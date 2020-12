Kühlungsborn

Kleine Häuschen statt großem Weihnachtsmarkt: Einige Gastronomen in Kühlungsborn haben in den vergangenen Tagen begonnen, vor ihren Geschäften heiße Getränke und kleine Speisen zu verkaufen. Ursprünglich hatte die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH geplant, vor dem Konzertgarten West und auf dem Seebrückenvorplatz jeweils zwei Getränkestände und Buden mit Süßigkeiten aufzustellen. Zusätzlich hätten die Gastronomen Buden aufstellen können. Davon ist jetzt, nach dem Verbot von Alkoholausschank und dem erneuten Lockdown, nicht mehr viel übrig geblieben.

Mit einem heißen Getränk stärkten sich Melitta, Romy und Holger Lübcke am Sonntag auf ihrem Spaziergang in Kühlungsborn. Die drei stehen an einem Häuschen vor der Bar „4 Freunde“ unter den Kolonnaden. „Ich finde es gut, dass es trotz des regnerischen Wetters so etwas gibt“, sagt Melitta Lübcke. „Das muss man unterstützen.“ Das tun auch einige Kühlungsborner. Die Resonanz sei schon am Samstag gut gewesen, sagt Michael Endlich, der hinter dem Tresen steht. Er verkauft Kaffee, Tee, Kakao und Sanddornpunsch. In der kommenden Woche wolle man vor dem „4 Freunde“ unter anderem auch Waffeln anbieten, sagt er.

Die Gelegenheit, Buden für den Außer-Haus-Verkauf aufzustellen, nutzen unter anderem auch die Restaurants „Beach House“, „Vielmeer“ und „Edel&Scharf“. An der Seebrücke steht ein Getränkewagen. Die Stände sollen noch bis zum Januar täglich ab 11 Uhr geöffnet haben.

