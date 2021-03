Gastronom aus Kühlungsborn: So ein Stillstand nicht für möglich gehalten

Kühlungsborn

Rückblickend betrachtet hat Dietrich Rehpenning solch einen langanhaltenden Stillstand des gesamten Gastgewerbes in der Tourismushochburg Kühlungsborn vorher nie für möglich gehalten. „Das ist alles irgendwie irreal“, sagt der Kühlungsborner.

Als vor einem Jahr, Mitte März, alle Hotels, Geschäfte und Gaststätten im gesamten Land wegen der Corona-Pandemie schließen mussten, habe er – wie andere Wirte auch – seine „Alte Backstube“ geschlossen, aber die Maßnahmen anfangs noch relativ locker gesehen. „Das war eine völlig neue Situation, die wir alle nicht kannten. Es gab auch noch Dinge, die ich erledigen konnte. Und ich hatte auch nicht geglaubt, dass es sehr lange dauern würde.“

Kühlungsborn ohne Gäste ist erschreckend

Aber die strengen Maßnahmen waren in der Region schnell spürbar. Alle Urlauber mussten das Land Mecklenburg-Vorpommern verlassen, sie wurden sogar per Lautsprecherdurchsagen von der Polizei dazu aufgefordert. „Ausgerechnet über die Osterfeiertage war der ganze Ort auf einmal leer. Kühlungsborn so zu erleben, das war gespenstisch“, erinnert sich Rehpenning. Die Gründe für den ersten Lockdown waren für ihn aber noch plausibel. Schwergefallen sei es ihm, die Angestellten in Kurzarbeit zu schicken.

Umso mehr erleichtert sei er dann gewesen, als er die Gaststätte im Mai wieder öffnen durfte. „Das ging nur unter Auflagen und wir mussten die Zahl der Plätze reduzieren. Aber unser Hygienekonzept hat funktioniert, die Gäste haben es so akzeptiert und uns dabei unterstützt, es umzusetzen.“ Das Saisongeschäft sei dann sogar sehr gut gewesen. „Inlandurlaub lag auf einmal im Trend. Davon hat Kühlungsborn auf jeden Fall profitiert. Wir hatten in den Sommermonaten trotz der geringeren Anzahl an Plätzen fast denselben Umsatz wie im Vorjahr“, berichtet der Gastronom.

Veranstaltungen auf Sparflamme

Mit dem Veranstaltungsservice DMVS, dessen Inhaber Dietrich Rehpenning ebenfalls ist, konnte er allerdings in der Saison keine nennenswerten Erträge erwirtschaften. Das Angebot an Veranstaltungen im Ostseebad lief auf Sparflamme, vor allem um große Menschenansammlungen zu vermeiden. Das große Sommerspektakel, bei dem er sonst als Caterer mitwirkt, wurde abgesagt und mit der Verschiebung der Fußball-EM hatte sich auch das geplante Public Viewing erledigt. „Im Konzertgarten West fand kein einziges Event statt und die wöchentlichen Veranstaltungen im Konzertgarten Ost waren auf 500 Gäste begrenzt und spätestens um 20 Uhr beendet. Entsprechend gering waren die Umsätze.“

Zweiter Lockdown war harter Schlag

Vielleicht aber hätte der Gastronom bis zum Jahresende wenigstens die Verluste seiner Gaststätte vom Frühjahr wieder reinholen können. Aber dann wurde die erneute Schließung aller gastronomischen Betriebe verfügt – trotz bewährter Hygienekonzepte. „Der zweite Lockdown war ein harter Schlag für uns alle. Gebuchte Betriebs- und Familienfeiern in der Adventszeit und das ganze Festtagsgeschäft von Weihnachten bis Neujahr fielen dem zum Opfer.“ Auch er habe staatliche Hilfe, wie den Betriebskostenzuschuss und die sogenannte Novemberhilfe, in Anspruch genommen, sagt Rehpenning und ergänzt: „Es ist gut, dass es solche Unterstützung gibt, aber ich würde mein Geld viel lieber mit dem Unternehmen verdienen. Es wird Zeit, dass es wieder losgeht!“

Von Rolf Barkhorn