Gastronomie und Ferienunterkünfte entstehen in Heiligendamm

Das Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten und Gastronomie in Heiligendamm wächst. An der Seedeichstraße auf Höhe des weißen Rettungsturmes ist die Bodenplatte für das erste von zwei Häusern mit Gastronomie und Unterkünften bereits fertig. Bis die ersten Gäste einziehen und Gerichte gekocht werden, sind jedoch noch einige Hürden zu nehmen. Öffentliche Toiletten, die es in dem Strandbereich bisher nicht gibt, sind vorerst nicht eingeplant.

„Manchmal braucht man einen langen Atem“, sagte Landrat Sebastian Constien ( SPD) mit Blick auf die vergangenen Jahre, in denen das Projekt bereits geplant wurde. „Mit dieser Einrichtung wird der Bereich Tourismus und Service weiterentwickelt“, sagte er während der Grundsteinlegung. Fünf Millionen Übernachtungen zähle der Landkreis Rostock im Jahr, davon die meisten an der Ostsee.

Die Bodenplatte ist fertig. Sechs bis acht Stellplätze entstehen in der Tiefgarage. Quelle: Anja Levien

Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) ist froh, dass sich Heiligendamm weiterentwickelt. „Das sind jetzt die letzten freien Flächen. In der heutigen Zeit ist es schwierig, Investoren zu finden. Bad Doberan und der Tourismus profitieren hiervon.“

Klage und Ablehnung in vergangenen Jahren

Dabei war die Zusammenarbeit vor allem zwischen Stadt und Investor nicht immer einfach. Eine Änderung des Bebauungsplanes (B-Plan), um höher bauen zu können, war von den Stadtvertretern abgelehnt worden. Erst 2016 wurde zugestimmt – als andere Investoren einen Entwurf für eine Strandversorgung vorgelegt hatten. Zwischenzeitlich gab es ein Normenkontrollverfahren gegen die Stadt, welches Klaus König vor dem Schweriner Verwaltungsgericht angezeigt hatte und Jahre später dann zurückzog.

„Acht Jahre habe ich auf den Baustart gewartet“, sagt Klaus König. Deshalb habe er das Projekt auch „Pearl 8“ genannt. Es ist in zwei Bauabschnitte unterteilt, für den ersten gibt es eine Baugenehmigung, die jetzt in eine Röhre gelegt wurde, die Klaus König und Sebastian Constien bei der Grundsteinlegung einmauerten.

Café und Restaurant im Erdgeschoss

Die Tiefgarage werde fast drei Meter hoch, erläutert Klaus König sein Projekt. Im Erdgeschoss seien ein Café und ein Restaurant vorgesehen, in den beiden Geschossen darüber Ferienwohnungen sowie drei Betreiberwohnungen.

So sollen die beiden Gebäude an der Seedeichstraße in Heiligendamm aussehen. Quelle: Klaus König

Aber: Wird der zweite Bau genehmigt, werden die Ferienwohnungen Hotelzimmer. Denn beide Gebäude werden über eine Brücke miteinander verbunden. Im zweiten Haus sollen im Erdgeschoss vier Gewerbe einziehen, die anderen beiden Geschosse einer Hotelnutzung dienen, auf dem Dach eine Terrasse entstehen. Für Hotel (32 bis 38 Zimmer) und Gastronomie sucht Klaus König noch Betreiber.

Damit das Grundstück bestmöglich erschlossen werden kann, möchte Klaus König gerne ein kleines Grundstück zwischen Straße und seinem Areal von der Stadt erwerben. Hier fehlt noch die Zustimmung. Im vergangenen Bauausschuss hat er sein Projekt daher erneut vorgestellt. „Wir haben gesagt, wir stimmen dem zu, wenn die Baugenehmigung für das zweite Gebäude vorliegt“, informiert Bauausschussvorsitzender Marcus Fourmont. Der Bauantrag sei beim Landkreis Rostock gestellt, informiert König. Der Rohbau für das erste Haus solle im April 2020 fertig sein.

Öffentliche Toiletten für die Strandgäste seien vorerst nicht eingeplant. „Der Bedarf ist ja gedeckt“, sagt Klaus König und verweist auf die Toiletten neben dem Imbiss auf Höhe des blauen Rettungsturmes. Das sieht Tourismuschefin Danielle Zimmermann anders. „Wir haben in der Saison Dixies am Parkplatz für den Strandbereich aufgestellt. Das ist auf Dauer keine Lösung.“ Denn der Strand Richtung Börgerende würde immer intensiver genutzt werden.

