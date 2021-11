Gastronomen aus Bad Doberan und Kühlungsborn zu 2G: „Wir sind die Paradepferdchen der Pandemie“ 

Bad Doberan

Ausgerechnet jetzt, wo sein Restaurant zu Weihnachten und der Saal für Feiern gut gebucht ist: Die Überarbeitung der Corona-Ampel in MV trifft Restaurantbetreiber wie Robert Fahning hart. „Da hängt ein richtiger Rattenschwanz an organisatorischem Aufwand dran“, erklärt der Chef des „Robert’s“ aus Hohenfelde bei Bad Doberan. Und noch entscheidender: Es gehe natürlich auch um Existenzängste.

Am Freitag hatte die Landesregierung bekannt gegeben, dass die vierstufige Ampel überarbeitet werde. Die Grenzwerte zum Erreichen der nächst höheren Warnstufe werden verschärft. Zudem gilt ab Stufe drei bei der 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierten, also ab Orange, in fast allen Freizeit- und Kulturbereichen die 2G-Regel. Das bedeutet, dass nur noch Genesene und Geimpfte Einlass finden. Nach aktuellem Stand war der Landkreis Rostock mit einem Wert von 5,1 noch grün. Nach der neuen Regelung wird er bereits gelb sein und ab einem Wert von sieben (vorher 15) auf Orange springen. Angesichts der explodierenden Infektionszahlen überall im Land könnte diese Stufe schnell erreicht werden. Welche Auswirkungen könnten die dann eintretende 2G-Regelung auf das Weihnachtsgeschäft für Gastronomen haben?

Robert Fahning erzählt: Am 25. und 26. Dezember sei er ausgebucht und auch davor sei der Saal mit Feiern und Veranstaltungen belegt. „Da müssen wir wohl alle, die reserviert haben, anrufen und sie fragen, ob sie geimpft sind.“ Wenn dem nicht so ist, sei das zumindest an diesen beiden Tagen kein Problem – jedenfalls nicht aus wirtschaftlicher Sicht. Es gebe eine Warteliste für diese Termine.

Gastronomen befürchten Absagen von Weihnachtsfeiern

Anders sehe es bei den Veranstaltungen im Vorfeld aus: „Wir sind so froh, dass wir die Feiern haben. Auf dem Land und im Winter ist es ja in der Woche ruhiger.“ Hier befürchtet er Absagen, sobald 2G in Kraft tritt. Eine wirtschaftliche Katastrophe, denn: „Wir kennen einen normalen Herbst noch gar nicht.“ Fahning hatte das Restaurant erst kurz vor Beginn der Corona-Krise eröffnet. Den vergangenen Herbst und Winter galt der Lockdown.

Auch deshalb treibt ihn eine Frage um: „Wenn ich mein Restaurant und den Saal aufgrund der geltenden Bestimmungen nur zu 50 Prozent auslasten kann, wer übernimmt dann den finanziellen Ausfall?“ Fahning räumt offen ein: „Unser finanzieller Puffer schwindet, aber damit sind wir ja nicht allein. Es geht auch anderen so.“ Im vergangenen Jahr erhielten Gastronomen staatliche Hilfen. Für die neuerliche Situation gibt es noch keine Aussagen zur Unterstützung der Unternehmer.

„Uns treffen die Maßnahmen immer zuerst“

Unmut auch bei Michael Bolz vom Restaurant „Café Zicke“ in Bad Doberan. Noch hängt an seiner Tür ein Schild mit der Überschrift: „Eintritt nach 3G“. Auch Reservierungen für kleine Feiern gebe es schon. Ob die womöglich wieder storniert werden – er kann es nicht abschätzen. Zu neuen Regelung sagt er: „Wir Gastronomen sind doch die Paradepferdchen der Pandemie.“ Was er meint: „Immer werden wir vorgeführt. Uns treffen die Maßnahmen stets zuerst.“

Immer wieder haben er und seine Kollegen schließen müssen. Immer wieder habe er es wirtschaftlich überstanden. Doch was ihn umtreibt und mit Blick auf die aktuelle Entwicklung ärgert: „Es wirkt so, als seien wir, die Restaurants, die Verursacher oder Treiber der Infektionen. Dabei ist längst klar, dass dem nicht so ist.“ Doch er werde sich selbstverständlich an die Landesverordnung halten. Zwiegespalten sagt Bolz: „Natürlich haben wir Sorge, die Menschen auszuschließen. Aber wir haben auch Sorge, dass Menschen sterben.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dem kann Markus Falenski, Chef des Kühlungsborner Brauhauses, nur zustimmen und setzt darüber hinaus auf Eigenverantwortung. Er selber teste sich auch jeden Tag. „Das ist doch viel besser, weil wir inzwischen wissen, dass auch Geimpfte eine Viruslast in sich tragen können. So teste ich mich und würde eben zu Hause bleiben, wenn ich positiv wäre.“ Für ihn wäre das auch ein gutes Modell in der gastronomischen Praxis: „Ich persönlich fände es sinnvoll, wenn jeder einfach immer einen tagesaktuellen negativen Test vorzeigen müsste.“

Spürt er schon die Auswirkungen der steigenden Infektionszahlen im Alltag? „Es haben schon Gruppen abgesagt, die für eine Weihnachtsfeier reserviert hatten.“ Er kann nur vermuten, dass es an der sich zuspitzenden Situation liegt. Am Ende sieht auch er die unternehmerische Lage, wie seine Kollegen: „Wir Gastronomen sind die, die unter den Maßnahmen am meisten leiden.“

Von Juliane Schultz