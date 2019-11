So leuchtet Kühlungsborn nicht mehr in den Advent

Kühlungsborn

Installation statt Lasershow: Für das Stammgastwochenende haben sich die Veranstalter in diesem Jahr etwas Neues ausgedacht. „In diesem Jahr wird es zum ersten Mal eine Illumination von Kühlungsborner Wahrzeichen und stadtbildprägenden Gebäuden geben“, sagt Katja Schneider, Sprecherin der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH (TFK). Sie ersetzt bei der Wintercocktailnacht, die aus den Vorjahren bekannte Lasershow. Mit Licht angestrahlt werden sollen die Seebrücke mit Vorplatz, der Grenzturm sowie das dazu gehörende Baumareal, das Haus Laetitia, der Baltic Platz, die Villa Baltic und das Hafenbecken des Bootshafens. Doch das sei erst der Anfang, sagt die TFK-Sprecherin. Für die Folgejahre werde eine sukzessive Ausweitung auf ganz Kühlungsborn angestrebt. „Ziel ist es, langfristig das gesamte Ostseebad in der dunklen Jahreszeit atmosphärisch in Szene zu setzen und damit einen Mehrwert für den Ort zu kreieren“, sagt Katja Schneider

Auch wenn die Illumination am 30. November in die Adventszeit fällt, handele es sich aber um keine klassische Weihnachtsbeleuchtung, sondern um aufwendige LED-Lichtinstallationen und Projektionen. So werden Gebäude etwa mit Motiven beleuchtet. Unter dem Titel „ Kühlungsborn leuchtet“ bietet die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH allen Gästen und Interessierten eine Stadtführung durch das angestrahlte Ostseebad an. Sie beginnt um 19 Uhr an der Seebrücke.

Hotels und Unternehmen bedanken sich bei Gästen

Nicht für eine breite Öffentlichkeit gedacht sind die Aktionen Kühlungsborner Hotels und Unternehmen. Bereits zum siebten Mal laden sie Stammgäste zu besonderen Angeboten ein, die diese mit einer speziellen Karte nutzen können. An der Aktion vom 29. November bis zum 1. Dezember beteiligen sich unter anderem das Travelcharme Ostseehotel, das Hotel Polar-Stern, das Hotel Am Weststrand, die Yachthafenresidenz und das Hotel Meergut. „Wir wollen die Gelegenheit nutzen, uns bei allen Gästen, die unseren wunderschönen Ort Kühlungsborn und unsere Häuser Schloss am Meer und Hansa Haus am Meer lieben, für Ihre Treue zu bedanken“, sagt Geschäftsführerin Irina Rudnick. Im vergangenen Jahr hatte das Hotel wegen des Umbaus keine Angebote zum Stammgastwochenende gemacht. Nun erwarte sie „vertraute Gespräche über die Zukunftspläne und Visionen“.

Stammgäste sind wichtig für den Ort

„Unsere Stammgäste können am besten beurteilen, in welche Richtung sich Kühlungsborn entwickelt“, sagt Jörg Schlottke, Vorsitzender des neu gegründeten Tourismusverbandes. „Deshalb ist es wichtig, ihnen, die für uns essenzielle Aufmerksamkeit zu schenken und ihnen gut zuzuhören. Zur Qualitätssicherung unserer Dienstleistungen muss es auch erlaubt sein, bisher Geschaffenes jederzeit erneut zu hinterfragen“

Entscheidend werde es in Zukunft ebenso sein, die Kühlungsborner Bevölkerung mitzunehmen, damit sie insbesondere in Zeiten hoher Besucherzahlen eine positive Grundhaltung zum Tourismus behalten. „Es ist an der Zeit, einmal ausführlich zu erheben, welche positiven aber auch weniger positiven Auswirkungen die Entwicklung des Tourismus für das Ostseebad Kühlungsborn mit sich bringt“, sagt Jörg Schlottke. Umgekehrt gilt es festzuhalten, dass vieles im Ort inzwischen als selbstverständlich gelte. Unter anderem seien das zahlreiche Arbeitsplätze, besondere Attraktionen und Angebote zur Freizeitgestaltung. „Dieses von uns geschätzte Ostseebad würde es ohne die Ausgaben unserer Gäste und insbesondere unserer Stammgäste so nicht geben“, sagt der Vorsitzende des Tourismusverbandes.

Von Cora Meyer