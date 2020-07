Gasleitung in Bad Doberan gekappt – Haus muss evakuiert werden

Bad Doberan

Bauarbeiter haben am Donnerstagnachmittag versehentlich eine beim Baggern eine Gas-Hauptleitung in Bad Doberan gekappt. Der Vorfall trug sich gegen 14.45 Uhr in der Neuen Reihe in direkter Nähe zum Doberaner Markt zu. Weil deshalb Gas austrat, sind Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Stadtwerke in Bad Doberan zum Einsatz gekommen.

Seit Tagen fanden in der Straße Abrissarbeiten an einem alten Haus statt. Beim Graben mit einem Bagger im Boden stießen die Mitarbeiter versehentlich auf die Gasleitung und beschädigten diese. Polizei und Feuerwehr veranlassten kurz nach dem Eintreffen eine Sperrung mit Absperrband rund um den Gefahrenbereich.

Bewohner wurden evakuiert

Zudem entschieden sich die Helfer, das an die Baustelle angrenzende Wohnhaus zu evakuieren. Mehrere Personen mussten deshalb ihre Wohnungen verlassen. Da einer der Bewohner bettlägerig ist, kamen Sanitäter und ein Notarzt zur Hilfe.

Die ebenfalls alarmierten Mitarbeiter der Stadtwerke kümmerten sich sofort um das Leck und quetschten die Leitung ab, um ein weiteres Ausströmen von Gas zu unterbinden. Mit einem Lüfter beseitigten die Feuerwehrleute dann den unangenehmen Geruch aus dem Wohnhaus. Nach dem Durchlüften durften die Mieter wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Stadtwerke kümmern sich nun weiter um die Behebung des Schadens an der Gasleitung.

