Ostseebad Rerik

Alles muss raus: Wer am 16. April von 12 bis 16 Uhr durch Rerik schlendert, sieht in Gärten und unter Carports viele Flohmarkt-Stände. „Einheimischen und Gäste können unsere 40 Teilnehmer besuchen“, so der Kurdirektor Mathias Druse. Damit auch alle Anbieter gefunden werden, brachte die Kurverwaltung einen Lageplan heraus, der in der Kurverwaltung an diesem Tag von 9 bis 12 Uhr ausliegt. Sicher auch an den einzelnen Ständen. Rerik wird für ein paar Stunden zur Stöber-und Bummelmeile.

Wegweiser zu den Teilnehmern. Quelle: Flyer Kurverwaltung Rerik

Allerlei Trödel – Altes und Neuwertiges

Neben Kunst, Trödel, Büchern, Spielzeug und Kleidung bieten einige Teilnehmer Kaffee und selbst gebackenen Kuchen an. Grundsätzlich kann alles Angeboten werden, was zu schade zum Wegwerfen ist, jedoch nichts Kommerzielles. „Der Flohmarkt ist eine Gelegenheit unseren Ort kennenzulernen und bietet Einheimischen und Urlaubern die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen“, sagt der Kurdirektor Mathias Druse.

Mitmachen, um andere kennenzulernen

Und genau das lockte auch die Neu-Rerikerin Anne Fuchs mitzumachen. „Vor einem Jahr sind wir hergezogen. Zwar haben wir durch unsere Kinder schon Kontakt zu anderen Eltern gefunden. Dennoch ist der Flohmarkt eine schöne Gelegenheit, nicht nur etwas zu verkaufen, sondern andere kennenzulernen.“ Bei ihr in der Friedensstraße 11 A wird es vor allem Kinderkleidung geben.

Kirchenlädchen sammelt für den guten Zweck

Seit acht Jahren führt Renate Wollny das besondere kleine Kirchenlädchen. Ins Leben gerufen hat sie ihn mit der ehemaligen Pastorin Karen Siegert. „Wir führten ja immer Flohmärkte auf dem Pfarrhof durch. Was nicht verkauft wurde, war zu schade zum Wegwerfen. So suchten wir nach einer Lösung“, berichtet sie.

In der Coronazeit wäre es etwas schwierig gewesen, weil sich nur drei Menschen im kleinen Raum aufhalten durften. Die Wartenden verließ manchmal die Geduld und sie gingen wieder. „Dabei sammeln wir doch für die Tschernobyl-Kinder, damit sie in Rerik wieder Urlaub machen können“, so Renate Wollny. „Wir hoffen, dass 2023 wieder Kinder zu uns kommen können und wir ordentlich Geld dafür einnehmen. Das Geld geht auch an Menschen in Not wie für die Flutopfer und dieses Jahr an ukrainische Flüchtlinge“, sagt sie.

Männer trauen sich meist nicht ins Lädchen

„Ich bekomme für das Lädchen wirklich sehr schöne Sachen gespendet. Reinschauen lohnt immer“, so Renate Wollny. Nicht nur modische Kinder-und Erwachsenenkleidung, Schuhe und Schmuck gibt es im Kirchenlädchen. Auch Porzellan, ganze Service, Bücher, CDs, Nippes bis hin zum Quittengelee. „Männer können auch herkommen, trauen sich aber selten.“ Doch für die Herren der Schöpfung gibt es dort ebenso Schönes zu finden.

Heißen Zitronentee wird es bei ihr wahrscheinlich zum Flohmarkttag geben. Ihre Tochter Susann Never rief den Flohmarkt mit anderen noch vor Corona ins Leben. Einmal fand er statt, dann ging nichts mehr. Jetzt organisiert die Kurverwaltung das Event und verknüpft es mit weiteren Aktivitäten an diesem und dem darauffolgenden Tag.

Dinge aus der DDR

Ina Knauf macht ebenfalls mit. Sie verkauft unter ihrem Carport in der Alten Gärtnerei 6 „Geschirr, Bekleidung, Kinderspiele und Sammeltassen“, lässt sie schon mal wissen. „Ist alles noch in Kartons, weil ich vor drei Monaten ausgemistet habe.“ Unterschiedliche Tonvasen sowie eine alte gedrechselte Lampe aus der DDR sind ebenfalls zu haben. „Meine Tochter wohnt nicht mehr hier, von ihr ist auch einiges dabei.“ Ebenfalls von den Schwiegereltern ein paar Sachen aus dem Nachlass. „Ich konnte mich immer nicht trennen, aber jetzt habe ich mir gesagt, nun mache ich das.“ Ein Barometer ist darunter, Gastrogeschirr, ältere Sachen, eben alles richtige Flohmarktware.

Nun hoffen die Teilnehmer auf gutes Wetter. „Ich wollte auf Nummer sicher gehen, falls es regnet und stehe deshalb unter dem Carport. Nun hoffe ich, dass viele Leute kommen.“ Bei ihr in der Straße wären auch noch zwei weitere Anlaufpunkte für Flohmarktbesucher. So lohnt sich ein Bummel auch dorthin. „Alles ist weitläufig verteilt und zum Schlendern doch richtig schön.“

Weiterhin zu Ostern auch viel anderes los in Rerik

„An diesem Tag ist noch mehr los und das am Haffspielplatz“, so der Kurdirektor. Von 15 bis 17 Uhr findet ein Oster-Kinder-Spaß statt. 18 Uhr steht das Osterfeuer mit Livemusik „Atlas und Friends“ an.

Benefizschwimmen und Musik bei Kalle’s

Am Sonntag organisierte Enrico Mannweiller links der Seebrücke von 11 bis 13 Uhr an seinem Beach-Bistro Kalle’s ein Spendenschwimmen für die Kriegsopfer der Ukraine. „Die DLRG ist zur Sicherheit vor Ort“, sagt er. „Wir wollen nach der langen Zeit Pause, neben der Veranstaltung auch andere, denen es nicht so gut geht, nicht vergessen“, so Mannweiller. „Eine gute Aktion und kleine Herausforderung bei den Wassertemperaturen, sich selbst zu fühlen und anderen Gutes zu tun.“ Im Anschluss gibt es Musik und Tee. „Wir wollen die Leute wieder an Geselligkeit gewöhnen, das schweißt zusammen.“ Eine Piratenshow lockt um 16 Uhr. Ab 18 Uhr gibt es eine After-Oster-Party mit Livemusik der Haffdohlen.

Auch das Heimatmuseum ist geöffnet. Zu sehen ist auch die Ausstellung von Annetta Jonas. Quelle: Sabine Hügelland

Museum geöffnet

Auch das Heimatmuseum ist Ostern von Sonnabend bis Montag von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Dort sind neben interessanten Exponaten auch Bilder und bemalte Steine von Annetta Jonas zu sehen.

Von Sabine Hügelland