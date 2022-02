Gasalarm im Pandino in Bargeshagen: Joho-Park wurde am Montag evakuiert

Bargeshagen

Am Montagabend musste der Joho-Park mit etwa 60 Männern, Frauen und Kindern evakuiert werden. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Admannshagen-Bargeshagen, Lambrechtshagen und Börgerende-Rethwisch waren alarmiert worden, weil ein Gasmelder reagiert hatte. Am Dienstag blieb der Indoor-Spielplatz Pandino geschlossen, um die Infrastruktur mit Heizungsanlage und Anlage für Brandschutz zu prüfen. „Sicherheit geht vor“, sagt Betriebsleiter Jens Lehmann. Daher wird jetzt noch mal investiert.

Um 18.17 Uhr wurden die Feuerwehren am Montag unter den Stichworten „Hilfeleistung groß, Gasmelder ausgelöst, defekte Heizungsanlage“ alarmiert, berichtet Torsten Reske, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Admannshagen-Bargeshagen und Einsatzleiter. Wie beim Einsatz im November 2021, als ebenfalls Gasalarm ausgelöst wurde, hätten die Mitarbeiter des Joho-Parks sehr gut reagiert. „Sie waren sehr ruhig und besonnen.“ Die Gasschalter seien zu gewesen, Fenster und Türen geöffnet, die Evakuierung hatte begonnen.

Mit Gasmessgeräten, die die Feuerwehr nach dem Einsatz im November angeschafft habe und die die Gaskonzentration in der Luft anzeigten, sei die Feuerwehr durchs Gebäude gegangen, erzählt Reske. Gas sei nicht nachgewiesen worden.

Wie Betriebsleiter Jens Lehmann bestätigt, sei die Heizungsanlage ausgefallen und Mitarbeiter hätten einen leichten Gasgeruch wahrgenommen. „Es gab keine Gefährdung.“ Dennoch habe man am Dienstag alles geprüft. Dabei sei auch festgestellt worden, dass der Rauchmelder im Damen-WC Alarm ausgelöst hatte.

Für die Zukunft wolle Investor Jonas Holtz aber in die Sicherheit investieren – unabhängig vom Feuerwehreinsatz am Montag, so Lehmann. So soll ein neuer Brenner für die Heizungsanlage gekauft werden. „Da muss sich jetzt was tun. Die Anlage ist alt, da muss sich was ändern“, sagt dazu auch Torsten Reske, der das Gespräch Jonas Holtz suchen wird.

Zudem, kündigt Jens Lehmann an, würden Kohlenstoffdioxid- und Gassensoren angeschafft, die in die Lüftungsanlage eingebaut würden. In der Pandino-Spielewelt wird mittels einer Gasheizung die Luft erwärmt und über Rohrleitungen in das Spieleland verteilt.

Laut Jens Lehmann sei der Gasgeruch im Pandino am Montag vom EMV-Gelände, einem Betrieb für die Entsorgung von Sonderabfällen, gekommen. Dem widerspricht EMV-Geschäftsführer Christian Schult. Auf dem Gelände gebe es kein Gaslager. Zudem sei der Wind aus einer Richtung gekommen, der Gerüche nicht zum Joho-Park getragen hätte. Auf dem EMV-Gelände gebe es entsprechende Messgeräte. Seit Jahren hätte es auch keine Beschwerden wegen Geruchsbelästigung gegeben.

Am Mittwoch wird das Pandino wieder öffnen.

Von Anja Levien