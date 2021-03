Klütz

Restaurants und Hotels sind seit November im inzwischen zweiten Corona-Lockdown geschlossen. Trotzdem stehen für angehende Köche, Restaurant- und Hotelfachleute, die im dritten Lehrjahr sind, im Mai und Juni die Prüfungen an. Wie können sie ganz ohne Gäste und den alltäglichen Betrieb, der inzwischen seit drei Monaten fehlt, lernen?

Im Restaurant „Orangerie“ am Schloss Bothmer in Klütz werden mindestens einmal in der Woche Schulungen durchgeführt, die die Azubis zum größten Teil auch selbst mit vorbereiten. So hatte Niklas Meerkatz ein Referat über Biere, deren Herstellung und die unterschiedlichen Biersorten vorbereitet. Darin ging er auf die Unterschiede von Pils, Lager und Schwarzbier ein, schenkte seinen Kollegen und Ausbildern ein und ließ sie probieren.

Flambieren, Cocktails und Weine

In der Schulung zuvor hatten sich die Lehrlinge aus Service und Küche mit Weinen beschäftigt. „Wir haben auch Themen wie Flambieren, Filetieren und Tranchieren behandelt. Auch eine Cocktailschulung hatten wir“, sagt Daniela Wenzel, in der „Orangerie“ für Marketing zuständig. Mit den Einheiten, bei denen das übrige Team auch die Rolle der Gäste übernimmt, sollen die Azubis fit gehalten werden. Außerdem ist es eine Möglichkeit, sie zu beschäftigen und weiter zu bezahlen. Kurzarbeitergeld gibt es für Lehrlinge nämlich nicht.

Niklas Meerkatz (l.) schenkt Stefan Sommer ein Bier ein. Der Azubi zum Restaurantfachmann im dritten Lehrjahr hatte eine Schulung über Biere ausgearbeitet. Quelle: Malte Behnk

Gemeinsam gute Fachkräfte ausbilden

„Trotz Corona wollen wir mit den Azubis den Weg gemeinsam gehen und sie qualitativ gut ausbilden, damit sie gute Fachkräfte werden“, sagt Daniela Wenzel. Mit den Schulungen lerne einer vom anderen. „Es wird immer ein Azubi mit einem Thema beauftragt und Sommers unterstützen dann dabei“, erklärt Wenzel. Karsten und Ann-Kathrin Sommer betreiben die „Orangerie“ in Schloss Bothmer seit 2015 und bilden regelmäßig Lehrlinge aus.

Bei den Schulungen der Azubis ging es um Biere, Wein, das Tranchieren und Flambieren. Quelle: Malte Behnk

Betrieb organisiert Exkursionen

Während der Bierverkostung mit Niklas Meerkatz ging Karsten Sommer auf die für die Prüfung entscheidenden Punkte ein. „Das deutsche Reinheitsgebot müsst ihr kennen, ihr müsst wissen, wie man die einzelnen Herstellungsprozesse beim Bier nennt und was passiert und auch den Unterschied zwischen untergärigem und obergärigem Bier müsst ihr kennen“, bläute er den Lehrlingen ein. „Wenn es möglich wird, werden wir auch noch eine Brauerei besuchen und uns dort alles zeigen lassen“, kündigte er an. Ähnliche Bildungsausflüge plant die „Orangerie“ zum Beispiel auch in eine Kaffeerösterei.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lehrlinge sind dankbar

Die Lehrlinge sind froh über das Angebot ihres Betriebs. „Wir haben das Glück, dass unser Arbeitgeber sich in dieser Zeit jetzt intensiv um uns kümmert“, sagt Friederike Rasch, Restaurantfachfrau im dritten Lehrjahr. „So haben wir sicher noch intensivere Schulungen, als während des laufenden Betriebs möglich wäre“, sagt sie. Ohne den Lockdown wären solche Seminare nach dem Feierabend abgehalten worden. Unterricht an der Berufsschule läuft für die Abschlussjahrgänge hingegen weiter. Für die anderen Azubis gibt es hingegen, wie an anderen Schulen, Distanzunterricht. „Wir kriegen Aufgaben und müssen sie dann wieder einschicken“, sagt Arthur Tormin Mendoza, Koch im zweiten Lehrjahr.

Halten in der schwierigen Zeit des Corona-Lockdown zusammen: v. l. Friederike Rasch (Restaurantfachfrau im dritten Lehrjahr), Arthur Tormin Mendoza (Koch im zweiten Lehrjahr), Kevin Hadler (Koch im dritten Lehrjahr), Restaurantchef Karsten Sommer, Marketingmitarbeiterin Daniela Wenzel und Niklas Meerkatz (Restaurantfachmann im dritten Lehrjahr). Quelle: Malte Behnk

Umgang mit Gästen fehlt

„Aber der Umgang mit den Gästen fehlt schon“, sagt Niklas Meerkatz. „Durch die Schulungen lernen wir ja vor allem den theoretischen Teil. Um auch in der Praxis nicht stehenzubleiben, können die Azubis aus Service und Küche zumindest ein paar Produkte für den Onlineshop der „Orangerie“ herstellen. So wurden Marmeladen und Gelees gekocht und Wildschweinsalami produziert.

Hoffnung auf Ostern

Trotz all dieser Möglichkeiten, die Ausbildung der künftigen Gastronomen weiterführen zu können, hofft das Team der „Orangerie“ sehr darauf, ab Ostern wieder Gäste empfangen zu dürfen. Schließlich sei das Lächeln der Restaurantbesucher und deren Zufriedenheit mit Service und Essen die schönste Anerkennung in dem Beruf.

Von Malte Behnk