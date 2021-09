Garvsmühlen

„Saisonalität ist irgendwie aus der Mode gekommen“, sagt Sabine Kotzbauer. Sie unterstützt die Geschäftsführung auf dem Biohof Garvsmühlen bei Rerik. Die Menschen erwartetet stattdessen, das ganze Jahr über Tomaten im Supermarkt kaufen zu können – „da ist dann egal, wo es herkommt.“ Aus der Region momentan jedenfalls nicht. In den Gemüsebeeten in Garvsmühlen werden momentan unter anderem Blumenkohl, Kürbis, Möhren und Kartoffeln geerntet. „Wenn man Regionalität und Saisonalität zurückbringt, ist das ein großer Schritt in Sachen Klimaverträglichkeit“, sagt Sabine Kotzbauer. Mit einer Bürger-Aktiengesellschaft könnte das gelingen.

Umstellung war ein Wagnis

Der Hof in Garvsmühlen gehörte den Eltern von Henno Arndt. 30 Jahre lang wurde hier konventionelle Landwirtschaft betrieben. „Ich wollte schon länger umstellen“, sagt der Diplom Agraringenieur. Aber wegen der wirtschaftlichen Risiken habe er sich nicht getraut. Doch dann fanden sich zwei Partner, mit denen Henno Arndt den Schritt in die Biolandwirtschaft wagte. Sie mussten in andere Technik investieren und erstmal den möglichen Absatz ermitteln. Ein großer Unterschied zwischen konventioneller und biologischer Landwirtschaft ist, dass auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und mineralischen Düngemitteln verzichtet werden muss. „Man schaut viel mehr auf Bodenlebewesen“, sagt Ulrich Kotzbauer, „und versucht, die Fruchtbarkeit durch Kleegras und Gründünger zu erhöhen.“ Statt es mit Pflanzenschutzmitteln zu bekämpfen, versuche man, das Unkraut mit Striegeln und Hacken im Schach zu halten. Außerdem liegen die etwa 300 Hektar Land, die zu dem Hof in Garvsmühlen, gehören, so gut wie nie brach. „Man versucht, in das schon wachsende Getreide die neue Saat einzubringen“, sagt Ulrich Kotzbauer. „Und sobald der Hafer ab ist, wird sofort wieder neu gesät.“ natürlich nicht wieder das gleiche. Ziel ist es, mit mehr verschiedenen Früchten und kleineren Feldern mehr Vielfalt in die Natur zu bringen.

Auf den Klimawandel besser vorbereitet

In Zeiten des Klimawandels schaut sich auch die konventionelle Landwirtschaft das eine oder andere von den Bio-Kollegen ab. Um das Unkraut im Schach zu halten wird der Boden dort regelmäßig gestriegelt, also mit einem überdimensionalen Rechen behandelt. „Nach einem Regen sollte man den Boden bewegen, damit das Wasser nicht nach oben verdunstet. Denn ein Boden, der nicht bewegt wird, neigt dazu, auszutrocknen“, sagt Ulrich Kotzbauer. „Außerdem werden viele Wirkstoffe nicht mehr zugelassen, deshalb müssen sich auch konventionelle Landwirte etwas anderes einfallen lassen“, sagt Henno Arndt. Er ist froh, dass er die Umstellung gewagt hat. „Die Zeichen der Zeit stehen danach“, sagt er.

„Wir sind ein reiner Ackerbaubetrieb“, sagt Ulrich Kotzbauer. Sie bauen unter anderem Weizen, Kleegras, Raps, Ackerbohnen und verschiedene Lupinenarten an.

Kaum Strukturen für Bio-Landwirte in MV

„Wir reinigen und trocknen unser Getreide selbst und haben auch in ein Containersystem investiert“, sagt seine Tochter Sabine. Denn für Biolandwirtschaft gäbe es in Mecklenburg-Vorpommern noch nicht ausreichend Strukturen. „Wir müssen uns selbst kümmern.“ Das gilt auch für die Vermarktung. Um ihre Produktpalette zu erweitern haben die Garvsmühlener letztes Jahr angefangen, Kürbis anzubauen – und Geschäfte anzusprechen, ob sie ihn bei sich verkaufen möchten. Inzwischen zählen andere Hofläden, die Gemüsekiste in Wismar, die Edeka-Märkte in Rerik und Kühlungsborn aber auch Großhändler zu den Kunden. Zur Produktpalette sind neben diversen Gemüsesorten unter anderem Äpfel und Rhabarber hinzugekommen. „Der Großmarkt hat sehr hohe Ansprüche“, sagt Sabine Kotzbauer, und zahle oft viel weniger als das Gemüse wert sei. „Wir hatten zwischenzeitlich 70 Prozent Ausschuss – nur aus optischen Gründen.“

Investoren für regionale Landwirtschaft gesucht

Grundsätzlich aber steige das Interesse an regionalen, biologisch angebauten Lebensmitteln. „Was gibt es schöneres, als im Ort einen Hof oder eine Gärtnerei zu haben, dass man sieht, wo die Produkte herkommen und die Tiere leben“, sagt Ulrich Kotzbauer. Diese Regionalität wollen sie zurückbringen, wo es Sinn macht. Dabei soll die Regionalwert AG helfen. Dort könnten sich Menschen, die Lebensmittel anbauen und Menschen die Lebensmittel weiterverarbeiten oder verpacken zusammenschließen mit Menschen, denen regionale Landwirtschaft ganz einfach am Herzen liegt – und die bereit sind, darin zu investieren. „Wir wollen uns vor Ort organisieren, damit die Landwirte von Aldi und Co nicht an die Wand gedrückt werden, sagt Ulrich Kotzbauer.

