontinent soll es am 20. August einen Renntag geben.

Die Bahn wird in diesem Jahr 200 Jahre alt. Dafür hat sich der Jubiläums-Rennverein Bad Doberan gegründet. Dessen Präsident ist Volker Schleusner. Der 69-Jährige war bereits schon Präsident des Doberaner Rennvereins von 1822. Er legte sein Amt aber nieder, als der Vorstand 2018 gegen seinen Willen die Rennen absagte.

„Ich wollte da nicht wieder hin“, sagt Volker Schleusner in Bezug auf den Verein und zur Rennbahn. Doch das Jubiläum dieser bedeutenden Rennbahn habe er dann doch nicht ignorieren können. „200 Jahre Galopprennbahn Bad Doberan muss auch mit Rennen gefeiert werden“, sagt der Rennstallbesitzer aus Dänschenburg bei Marlow. Der neue Verein sei gegründet, die Unterlagen lägen beim Notar.

Mit im Vorstand sitzen Olga Demiani (Thulendorf) als Vizepräsidentin und Schatzmeisterin, Jens-Uwe Trost (Rostock) als zweiter stellvertretender Präsident und Schriftführerin Pauline Kipping (Ribnitz-Damgarten). Laut Volker Schleusner kommen diese Mitglieder alle aus dem Pferdesport. Weitere Vorstandsmitglieder sollen hinzukommen.

Pferdezüchter Volker Schleusner und Enkel Carlo Schleusner 2019 auf seinem Gut in Dänschenburg. Der heute 69-Jährige möchte am 20. August 2022 Rennen auf der Rennbahn in Bad Doberan veranstalten. Quelle: Dietmar Lilienthal

Erstes Ziel: Vertrauen zurückgewinnen

„Zunächst müssen wir das Vertrauen der früheren langjährigen Partner aus der Wirtschaft zurückgewinnen, die schon oft vom Rennsport in Bad Doberan enttäuscht wurden. Aber wir würden die Rennen nicht angehen, wenn mir nicht schon etliche Firmen und Privatpersonen ihre Unterstützung zugesagt hätten. Sie alle wollen auch für mehrere Jahre mitmachen“, sagt Volker Schleusner. Dass die Rennen ein Minusgeschäft sind, sei ihm bewusst. „Da ist man auf Sponsoren angewiesen, die habe ich an der Hand.“

Die Stadt Bad Doberan hat laut Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) die Rennbahn für das Wochenende 20/21. August für den Jubiläums-Rennverein reserviert. „Der Verein organisiert alles selber. Die Stadt wird da keine finanziellen Mittel reinstecken“, macht der Rathauschef deutlich, der vom Verein eine Sicherheit gefordert habe, die ihm „glaubhaft vermittelt“ worden sei.

Rennbahn muss hergerichtet werden

Dass die Rennbahn, auf der 2019 zuletzt Pferde galoppiert sind und seitdem Wildschweine und Rehe das Gelände nutzen, bis August in einen entsprechenden Zustand versetzt werden kann, davon ist Volker Schleusner überzeugt. Der kaputte Zaun, durch den die wilden Tiere auf die Rennbahn gelangen, müsse in Ordnung gebracht werden. „Über das Geläuf sind wir ein paar Mal mit Experten rüber gegangen. Da gibt es keine Wildschweinspuren, das Gras ist gut gewachsen“, so Schleusner. Für die Rails – der weiße Zaun, der das Geläuf umrahmt – habe er schon Ersatz in Aussicht.

„Es gibt viel zu tun. Nicht nur an der Bahn, sondern vor allem an der Infrastruktur muss umfangreich gearbeitet werden. Das fängt bei den Gastboxen für die Pferde an, aber auch Tribüne, Zelte, Umkleide- und Duschmöglichkeiten sowie Toilettenwagen müssen besorgt werden. Packen wir es an, die ganze Region wünscht sich Pferderennen“, so Schleusner optimistisch.

Doberaner Rennclub war 2021 gegründet worden

In der kommenden Woche trifft sich Volker Schleusner mit Heinz Baltus, der mit anderen Mitgliedern des Magdeburger Rennvereins 2021 den Doberaner Rennclub gegründet hat. Dieser zeigte sich am Telefon überrascht, dass sich jetzt noch ein Rennverein gegründet habe. Aber: „Unser Ziel ist es, Rennen zu veranstalten. Wenn das jemand tut, der die Mittel dafür hat, ist das gut.“ Der Doberaner Rennclub sei noch nicht im Vereinsregister eingetragen, da das Amtsgericht bemängle, dass der Verein einen Doberaner Namen trägt, aber die Mitglieder nicht aus der Stadt stammen würden.

Helmut Rohde, Präsident des Rennvereins Bad Doberan von 1822: „Das Insolvenzverfahren ist eröffnet worden und läuft noch. Der Verein wird abgewickelt.“ Quelle: Thomas Hoppe

Noch im Vereinsregister eingetragen ist hingegen der Doberaner Rennverein von 1822. Im August 2021 hatten die Mitglieder für eine Auflösung gestimmt. Vereinspräsident Helmut Rohde hatte beim Amtsgericht Rostock Insolvenz für den Verein beantragt. Dieser soll um die 60 000 Euro Schulden haben. Der Verein war die Jahre zuvor auch in die Schlagzeilen geraten, weil Rechnungen nicht bezahlt werden konnten. Der Pachtvertrag mit der Stadt für die Rennbahn war bereits im Oktober 2020 aufgelöst worden. „Das Insolvenzverfahren ist eröffnet worden und läuft noch“, sagt Helmut Rohde. „Der alte Verein wird abgewickelt.“ Er selbst sei in keinem der neuen Vereine Mitglied. „Wenn mich der ein oder andere nach seiner Meinung fragt, dann helfe ich gerne.“

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mitglieder im Rennverein von 1822 sind auch Harald Morgenstein, Heinz Beuter und Dirk Petersen. Sie wollten die Auflösung damals verhindern. Neues Ziel der Männer war es dann, ebenfalls einen Verein zu gründen. „Solange es nicht klar ist, was mit der Rennbahn wird, gründen wir auch keinen Verein“, sagt dazu jetzt Harald Morgenstern.

„Wir sind an einer langfristigen Entwicklung der Rennbahn als Veranstaltungsfläche interessiert“, sagt Jochen Arenz. Dafür gab es zuletzt mehrere Ideen – von Reiterhof bis zum Multifunktions-Eventcenter. Eine Entscheidung für ein Konzept bleibt aus. Eine Arbeitsgruppe soll sich damit beschäftigen.

Von Anja Levien