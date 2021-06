Kröpelin

Große zarte, rosafarbene Blüten, die himmlisch duften, locken im Eingangsbereich von Hinrichs Pflanzenhandel und Baumschule in Kröpelin Kunden an. Sie zeigen sich fasziniert von der Schönheit der Paeonia Suffruticosa. Die Strauch- oder Baumpfingstrose zieht scheinbar magisch in den Pflanzenhandel, wo es jetzt in Lila, Rosa, Rot, Weiß, Blau und Gelb blüht. Doch noch andere Versuchungen warten im Gartenparadies, wie Bäume und Sträucher in großer Vielfalt.

Viel mehr Garten gibt es am 12. und 13. Juni. 120 private Gärten, Parks, kleine Gärtnereien und urbane Gärten laden zum „Tag der offenen Gärten“ in MV ein. Es gelten die Hygienebestimmungen wie Maske und Sicherheitsabstand. Der Verein „Offene Gärten in MV“ gibt ein Hygienekonzept heraus. „Jeder steht dann in Eigenverantwortung“, sagt Pressesprecherin Jutta Brandt. Weitere Veranstaltungen finden am 14. August mit 34 offenen Gärten sowie mit dem „Herbstgarten“ am 4. und 5. September statt.

Bei Hinrichs werden gern insektenfreundliche Pflanzen gekauft

In Hinrichs Pflanzenhandel in der Wismarschen Straße 37 können Kunden alles rund um das private grüne Paradies erfahren. Über 150 Jahre existiert das Unternehmen bereits.

„Ich suche eigentlich ein kleines Hochstämmchen“, sagt Kundin Ilona Redmann aus Neubukow. Statt eines Einkaufskorbes nutzt die Neubukowerin eine der Schubkarren, die zur Verfügung stehen. Darin sammelt sie ihre blühenden Schätze, damit sie diese nicht über das große Areal des Pflanzenhandels schleppen muss. „Ich liebe alle Blumen und kann nicht genug bekommen“, sagt sie. „Wenn ich in meinen Garten schaue, erfreut das mein Herz.“

„Es gibt immer wieder etwas, was ich noch brauchen kann“

Sie lässt ihren Blick nach grüner Beute schweifen und nimmt am Ende doch etwas ganz anderes mit: zwei Stechpalmen mit noch grünen Beeren, die bald ihre Farbe in Rot wandeln werden. Im Kopf weiß die 63-Jährige genau, wo sie einmal in ihrem Garten stehen sollen.

Sie zieht die Kunden vor Hinrichs Pflanzenhandel magisch an, die Strauch-oder auch Baumpfingstrose Paeonia Suffruticosa. Quelle: Sabine Hügelland

Sehr gut beraten werde sie bei Hinrichs. Deshalb komme sie gern und wegen der guten Qualität der Pflanzen, von denen sie lange etwas hat, lässt sie wissen. „Es gibt immer wieder etwas, was ich noch brauchen kann.“ Bartnelken mag sie besonders. Aber auch blühende Hecken. Ein Schmetterlingsbaum bringt ihr viel Freude, wenn die zarten Falter ihn umschwirren. Es muss summen und brummen in einem Garten, ist ihre Meinung.

Umweltfreundlich sollen die modernen Gärten sein

Damit liegt Ilona Redmann im Trend. „Ich bin sehr froh darüber, dass mehr auf die Umwelt geachtet wird“, sagt die Chefin des Pflanzenhandelns, Ute Hinrichs. „Es ist eine Entwicklung zu bemerken. Kunden wollen wissen, welche Blumen und Pflanzen Bienen und Co. besonders anziehen. Das freut mich.“

Mich freut es besonders, dass in den Gärten mehr auf Insekten- und Vogelfreundlichkeit geachtet wird“, sagt die Chefin des Pflanzenhandels Ute Hinrichs Quelle: Sabine Hügelland

Auch ist in der Corona-Zeit das Interesse an Essbarem aus dem eigenen Garten gestiegen. „Deutlich mehr wird zum Beispiel nach Tomatenpflanzen, Beerenobst, Äpfel, Pfirsichen gefragt“, so die 54-Jährige. Sommerstauden werden gern angeflogen von Bienen, Rhododendren sind ein Duftmagnet für Brummer und Vögel lieben Mispeln (Cotoneaster). „Die Entwicklung geht dahin, dass Eltern ihre Kinder mit zum Einkauf mitnehmen. Ich finde es schön, wenn sie bereits lernen, was wie wächst.“

Auch Balkons werden zur grünen Oase

Das Verschönern von Balkons und Fensterbänken nimmt ebenfalls zu. „Auf dem Balkon kann man ebenso bienenfreundlich pflanzen“, verrät Ute Hinrichs. „Insekten lieben Kräuter, zum Beispiel Minze, Thymian, auch Lavendel.“ Schön bunt kann es auch auf wenigen Quadratmetern blühen. „Selbst Obstbäume in Kübeln gehen. Oder Johannis- und Erdbeeren in niedrigen Mischungen sowie zum Hängen.“

„Der Wunsch nach mediterranen Pflanzen wie der toskanischen Säulenzypresse ist gleichermaßen gestiegen.“ Aber auch Schmucktannen sind beliebt, ebenso Gesundheitspflanzen, zu denen der Sanddorn gehört. Wenn der Garten so gestaltet ist, dass er mit den Blühpflanzen durch die Jahreszeiten führt, wäre das perfekt, sagt sie.

Viele Kunden wünschen sich eine intensive Beratung“, sagt die Fachfrau. Welche Erden brauchen die jeweiligen Pflanzen? Welche Kübel sind die richtigen und welche Pflanzen verlieren im Winter die Blätter, sind oft gestellte Fragen. Am Sonnabend ist von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Vorn: Die Leiterin der Erlebnisscheune Vanessa Achenbach, die Floristin Inka Lienshöft und Juniorchef Christian Wiencke sind gewappnet für Gartenliebhaber. Quelle: Privat

Wie ein Erlebnisrundgang gestaltet sich der Besuch im Familienunternehmen des Gartenbaubetriebes mit Baumschule Wiencke in Wotenitz bei Grevesmühlen. Dazu gehören ein Café sowie eine Erlebnisscheune. Geöffnet ist montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr.

Nachfrage nach Gemüse im heimischen Garten steigt

„Gern können Gartenliebhaber auch zum „Tag der offenen Gärten“ zu uns kommen“, sagt der Chef Peter Wiencke. „Es gibt die Möglichkeit, unter anderem im Gurkenhaus vorbeizuschauen. Wer Lust hat, kann Kräuterbutter mit diversen, auch alten Kräutersorten wie Olivenkraut und Meerrettich probieren.“ Um die 60 verschiedene Kräuter werden dort angebaut.

Peter Wiencke ist seit 40 Jahren im Geschäft mit Pflanzen tätig. „Es gibt eine Veränderung im Kaufverhalten“, sagt er. „Balkon-und Gemüsepflanzen sind gefragter. Rote Beete zum Beispiel und Spitzkohl sind beliebt. Das freut mich richtig“, so Wiencke. „Gerade die jungen Familien legen gern Hochbeete dafür an.“

Kunden haben jetzt mehr Lust auf Grünes

Die Kunden haben mehr Lust auf Blumen und Pflanzen. „Sie holen sich sozusagen Urlaubsfeeling nach Hause. Gefragt sind auch mediterrane Pflanzen wie Kräuter und Olivenbüsche, auch Artischocken, Aubergine und Oleander.“

Qualitätserde ist für einen Gärtner wichtig, macht er klar. Sie sollte mit Kompost versetzt und mit Blumenerde vermischt werden. Sein Tipp zum Gießen: „Lieber einmal ordentlich als jeden Tag nur ein bisschen, wie es viele Gärtner machen.“ Wenn die Blätter ein ganz klein wenig schlappen, dann wieder viel gießen. „Das hält bis zu 3-4 Tage.“ Geduld sei das Wichtigste in der Gärtnerei, sagt Peter Wiencke.

Von Sabine Hügelland