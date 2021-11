Garagenmietern in der Kröpeliner Innenstadt soll gekündigt werden

Kröpelin

Das Ende für die alten Garagen am großen Parkplatz in Kröpelin ist nahe: Bei der vergangenen Stadtvertretersitzung stimmte die Mehrheit für den Antrag, den Mietern der Garagen zu kündigen. Sie seien in die Jahre gekommen, werden nicht gepflegt und auch teilweise nicht als Garage genutzt. „Garagen gehören in der Komplexität meiner Meinung nach nicht ins Stadtzentrum, vor allem ist der bauliche Zustand wirklich katastrophal“, verdeutlichte Stadtvertreter Veikko Hackendahl sein Anliegen.

Nach der Kündigung und Räumung sollen die Garagen abgerissen werden, so die Pläne. Was später mit der Fläche passiert, darauf wollen sich die Stadtvertreter noch nicht festlegen. „Das können wir dann entscheiden, wenn es so weit ist“, sagt Hackendahl. Bei der Stadtvertretersitzung wurde aber bereits über eine Grünfläche nachgedacht.

Die Dächer seien teilweise undicht, einige Türen verzogen, es liege Müll hinter einigen der Garagen: Gründe, weshalb der Komplex nicht mehr erhalten bleiben soll, gibt es nach Ansicht der Stadtvertreter einige. Die Garagen sind in einem ungepflegten Zustand und für das Stadtbild nicht zumutbar. Es habe sich in den vergangenen knapp dreißig Jahren auch niemand um die Garagen gekümmert, hieß es auf der Sitzung, weder die Stadt noch die Mieter hätten diese instand gehalten.

Garagen nicht mehr als solche genutzt

Ein weiterer Kritikpunkt an den Garagen: Sie werden zum Teil nicht mehr als solche genutzt, in einigen werden Sachen gelagert, aber keine Autos. „Es passen ja zum Teil auch gar keine Autos mehr hinein“, meint Siegried Geß. „Die Garagen wurden so gebaut, dass man mit einem Trabbi hineinfahren kann. Die Autos heute sind viel größer.“

„Es würde viel mehr benötigen, um die Garagen in einen ordentlichen Zustand zu bringen, als uns ein neues Konzept für die Fläche zu überlegen. Was mit der Fläche nach dem Abriss passiert, können wir dann entscheiden“, sagt Hackendahl.

„Schön sind die Garagen nicht, aber stören tun sie auch nicht“, sagt ein Kröpeliner, der anonym bleiben möchte. „Ich finde, es kann so bleiben. Sie stören nicht“, sagt ein anderer.

Von Stefanie Ploch