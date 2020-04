Gastransporteur spendet 1000 Euro an DRK-Kreisverband Bad Doberan

Bad Doberan

Der DRK-Kreisverband Bad Doberan kann sich über eine Spende in Höhe von 1000 Euro freuen. Die Belegschaft der Ontras Gastransport GmbH wählte das „Sorgentelefon-Nachbarschaftshilfe“ (SoNaH) als eines von sieben Projekten aus, die jetzt finanziell unterstützt werden sollen.

„Unsere Gesellschaft lebt von Menschen, die uneigennützig Verantwortung übernehmen und sich für unser Gemeinwesen engagieren“, erklärt Ontras-Geschäftsführer Uwe Ringel. „Auch in Corona-Zeiten kümmern sie sich aufopferungsvoll um diejenigen, die am dringendsten dieser Hilfe bedürfen: Kinder, alte und kranke Menschen, Obdachlose – doch diese Hilfe müssen sie auch finanzieren.“

Siebenmal 1000 Euro an Vereine

Uwe Ringel, Geschäftsführer Ontras Gastransport GmbH Quelle: Ontras Gastransport GmbH

Deshalb gehen jetzt siebenmal 1000 Euro an Vereine, die sich für Corona-Betroffene einsetzen. Die Auswahl der Spendenempfänger erfolgte aus Vorschlägen der Belegschaft in Leipzig sowie den fünf Standorten in Bad Doberan, Ketzin, Kirchheilingen, Lauchhammer und Sayda.

„Als Gastransporteur für die neuen Bundesländer, der das Glück hat, bisher kaum Corona-Folgen zu spüren, wollen wir Vereinen in unserem Netzgebiet ,danke’ sagen für ihr Engagement“, macht Uwe Ringel deutlich. Zudem hätten auch viele Mitarbeiter privat an Corona-Betroffene gespendet oder seien bei Corona-Hilfsaktionen engagiert.

Neues Verwaltungsgebäude entsteht in Bad Doberan

In Bad Doberan baut das Gastransport-Unternehmen im Gewerbegebiet Am Walkmüller Holz aktuell ein neues Büro- und Verwaltungsgebäude für derzeit 14 Mitarbeiter sowie weitere Beschäftigte von Tochterunternehmen und Dienstleistern. „Damit festigen wir unsere Standortentscheidung für Mecklenburg-Vorpommern, für den Landkreis Rostock und die Stadt Bad Doberan“, erklärt Ringel. „Denn MV ist auch die Wiege der Ontras-Idee.“

Im Jahr 2009 sei in Güstrow die erste große Biogas-Einspeiseanlage ans Netz gegangen: „Mittlerweile gibt es davon zehn – dazu kommen zwei Wasserstoffanlagen.“ Von Bad Doberan aus organisiere und koordiniere das Unternehmen den Betrieb und die Sicherheit des Anlagen- und Leitungssystems in MV sowie der angrenzenden Regionen: „Insbesondere mit Blick auf eine CO2-neutrale Energiezukunft kommt dem Standort eine herausragende Bedeutung zu.

Von Lennart Plottke