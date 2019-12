Gebühren für Neubukows Sporthalle steigen

Neubukow

Bereits im Vorjahr hätte die Stadtverwaltung eine fällige Anpassung der Gebühren für die städtische Schulsporthalle am Panzower Weg auf den Weg bringen wollen, „aber das wurde von den politischen Gremien nicht mitgetragen“, erinnerte Bürgermeister Roland Dethloff am Dienstagabend die Stadtvertreter im Bürgerhaus, bevor er unterstrich, dass man nun in einer Situation sei, in der man nicht mehr um eine entsprechende Anpassung umhinkomme. Schon die bislang gültige Gebührensatzung vom Dezember 2016 hätte eine jährliche Überprüfung und Neukalkulation der Gebühren verlangt. Die bislang fälligen Gebühren (z.B. 16,96 Euro für Erwachsenensport pro Stunde und Feld) seien nicht kostendeckend, zumal im Jahr 2020 auch der Fußboden der Halle für rund 120 000 Euro erneuert werden müsse und damit den Betrag der Abschreibungen steigere. Wie es weiter hieß, werde eine Kostendeckung bei einer errechneten Benutzungsgebühr von 21, 28 Euro je Stunde und Feld erreicht. Doch da weiterhin der Breitensport für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 17. Lebensjahr subventioniert werden soll, entstehe trotz der diesbezüglichen Gebührenanhebung von 3,39 Euro auf 5,25 Euro je Feld und Stunde im Haushaltsjahr 2020 insgesamt eine Kostenunterdeckung von 13.230 Euro, die aus dem Gesamtetat erwirtschaft werden sollen.

Für den Schul-, Vereins- und Breitensport sowie Wettkampfsport werden künftig 21 Euro je Feld und Stunde verlangt, für eine Wochenendnutzung der Halle 75 Euro pro Tag. Über mögliche Ermäßigungen (z.B. für den Fasching) kann der Hauptausschuss entscheiden. Die Stadtvertreter votierten einstimmig für diese neue Gebührensatzung.

Von Thomas Hoppe