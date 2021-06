Altenhagen

Auch die beiden Satower Annett Pehlgrimm und Michael Soetebeer freuen sich, dass die Gastronomie in der Region wieder öffnet und besuchten jetzt erstmals die Pizzeria von Vincenzo Giglia in Altenhagen. Früher seien sie ausschließlich bei zwei pizzabackenden Schwestern in Satow eingekehrt, wie sie erzählen, doch die deutschstämmigen Russinnen zogen dort aus und ein Sportstudio ein. Dann genoss das Paar besonders die griechische Küche im Kröpeliner Stadtholz, doch auch diese beiden Betreiber sind weg.

„Pizza Diabolo schmeckt sehr gut“

Vincenzo ist aber hier geblieben, obwohl er schon mit einem Umzug an den Markt von Kröpelin liebäugelte. Jetzt im Sommer sei es in Altenhagen mit dem Außenbereich jedoch besser. In Kröpelin-City hätte er nur zum Mitnehmen backen können. Täglich von 11 bis 20 Uhr könne man nun bei ihm im „Carpe Diem“ italienische Spezialitäten genießen, sagt der gebürtige Sizilianer weiter.

„Wirklich, es schmeckt sehr gut“, schätzt Annett Pehlgrimm dann ihre scharfe Pizza Diabolo ein und Partner Michael sagt zu Thunfisch zufrieden: „Alles gut“. Er hatte schon vorausgeschickt, dass Italiener ja eigentlich Geschmack hätten – was sich nun offenbar bestätigte.

Von Thomas Hoppe